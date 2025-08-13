Se desplomó el techo y una pared de un reconocido club de básquet nacional: no pasó nada de milagro

El estadio del Club Regatas de Corrientes, que compite en la Liga Nacional de Básquet (LNB), se vino abajo. Al parecer, primero colapsó uno de los muros y luego cedió el techo. Ocurrió este 13 de agosto por la tarde. De milagro, no hubo heridos ni muertos, porque es una entidad muy concurrida en la capital de la provincia.

Anoche, según testigos, hubo partido de básquet de la categoría “Mini” y el lunes, hubo básquet femenino. Estaba previsto que mañana hubiera un recital del Cuarteto de Nos.

Regatas tiene una salida al río y hay playa. La comunidad quedó conmovida por la noticia. La institución comunicó que evacuaron a los socios que estaban dentro del club. Una de las explicaciones sobre por qué no hubo heridos es que como la entidad estaba en remodelación el lugar estaba “cercado”.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.30. El impacto siguió con la destrucción total del lugar. Pedazos de madera y chapa de azul y blanco, colores que embanderan al club, quedaron desperdigados en medio del Estadio de los Sueños. El club aseguró que no hubo víctimas debido a que no había actividades programadas.

El intendente y presidente del club, Eduardo Tassano, detalló al medio local que el colapso del techo fue “lento” y que ocurrió en un horario donde hay poca gente en las inmediaciones. Aunque se desconocen las causas, informó que varios ingenieros lo asocian con la antigüedad de la estructura: se construyó en 1971. El plan sería, comunicó, “rearmar todo de nuevo”.

El techo del estadio de básquet se desplomó

Además, rápidamente el personal del club activó los protocolos de seguridad y llamó a las autoridades. Bomberos, personal de Defensa Civil y la Policía de Corrientes se presentaron en el lugar.

El estadio es uno de los más emblemáticos de la ciudad y se utiliza no solo para partidos de básquet, sino también para otros deportes como vóley, y para eventos de la comunidad.

Tras lo ocurrido, la institución deportiva emitió un comunicado. “Ante los hechos de público conocimiento, el Club de Regatas Corrientes quiere llevar tranquilidad a la comunidad en general que hubieron daños materiales y se está trabajando junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir”, señalaron.

Además, sostuvieron que el club “fue evacuado inmediatamente por precaución”. “Informamos a los socios que todas las actividades quedan suspendidas y el club permanecerá cerrado por el día de la fecha”, cerraron.

Ante los hechos de público conocimiento el Club de Regatas Corrientes quiere llevar tranquilidad a la comunidad en general que hubieron daños materiales y se está trabajando junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir [...] pic.twitter.com/FLOIJndHPA — Club de Regatas Corrientes (@ClubRegatasCtes) August 13, 2025

Las declaraciones fueron seguidas por un anuncio de la gestión provincial. El gobernador correntino, Gustavo Valdés, informó que acompañará la reconstrucción del techo de la cancha de básquet. Fue durante una recorrida por el lugar que el mandatario dijo que la provincia apoyará a la institución para “hacer de nuevo la estructura”, informó el medio local El Litoral.

“Ya nos pusimos a disposición y estamos trabajando. Vamos a aprovechar para hacer un estadio a nuevo, con estructuras metálicas reforzadas y todas las refacciones necesarias. Regatas es una institución símbolo de la ciudad y de la provincia, y vamos a hacer lo posible para que vuelva a funcionar lo antes posible”, sumó en diálogo con La Red Deportiva FM.

“Hay varias teorías, pero lo importante es que no hay víctimas y que esto se va a solucionar”, detalló.

Se desconocen las causas

Dos principales preocupaciones surgieron alrededor de dos eventos importantes a realizarse próximamente. Uno de ellos era el recital de la banda de rock uruguaya El Cuarteto de Nos que iba a realizarse en las inmediaciones mañana a las 20. Los músicos confirmaron que el show será relocalizado.

“Debido al inesperado colapso del techo del Club de Regatas, el show previsto para mañana, jueves 14 de agosto, deberá cambiar de locación. Por suerte, el accidente no dejó heridos. Nuestro equipo se encuentra trabajando para que el show pueda suceder en las mejores condiciones para ustedes”, publicaron en sus redes sociales.

Y concluyeron: “En las próximas horas les confirmaremos el nuevo lugar donde nos encontraremos”.

El comunicado de la banda uruguaya El Cuarteto de Nos Captura

El segundo punto se relaciona con el comienzo de la Liga Nacional de Básquet, que está previsto para fines de septiembre. Sobre ello, el gobernador sostuvo que los especialistas deberán evaluar si hay tiempo suficiente para finalizar las obras. “Tenemos un mes y medio largo; vamos a ver qué dicen los expertos”, explicó.

El Club San Martín de Corrientes se solidarizó con la institución deportiva y le ofreció colaboración: “Expresamos nuestra más sincera solidaridad con el club ante los lamentables hechos ocurridos en sus instalaciones. Como institución deportiva y social de nuestra ciudad, nos ponemos a disposición para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance, reafirmando nuestro compromiso con los valores de respeto, unidad y convivencia que deben prevalecer en el deporte y en la comunidad. Acompañamos a su dirigencia, socios, empleados y simpatizantes en este difícil momento”.