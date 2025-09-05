El mensaje de Messi tras la emoción del último partido oficial con la selección: “Solo Dios lo sabe”

Este jueves, la selección argentina se enfrentó a Venezuela en el marco de las Eliminatorias 2025. Además de tratarse de un partido clave de cara al próximo Mundial, Lionel Messi jugó su último encuentro oficial en el país con la celeste y blanca, velada que fue más que especial. Horas después del triunfo de la albiceleste, el 10 publicó un mensaje que emocionó a todos.

Lionel Messi festeja junto a Thiago Almada el tercer gol por las eliminatorias Manuel Cortina - LA NACION

“Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción”, escribió el futbolista del Inter Miami, autor de dos goles ante la Vinotinto, en el posteo que realizó en su cuenta de Instagram, perfil en el que acumula 506 millones de seguidores. Y siguió: “Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre”.

"Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción", escribió Messi sobre su último partido con la albiceleste (Foto: Captura Instagram/@leomessi)

“Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡Vamos Argentina!”, fue la frase final de Messi, quien no formará parte de la delegación argentina que el próximo martes se enfrentará a Ecuador en Guayaquil.

En el carrete de imágenes que publicó resumió la última vez en la que vistió la camiseta celeste y blanca. Allí se lo ve alzar los brazos desde el Monumental, cantar el himno junto a sus tres hijos -Thiago, Mateo y Ciro-, celebrar junto al resto del equipo y desenvolverse dentro de la cancha.

Leo Messi junto a sus tres hijos (Foto: Instagram/@leomessi)

Además de los miles de “Me Gusta”, el futbolista rosarino recibió miles de mensajes de sus fanáticos de todo el mundo. “Gracias por tanto, ídolo. Contigo hasta el último día”; “Por siempre gracias, por tu humildad, simpleza y liderazgo. Sos nuestro puente para abrazarnos y mirarnos con orgullo, encontrándonos más allá de las grietas”; “Gracias ídolo por otra noche mágica. Te amamos siempre” y “Gracias @leomessi por darnos momentos inolvidables a tus fans de todo el mundo”, fueron solo algunos.

Los fanáticos le expresaron su cariño a Messi (Foto: Captura Instagram/@leomessi)

Pero el cariño también lo hizo notar su familia, sobre todo Antonela Rocuzzo, su esposa y madre de sus hijos, quien lo acompañó en este momento único. “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. ¡Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino!!! Te amamos, @leomessi", fueron las palabras con las que la influencer describió la serie de fotografías que publicó en su Instagram, en la que acumula poco más de 40 millones de seguidores.

El emotivo posteo de Anto Roccuzzo para Leo Messi (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo / @chinasanjuann)

En aquellas imágenes, mostró el momento en el que sus hijos acompañaron a su padre previo al encuentro entre Argentina y Venezuela, sobre todo cuando en el medio de las estrofas del himno decidió abrazar a sus tres hijos: una imagen que quedará grabada por siempre en su memoria.

Sin embargo, no es el único retrato que quedará en la memoria de los argentinos. Mientras en la cancha Messi desplegaba su magia y marcaba dos goles, en una de las plateas Charly García disfrutaba del partido como un fanático más.

El emotivo abrazo de Messi con sus hijos antes de ingresar al campo de juego

Luego del triunfo, el icónico artista se dirigió al vestuario y charló unos minutos con el capitán del equipo argentino. El momento, además de emotivo, dejó una perlita: la expresión de alegría de la rosarina cuando vio de cerca al mítico músico argentino.