Sebastián Domínguez perdió la paciencia con Oscar Ruggeri en el análisis táctico: “No me dejas terminar nada”

La incorporación de Sebastián Domínguez a “F90″ aportó, entre otras cosas, sus análisis tácticos sobre los partidos más importantes del fútbol argentino. Con una mirada siempre reflexiva y distinta, el segmento de Domínguez se volvió uno de los más esperados del programa que conduce el “Pollo” Vignolo.

Sin embargo, su estilo más sereno y pensativo a veces contrasta con el histrionismo y la personalidad de Oscar Ruggeri, el panelista estrella del envío. Algo de eso ocurrió este lunes, cuando Seba estaba desmenuzando lo más importante del partido entre River Plate y San Lorenzo, que se terminó llevando el “Ciclón”.

Mientras que Domínguez defendió el planteo de River, Ruggeri estimó que el conjunto millonario tiene problemas en sus retrocesos defensivos, e indicó que quedó mal parado en más de una jugada del encuentro ante el equipo azulgrana.

Ya de entrada, el ex Vélez, Estudiantes y Newell’s aclaró que no estaba de acuerdo con la mirada de su colega: “No me interesa a mí, yo no vengo acá a coincidir, yo vengo, digo lo que pienso y me voy a mi casa”, lanzó Oscar, quien diferenció este River de los anteriores equipos que dirigió Marcelo Gallardo a lo largo de su exitoso ciclo. En tanto, Domínguez consideró que la postura del equipo del “Muñeco” en este tiempo siempre fue la misma.

Con las imágenes del partido de fondo y detenidas, en la jugada del segundo gol del “Ciclón”, Domínguez estimó que la jugada estaba “controlada” por la defensa millonario. Por su parte, el exentrenador respondió que no: “Dejame terminar de hablar”, le pidió Domínguez. “Mirá como vuelve el 4. Dale Seba, como va a estar el 4 así”, indicó Ruggeri. “¿5 contra 2 te parece un riesgo?”. “Sí, porque están los 4 jugadores de River mirando a (Franco) Armani. Están mal parados. Listo”, concluyó el exdefensor de la Selección Argentina.

Más adelante en su análisis, el nacido en Corral de Bustos volvió a interrumpir a su colega para hacerle una pregunta. Sin ocultar su fastidio, Sebastián respondió: “Es muy difícil Oscar, no me dejas terminar nada. No pude explicar nada”.

“¿Te ponemos nervioso?”, le preguntó Vignolo a Domínguez, quien no contestó. Finalmente, el exdeportista de 40 años contó que la jugada en cuestión la debe haber visto al menos “50 veces”, y no solo “hoy”: “No podés analizar jugadas detenidas, paradas”, concluyó el multicampeón con Vélez.

