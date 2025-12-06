World Seven Series, con los Pumas 7’s hoy: horarios, TV y cómo ver online

Los Pumas 7s afrontan este fin de semana, en Ciudad del Cabo, una nueva etapa del Circuito Mundial de Seven. La selección argentina comenzó con el pie derecho en Sudáfrica y derrotó a Australia por 36 a 0. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, que también jugará contra Francia y España en el Grupo B, buscará mejorar lo hecho el fin de semana pasado en Dubái, en la primera etapa, cuando terminó en el octavo lugar con resultados decepcionantes de acuerdo a su nivel y expectativas.

El formato de este año es distinto al de las últimas ediciones. En primera instancia se juegan seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que hubo la temporada pasada: la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se verán las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).

Los Pumas 7s comenzaron su participación en Ciudad del Cabo con una contundente victoria ante Australia Zach Franzen

Luego se disputarán otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, por lo que habrá 12 participantes. Primero se jugará en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.

Fixture de los Pumas 7s en Ciudad del Cabo

Argentina 36 - 0 Australia.

Argentina vs. Francia - Sábado 6 de diciembre a las 9:54.

- Sábado 6 de diciembre a las 9:54. Argentina vs. España - Sábado 6 de diciembre a las 13:35.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El plantel de los Pumas 7s para este fin de semana en Emiratos Árabes Unidos lo conforman: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Vélez Bazán, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld y Santino Zangara. El único debutante es de Haro, que reemplazó al lesionado Joaquín Pellandini, quien sufrió un desgarro en el aductor izquierdo.

Pedro de Haro es el único debutante de los Pumas 7s en el seven de Ciudad del Cabo Zach Franzen

Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial