Quién es Brooks Nader, la novia supermodelo de Carlos Alcaraz

Con apenas 22 años, Carlos Alcaraz se consolidó como una de las grandes figuras del tenis mundial. A medida que su imagen se popularizó, los nombres de mujeres con los que el murciano podría haber iniciado un romance no tardaron en aparecer: Ana Mena, Aitana, Melodie Peñalver y Emma Raducanu, fueron solo algunas; sin embargo, en las últimas horas se supo quién es la mujer que le robó el corazón: Brooks Nader.

Carlos Alcaraz se consolidó como una de las grandes figuras del tenis mundial (AP Foto/Seth Wenig) Seth Wenig - AP

Brooks Nader es una modelo norteamericana de 28 años. Fue la propia hermana de la joven quien se encargó de confirmar la noticia. “Los rumores son ciertos”, dijo este miércoles durante el evento NYFW de Raising Cane. Y señaló: “Salir con alguien es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento”.

Brooks Nader tiene 28 años y es modelo (Foto: Instagram/@brooksnader)

Pero Nader no es una cara nueva en el panorama internacional. Se hizo un nombre como modelo profesional, exploró su faceta como bailarina y, además, fue pareja del príncipe Constantino de Grecia, un vínculo que la mantuvo bajo el foco mediático desde el día en el que acompañó al primer varón de los príncipes herederos de Grecia, Pablo y Marie, al casamiento de la ex Miss Universo Olivia Culpo y el jugador de fútbol americano Christian McCaffrey. Sin embargo, el romance no prosperó.

La hermana de Brooks Nader confirmó la relación (Foto: Instagram/@brooksnader)

Pero esa no fue su única relación que no pasó desapercibida. Luego, estuvo en pareja con el bailarín ruso Gleb Savchenko, a quien conoció en septiembre de 2024 en el programa de televisión Dancing with the Stars (Bailando con las estrellas), en la que fueron pareja de baile.

Pese a que parecía ser todo color de rosa, en abril de 2025, Brooks anunció la ruptura y trascendió que no se dio en buenos términos, ya que acusó al bailarín de haberle sido infiel, hecho que descubrió por mensajes de texto que encontró en su teléfono. Si bien Sáchenlo negó las acusaciones de inmediato, todo fue un escándalo.

Brooks estuvo en pareja con el bailarín ruso Gleb Savchenko, a quien conoció en septiembre de 2024 en el programa de televisión Dancing with the Stars (Foto: Instagram/@brooksnader)

Otro dato no menor es que cuando tenía 22 años, precisamente en diciembre de 2019, la joven se casó con el publicista William Haire, once años mayor que ella. Después de cuatro años de matrimonio, en 2022 se divorciaron. En una charla con la revista People, Nader habló sobre convertir su anillo de compromiso en un “anillo de divorcio” luego de su separación.

Brooks junto a William Haire (Foto: Jenn Ocken Photography)

“¿Por qué deberían los chicos tener toda la diversión? Es mi forma de celebrar el siguiente capítulo de mi vida”, señaló en ese entonces y completó: “Las mujeres merecen comprarse algo fabuloso simplemente porque sí, así que ¿por qué no un anillo de divorcio genial?”.

Quién es Brooks Nader

Nacida en Baton Rouge, Luisiana, en el 97, Brooks Nader es la mayor de cuatro hermanas. Aunque la moda no era un tema en su casa, se abrió camino sola y alcanzó el éxito cuando, en 2019, ganó el concurso Swim Search de la revista Sports Illustrated.

Desde ahí, no paró. En 2023, ya estaba en la portada de la edición de trajes de baño de la revista junto a grandes figuras como Megan Fox, Martha Stewart y Kim Petras, por lo que se volvió una cara conocida en eventos, campañas y alfombras rojas.