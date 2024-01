escuchar

Los Pumas 7s no son ninguna casualidad. Desde hace más de dos años el seleccionado argentino de juego reducido es una de las grandes sensaciones del Circuito Mundial y no saca el pie del acelerador. Por el contrario, crece y se consolida. Este año, con un objetivo ineludible que los desvela: los Juegos Olímpicos de París 2024. En este contexto, el equipo albiceleste arrancó de la mejor manera la temporada de la World Rugby 2023-2024 y tras el título conseguido en Ciudad del Cabo, en la segunda fecha, se instaló en una nueva instancia de semifinales, esta vez en el Seven de Perth, un territorio esquivo para los argentinos, que no pierden la ilusión de romper esa pared. Al contrario. En la madrugada de este domingo irán por ello, lo que los depositaría en una nueva definición.

El seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora venció este sábado a Sudáfrica por 19-5 en el último partido del grupo A y luego hizo lo propio ante España por los cuartos de final, con victoria por 28-17. Previamente (el viernes), los Pumas derrotaron 28-5 a la selección ibérica y 29-5 a Canadá para acceder a los octavos de final.

Este sábado ante España en cuartos, el equipo contó con una actuación (como casi siempre) destacadísima del mejor jugador del mundo en la temporada 2021: Marcos Moneta. El de San Andrés marcó un hat-trick y deslumbró con su velocidad. El Rayo, sin embargo, contó con la compañía y mejores combinaciones junto a Rodrigo Isgró, elegido el mejor de la 2023. El mendocino, que jugó el Mundial de Francia el año pasado con los Pumas, volvió a este seleccionado luego de que le dieran libre la primera fecha a raíz del largo trajín que tuvo en la última temporada.

Volvieron los socios: Rodrigo Isgró y Marcos Moneta hacen lo que quieren en Perth. #HSBCSVNS #HSBCSVNSPER pic.twitter.com/Mi65HPEiV2 — RugbyPass ES (@RugbyPass_ES) January 27, 2024

“Los tries son del equipo, especialmente en este partido. Yo sólo tuve que agarrar la pelota y correr, así llegaron los tries. Estamos en un gran momento, es el esfuerzo que estamos haciendo para los Juegos Olímpicos. Estamos haciendo un gran trabajo”, dijo Moneta pos partido. La gran cita multidisciplinaria del deporte tendrá lugar en París entre julio y agosto y allí el equipo argentino anhela superar el histórico bronce de Tokio 2020 (realizados en 2021 a raíz de la pandemia de coronavirus) e ir por la medalla dorada.

Este domingo, desde las 2.10, el conjunto nacional enfrentará a Irlanda, rival al que ya enfrentó en las fechas anteriores. En ambos partidos ganó la Argentina: 17-7 en Dubai y 26-19 en Ciudad del Cabo. En el otro cruce de semifinales se medirán el local Australia y Fiji.

Marcos Moneta está en un nivel altísimo y en dupla con Rodrigo Isgró hacen creer a los Pumas 7s Ramiro Largu�a / Gaspafotos

Los Pumas 7s vs. Irlanda: todo lo que hay que saber

Fecha 3 de la World Series Seven 2023-2024

Día: Domingo 28 de enero.

Hora: 2.20

Estadio: HBF Park de Perth (Australia).

TV: Fox Sports e ESPN 3.

Streaming: Star+.

Cómo ver online el Seven de Perth

La tercera jornada del circuito mundial de seven 2023-24 se disputa este fin de semana en Perth, Australia, con la participación de los Pumas 7s. Todos los partidos se pueden ver en vivo por streaming por intermedio de la plataforma Star+, que requiere de una suscripción activa para poder ser utilizada. Además, los duelos de la etapa inicial, cuartos de final y semifinales estarán disponibles en TV a través de Fox Sports, mientras que la final también se podrá seguir en ESPN 3.

Fox Sports.

ESPN 3.

Star+.

Los Pumas 7s vencieron a España en cuartos de final y este domingo enfrentarán a Irlanda Ramiro Larguía / Gaspafotos

Calendario y actuación de los Pumas en el Circuito 2023-24

Seven de Dubai - 2°

Seven de Ciudad del Cabo - 1°

Seven de Perth (Australia) - 26 al 28 de enero de 2024.

Seven de Vancouver (Canadá) - 23 al 25 de febrero de 2024.

Seven de Los Ángeles (Estados Unidos) - 2 y 3 de marzo de 2024.

Seven de Hong Kong - 5 al 7 de abril de 2024.

Seven de Singapur - 3 al 5 de mayo de 2024.

Seven de Madrid (España) - 31 de mayo al 2 de junio de 2024.

Un primer paso positivo y un segundo, mejor

El primer certamen de esta temporada de la World Seven Series fue en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y el campeón fue Sudáfrica tras vencer a la Argentina por 12-7, mientras que la segunda fecha se celebró en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y los Pumas 7′s ganaron el oro tras superar en la final a Australia por 45-12.

El equipo argentino festejó en Ciudad del Cabo, en la segunda fecha del la World Seven Series Shaun Roy - Gaspafotos / Los Pumas 7s

Con un nuevo formato, el calendario de este año está conformado por siete torneos y una serie final en la cual se definirá el campeón de la temporada. La competencia se extenderá por siete meses con la participación de 12 seleccionados: la Argentina, Sudáfrica, Fiji, Nueva Zelanda, Irlanda, Australia, Samoa, Francia, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y España.

Al final de la etapa regular, los ocho mejores se clasificarán a la Gran Final de Madrid, mientras que los otros cuatro equipos (del 9º al 12º puesto) se medirán con los cuatro mejores del World Rugby Sevens Challenger Series. Los cuatro mejores de ese repechaje, ingresarán al cuadro principal del SVNS del año siguiente.