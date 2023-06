SIC goleó a Hindú en el Top 12 de URBA, va sanando la herida del clásico y está a un punto de la zona de playoffs

escuchar

Las ganas y nunca darse por vencido despertaron la locura. En un partidazo, de desarrollo cambiante y mucho goleo, San Isidro Club le ganó merecidamente a Hindú por 44 a 23, sumó bonus y recortó puntos en la carrera contra los que, por ahora, estarían accediendo a los playoffs. La gran figura de la fría tarde de Boulogne fue Francisco González Capdevila, que aportó 10 puntos (dos tries). Su aporte fue determinante para que los zanjeros sumaran su tercer éxito consecutivo.

Habrá que ver cómo el SIC capitaliza este triunfo en el futuro; si cumple el objetivo primordial de clasificarse para las semifinales. Por lo pronto, haberle ganado a Hindú, un rival directo, de la manera en que lo hizo le sirve como gran envión anímico para mantener su racha ganadora post derrota en el clásico contra CASI. Es verdad que transcurrieron apenas 10 fechas del Top 12 y que el camino por recorrer es largo, pero sumar se hace primordial para no dejar escapar a los de arriba y seguir dependiendo de sí.

Hindú es un millonario que parece haber extraviado su fortuna. Y no se acostumbra a vivir de esa manera. Con el recorte de talento que implica no contar con varios nombres pesados del plantel campeón de 2022, se volvió un equipo de clase media que tiene que salir a trabajar los partidos de otra manera, con más sacrificio, y esto lo deja muy inquieto e incómodo. Razón fundamental de su irregular rendimiento: el Elefante marcha séptimo, con cinco éxitos y cinco reveses, y acumula tres derrotas sucesivas. Este sábado en Boulogne mostró buena actitud y produjo muchas situaciones de tries, pero no concretó en una proporción aceptable por falta de contundencia y por la pericia del pack local, que en el segundo tiempo batalló con mucha concentración y con fiereza para revertir el resultado.

Con el apoyo de Carlos Pirán, Justo Piccardo avanza a prueba de todo; ni un manotazo en la cara detuvo la gran tarde del back de SIC. LA NACION/Daniel Jayo

Casi siempre en superioridad, los tres cuartos del ganador no desaprovecharon ocasiones. Sobre todo en el mitad final, cuando el conjunto zanjero estableció un parcial de 34 a 3. Prácticamente, SIC lo barrió de la cancha a Hindú, que no sostuvo el juego ni el ritmo con que había jugado los 40 minutos iniciales y llegó a anotar solamente con un penal de Santiago Fernández. “Tuvimos muchas oportunidades de quiebre, pero no conseguíamos definirlas. Por suerte, en el segundo tiempo entramos más concentrados, nos hicimos fuertes en defensa y metimos todo. Hindú no perdona los errores”, analizó Justo Piccardo, back de SIC.

El 20-10 del primer período en favor de Hindú estuvo en consonancia con el desarrollo. El visitante impuso su voluntad de ir hacia adelante y sacó el máximo rédito de las continuas fallas ajenas en los lines y los scrums, con tries de Agustín Capurro y Carlos Repetto y certeras ejecuciones del apertura Fernández, que además sumó dos penales. El SIC, con muchos errores de manejo, se las ingenió para perforar dos veces el in-goal con González Capdevila y Santiago Pavlovsky y mantenerse en partido.

En ese panorama, el conjunto zanjero se vio forzado a cambiar de actitud y a sumergirse en una lucha irrefrenable en el segunda parte. Y como única opción para frenar el aluvión y reordenar su juego, apeló a tacklear todo lo que apareció en la zona de peligro y a salir de punta con sus delanteros. Así, y aprovechando la indisciplina de su adversario, terminó pasando por encima de Hindú con cinco tries consecutivos, Piccardo, Jacinto Campbell, González Capdevila, Mateo Albanese e Ignacio Botazzini, y tres ejecuciones a los palos de Pavlovsky.

