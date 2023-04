Top 12 de la URBA: Hindú se reseteó rápido, mostró las credenciales de campeón y venció a Pucará por 40-12

escuchar

Es un verdadero equipo de época. Ningún contexto le cambia la idea a Hindú. Mata y muere con su esencia. Tras el apretado debut con BIEI, en el que se le cuestionó su indisciplina a pesar de haber ganado, el conjunto de Don Torcuato potenció su rendimiento y dejó en claro por qué es el campeón reinante del rugby bonaerense. Con mucha autoridad, superó cómodamente a Pucará por 40 a 12, sumó punto bonus y se subió a lo más alto de la tabla de posiciones del Top 12 de la URBA.

En Don Torcuato se dio una verdadera pulseada. Y ninguno de los dos equipos renunció a lo suyo. Hindú buscó permanentemente con sus backs y con la tercera línea mezclada en el juego suelto. En cambio, Pucará, con muchos juveniles e inconsistente en su forma habitual de juego, debió traicionar su tradicional juego de backs y recostar toda la responsabilidad sobre la voluntad de sus forwards. Fueron dos formaciones con grandes diferencias de experiencia y armadas para objetivos bien dispares.

Hindú se caracterizó por su veloz juego de backs, que primó ante un Pucará que se encomendó a sus forwards Hernán Zenteno - LA NACIÓN

Esta situación quedó graficada en la manera en que ambos equipos consiguieron los puntos. De los cinco tries de Hindú, solo el de Alejandro Capurro fue con los delanteros; los demás mostraron excelentes combinaciones rematadas por el centro y por las puntas, casi siempre manteniendo la pelota en el aire, pasando por todas las manos de los backs locales. Los de Burzaco estuvieron atados a la presión del Elefante y les costó muchísimo jugar la pelota: quedaron supeditados a entrar con el maul o forzando en el scrum. Sin dudas, las bajas de los experimentados Manuel Montero, Joaquín Paz, Lucas González Amorosino y Tulio Sosa están afectando el funcionamiento.

En los primeros cuarenta minutos, Hindu demostró que, cuando se dedica a jugar y se olvida de los enojos, es implacable. A diferencia de lo que fue el partido del sábado pasado ante BIEI, concentró todas sus energías en realizar conquistas con una excelente gestación. Fue punzante cuando tuvo la pelota e insistente y sólido cuando debió luchar. Sin dudar, plantó bandera de arranque y en poco más de 30 minutos logró sacar una diferencia de 33 puntos, con los tries de Capurro, el debutante Tomás Ahmer, Lisandro Rodríguez y Belisario Agulla, un try-penal y la pericia goleadora de Santi Fernández, que sumó tres conversiones. Así y todo, Pucará no se amilanó y con un try de González Moran logró irse al descanso 33 a 5.

El brillante try que finalizó Belisario Agulla para Hindú

En el segundo tiempo hubo una tibia reacción de Pucará, que con más ganas que rugby se adelantó unos metros y obligó a Hindú a defenderse cerca de su ingoal en los primeros 20 minutos. Pero a partir de ese momento, volvió a crecer la tercera línea de los locales y con un try de Agustín Arburua, que Santiago Fernández convirtió, sentenció el resultado por 40 a 12. “Jugamos un muy buen primer tiempo. Así es como hay que encarar cada partido. Lo que pasó el sábado pasado contra BIEI es la muestra de lo que no tenemos hacer. Hoy fue todo lo contrario, se jugó a lo que la gente de Hindú quiere ver”, comentó, muy autocritico, Lisandro Rodríguez, wing de Hindú.

El conjunto de Don Torcuato ganó un partido desde el corazón, con el orgullo del que sabe lo que quiere. No sintió temor por lo que podía ofrecerle Pucará, siempre buscó atacar y estuvo firme en sus convicciones para sumar el segundo triunfo y treparse, momentáneamente, a la punta del Top 12. Es verdad que no brilló, pero pulió algunas indisciplinas con respecto al debut y no dejó dudas de por qué es el último campeón y apuesta nuevamente a ser protagonista, más allá del cambio de algunos nombres. Como un verdadero equipo de época.

La síntesis del partido

Tomás Jorge (C); Francisco Jorge, Tomás Buckley, Ignacio Ramón y Ramiro González Morán; Alejo Coppola y Germán Klubus; Leonardo Segovia, Leandro Urriza y Felipe Amado; Ignacio Coppola y Tomás Alda; Aaron Norro, Tomás Chimenti y Felipe Fernández Kalysz. Entrenadores: Nicolás Minasi, Contado González Bravo, Diego Palma y Nahuel Camargo.

Cambios: ST, 7 minutos, Pascual Gregorio por Urriza; 9′, Mariano Navarro por Ramón; 16′, por Tomás Indómito por Amado, y, 20′, Tomas Rey por Alejo Coppola.

Lisandro Rodríguez; Belisario Águila, Federico Graglia, Bautista Farise y Tomás Ahmer; Santiago Fernández (C) y Lucas Fernández Miranda; Nicolás Amaya, Agustín Arburua y Santino Amaya; Juan Comolli y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Juan Martínez Sosa. Entrenadores: Francisco Fernández Miranda, Diego Liberato, Nicolás Fernández Miranda y Augusto Faraone.

Cambios: ST, 30 minutos Franco Diviesti por Capurro, y, 32, Silveyra por Martínez Sosa.

4 minutos, gol de Fernández por try de Capurro (H);18, gol de Fernández por try de Ahmer (H); 28, try de Rodriguez (H); 38, try-penal (H), y, 40, try de González Moran (P).Amonestado: 37 minutos, Alejo Coppola (P). Segundo tiempo: 26 minutos, gol de T. Jorge por try de Segovia (P), y, 40, gol Fernández por try de Arburua (H).

26 minutos, gol de T. Jorge por try de Segovia (P), y, 40, gol Fernández por try de Arburua (H). Amonestado: 6 minutos, Santino Amaya (H).

Cancha: Hindú Club.

Hindú Club. Árbitro: Tomás Bertazza.