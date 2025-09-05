Qué posteó Lionel Messi tras el partido contra Venezuela

Lionel Messi utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje con sus seguidores horas después de su último partido oficial con la selección argentina en el país. El encuentro, disputado el jueves en el estadio Monumental contra Venezuela por las Eliminatorias 2025, culminó con un triunfo para la albiceleste y marcó una jornada emotiva para el capitán.

¿Qué mensaje compartió Lionel Messi en Instagram tras su último partido?

“Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción”, escribió el futbolista en un posteo de su cuenta de Instagram. La publicación, dirigida a sus 506 millones de seguidores, incluyó un agradecimiento al público presente en el estadio y a quienes lo apoyan a la distancia: “Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre”.

El rosarino fue autor de dos goles en la victoria frente a Venezuela

El capitán, autor de dos goles en la victoria frente a Venezuela, concluyó su mensaje con una frase que dejó abierta la puerta a su porvenir con el equipo nacional. “Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡Vamos Argentina!”, finalizó el rosarino.

El jugador no formará parte de la delegación que viajará a Guayaquil para el enfrentamiento del próximo martes contra Ecuador.

Las imágenes que acompañaron la publicación

El posteo del capitán argentino incluyó un carrusel de imágenes que resumieron la jornada en el Monumental. En las fotografías, Messi alza los brazos hacia las tribunas, celebra los goles con el resto del equipo y se muestra en acción durante el juego.

Messi cantó el himno nacional junto a sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro

Una de las postales más destacadas lo retrata junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. La imagen captura el momento en que cantaba el himno nacional argentino antes del inicio del partido, rodeado por ellos en el campo de juego.

La dedicatoria de Antonela Roccuzzo

La familia del futbolista tuvo un rol central durante la noche. Antonela Roccuzzo, su esposa, también utilizó su perfil de Instagram para dedicarle unas sentidas palabras. “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. ¡Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino!!! Te amamos, @leomessi“, expresó.

Antonela Roccuzzo acompañó al futbolista durante la emotiva jornada en el estadio

Su publicación, dirigida a sus más de 40 millones de seguidores, mostró el momento en que sus hijos acompañaron a su padre en la previa del encuentro. La imagen del abrazo de Messi a los tres niños durante las estrofas del himno fue una de las más compartidas por los usuarios en las redes sociales.

El cariño de los fanáticos y un encuentro especial

La publicación de Messi recibió miles de respuestas de sus seguidores de todo el mundo. Mensajes como “Gracias por tanto, ídolo. Contigo hasta el último día”, “Por siempre gracias, por tu humildad, simpleza y liderazgo” y “Gracias ídolo por otra noche mágica. Te amamos siempre” reflejaron el afecto del público.

El músico Charly García presenció el partido desde una de las plateas del estadio

La noche en el Monumental también contó con la presencia de una figura icónica de la música argentina. Charly García asistió al partido como un espectador más desde una de las plateas. Luego del triunfo, el artista se dirigió al vestuario y conversó unos minutos con el capitán del equipo. El encuentro dejó una imagen particular: la expresión de alegría de Roccuzzo al ver de cerca al músico.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.