Elocuente: Carlos Repetto y su frustración ante uno de los festejos de San Isidro Club, que con cinco tries en la segunda mitad demolió al campeón y se tomó un pequeño desquite de la final de 2022. LA NACION/Daniel Jayo

Así fue la tarde de San Isidro Club. Pasión pura. Con alegrías, miedos, nervios, gritos de festejo y un incipiente enderezamiento en este presente intermitente. Alguna veces sale a marcar sus convicciones ofensivas tratando de no quedar tan expuesto a un revés por descuido. Otras, las de los partidos más chivos, sigue jugando a cara o cruz, con más ganas que jerarquía.

Síntesis de SIC 44 vs. Hindú 23

San Isidro Club: Francisco González Capdevila; Justo Piccardo, Carlos Pirán, Santos Rubio y Jacinto Campbell; Santiago Pavlovsky y Juan Soares Gache; Ciro Plorutti, Andrea Panzarini y Franco Delger; Lucas Sommer y Bautista Viero; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazzini y Marcos Piccinini (capitán).

Francisco González Capdevila; Justo Piccardo, Carlos Pirán, Santos Rubio y Jacinto Campbell; Santiago Pavlovsky y Juan Soares Gache; Ciro Plorutti, Andrea Panzarini y Franco Delger; Lucas Sommer y Bautista Viero; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazzini y Marcos Piccinini (capitán). Entrenadores: Bruno Vitale y Eduardo Victorica.

Cambios: PT, 18 minutos, Juan Pedro Olcese por Chiappe; ST, 21, Mateo Albanese por Soares Gache.

Hindú: Lisandro Rodríguez; Belisario Agulla, Federico Graglia, Bautista Farise y Tomás Amher; Santiago Fernández (capitán) y Lucas Fernández Miranda; Gonzalo Delguy, Agustín Arburua y Gastón Caire; Juan Comolli y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti.

Lisandro Rodríguez; Belisario Agulla, Federico Graglia, Bautista Farise y Tomás Amher; Santiago Fernández (capitán) y Lucas Fernández Miranda; Gonzalo Delguy, Agustín Arburua y Gastón Caire; Juan Comolli y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti. Entrenadores: Nicolás y Francisco Fernández Miranda, Diego Liberato y Augusto Faraone.

Cambios: ST, 21 minutos, Lucas Pulido por Fernández Miranda, y 34, Juan Pablo Passione por Delguy.

Primer tiempo: 4 minutos, penal de Fernández (H); 17, try de González Capdevila (S); 20, penal de Fernández (H); 27, gol de Fernández por try de Capurro (H); 38, try de Plavlovsky (S), y 40, gol de Fernández por try de Repetto (H). Resultado parcial: SIC 10 vs. Hindú 20.

4 minutos, penal de Fernández (H); 17, try de González Capdevila (S); 20, penal de Fernández (H); 27, gol de Fernández por try de Capurro (H); 38, try de Plavlovsky (S), y 40, gol de Fernández por try de Repetto (H). SIC 10 vs. Hindú 20. Segundo tiempo: 4 minutos, penal de Pavlovsky (S); 8, gol de Pavlovsky por try de Piccardo (S); 10, penal de Fernández (H); 21, try de Campbell (S); 26, gol de Pavlovsky por try de González Capdevila (S); 36, gol de Pavlovsky por try de Albanese (S), y 40, try de Bottazzini (S). Amonestados: 12, Plorutti (S). Resultado parcial: SIC 34 vs. Hindú 3.

4 minutos, penal de Pavlovsky (S); 8, gol de Pavlovsky por try de Piccardo (S); 10, penal de Fernández (H); 21, try de Campbell (S); 26, gol de Pavlovsky por try de González Capdevila (S); 36, gol de Pavlovsky por try de Albanese (S), y 40, try de Bottazzini (S). 12, Plorutti (S). SIC 34 vs. Hindú 3. Árbitro: Simón Larrubia.

Simón Larrubia. Cancha: SIC.