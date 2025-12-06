World Seven Series, con los Pumas 7’s hoy: horarios, TV y cómo ver online

El seleccionado argentino afronta la segunda etapa de la temporada 2025-2026; este sábado ganó el primer partido ante Australia y aún tiene que jugar ante Francia y España
Los Pumas 7s afrontan este fin de semana, en Ciudad del Cabo, una nueva etapa del Circuito Mundial de Seven. La selección argentina comenzó con el pie derecho en Sudáfrica y derrotó a Australia por 36 a 0. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, que también jugará contra Francia y España en el Grupo B, buscará mejorar lo hecho el fin de semana pasado en Dubái, en la primera etapa, cuando terminó en el octavo lugar con resultados decepcionantes de acuerdo a su nivel y expectativas.
El formato de este año es distinto al de las últimas ediciones. En primera instancia se juegan seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que hubo la temporada pasada: la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se verán las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).
Luego se disputarán otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, por lo que habrá 12 participantes. Primero se jugará en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.
Fixture de los Pumas 7s en Ciudad del Cabo
- Argentina 36 - 0 Australia.
- Argentina vs. Francia - Sábado 6 de diciembre a las 9:54.
- Argentina vs. España - Sábado 6 de diciembre a las 13:35.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
El plantel de los Pumas 7s para este fin de semana en Emiratos Árabes Unidos lo conforman: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Vélez Bazán, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld y Santino Zangara. El único debutante es de Haro, que reemplazó al lesionado Joaquín Pellandini, quien sufrió un desgarro en el aductor izquierdo.
Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial
- Oro (12): Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.
- Plata (17): Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024.
- Bronce (23): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004; George y Londres 2005; Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008; George, Wellington y Adelaida 2009; George, Adelaida y Londres 2010; Sydney 2018, Dubai I y II 2021; Sevilla 2022; Dubai 2024 y Singapur 2025.
