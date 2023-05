Selección Sub 20: Máximo Perrone, el futbolista de ascenso meteórico que aprendió a caminar y a patear una pelota ‘casi al mismo tiempo’

escuchar

“Casi que aprendió a patear y a caminar al mismo tiempo. Le salía solo...”. La frase resuena en la voz de Marcelo Perrone cuando habla de su hijo, Máximo, una de las figuras que la selección argentina tendrá en el Mundial Sub 20 de este año. Un pibe sencillo de cualidades extraordinarias, que dio un temprano salto a Europa y que, aunque por momentos dé la sensación de que todo le sucede muy rápido, transita con calma cada situación que aparece en su trayecto.

La carrera de Máximo Perrone, aún con apenas 20 años, ya está colmada de grandes capítulos. Pasó de ser una promesa a una realidad prácticamente de un día para el otro. En poco más de un año debutó en la Primera de Vélez, fue capitán, desembarcó en Manchester City por una cifra millonaria y disputará una Copa del Mundo. Un elegido, pero con la mentalidad suficiente para afrontar cada reto que se le presenta. Ahora tendrá la posibilidad de seguir demostrando sus condiciones ante los ojos del mundo, nada menos que en su país y vistiendo la camiseta de la selección nacional.

Máximo Perrone en uno de los primeros entrenamientos de la selección argentina Sub 20 de cara al Mundial Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

En los últimos días, Máximo se sumó a la concentración del equipo albiceleste y volvió a pisar suelo argentino por primera vez desde su partida al Viejo Continente, a principios de este año. Se entrena en Ezeiza, a 35 kilómetros de Villa Devoto, la ciudad porteña en la que comenzó a demostrar dotes que, sin saberlo, años después lo llevarían a jugar en la mejor liga del mundo: la Premier League. “Empezó a querer jugar cuando tenía dos años. Le encantaba. El primer regalo que pidió fue una pelota de fútbol. Era lo único que quería”, retrata nuevamente Marcelo, su padre, recordando aquellas tardes en las que llegaba de trabajar y se ponía a ‘enseñarle’ cómo patear, aunque él mismo se retracta a la hora de contarlo: “Yo le enseñé a patear, digamos. Bueno... ‘le enseñé’. Practicábamos todos los días, a él le gustaba mucho y jugaba bien. A los dos años ya le pegaba muy bien a la pelota”, asegura.

Cuando cumplió cuatro, Marcelo y Silvia, su madre, lo anotaron en una escuelita de Devoto, aunque no duró mucho tiempo ahí. Su profesor lo llevó de inmediato a jugar al baby en Social Club Haedo con chicos de dos categorías más grandes, algo que se hizo costumbre en la carrera de Maxi, ya que tuvo que pasar por la misma situación cuando un compañero lo convenció de que vaya a probarse a Vélez en 2009. Allí, el hecho de que su categoría aún no existiese no fue un impedimento para que se asegure un futuro en la institución. A pesar de haber nacido en 2003, se probó con chicos de la 2001. