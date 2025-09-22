Quién es y cuánto mide Moussa Balla Traoré, el joven de 11 años que contrató el Real Madrid

El Real Madrid incorporó a sus divisiones inferiores a Moussa Balla Traoré, un jugador de básquetbol de 11 años nacido en Bamako, Mal. Su incorporación al Infantil A del club español plantea interrogantes sobre el desarrollo físico y la competencia en categorías formativas.

¿Quién es Moussa Balla Traoré, el jugador de 11 años que fichó el Real Madrid?

Moussa Balla Traoré nació en Bamako y cumplirá 12 años el 24 de octubre. Actualmente, figura en la página web del Real Madrid como jugador del Infantil A, con una destacada e impresionante estatura de 2.07 metros que llama la atención.

Moussa Balla Traore jugará en el Infantil A Real Madrid

Lo más llamativo es su desarrollo físico, que no se corresponde con el de un niño de su edad. Esto provocó numerosas reacciones en redes sociales, con comentarios que cuestionan si realmente tiene 11 años. Pese a las dudas, la contratación sigue su curso de manera oficial.

Usuarios de Barcelona hicieron comentarios irónicos en X, como: “11 años que se divorció y empezó una nueva vida” o “Este era viejo cuando asesinaron a Kennedy”. La diferencia entre su edad cronológica y su apariencia física alimenta las especulaciones y el debate en torno a su incorporación al equipo infantil del Real Madrid.

El Real Madrid ficha a un niño de 11 años con con de 2.07 metros de altura Real Madrid

¿Dónde jugará y qué implicaciones tiene su llegada?

Se espera que el joven de Bamako participe en la Minicopa Endesa, competencia que se desarrollará en Valencia en febrero próximo, en paralelo a la Copa del Rey. Este torneo suele ser una plataforma para jóvenes talentos, especialmente de Real Madrid y Barcelona, que incorporan jugadores africanos con el objetivo de ganar el título y promover su desarrollo hacia el profesionalismo. La Minicopa Endesa representa una oportunidad para que el joven recientemente incorporado al Real Madrid demuestre su potencial y se adapte al ritmo de juego del baloncesto español.

La comparación con otros jóvenes basquetbolistas

Esta contratación del Real Madrid generó comparaciones con la incorporación de Mohamed Dabone por parte de Barcelona, que con 13 años y una altura de 2.10 metros, ya debutó en el primer equipo del Barça en partidos amistosos de pretemporada. Se espera su debut oficial en la Liga en las próximas semanas. El joven llego a la entidad blaugrana en 2022 y el club gestiona el permiso de trabajo para menores de 16 años para que pueda jugar oficialmente bajo las órdenes de Joan Peñarroya.

Antecedentes de jugadores jóvenes en el básquetbol español

El básquetbol español tiene antecedentes de jugadores que llegaron al profesionalismo a muy temprana edad. Un caso es el de Bassala Bagayoko, de Malí, quien debutó con Fuenlabrada con 14 años, 7 meses y 15 días, el 25 de abril de 2021. Este debut superó el récord anterior de Ricky Rubio, que jugó con el equipo profesional de DKV Joventut con 14 años y 7 meses en 2005. Bagayoko, también de 2.07 metros de altura, actualmente integra el plantel de Surne Bilbao Basket.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.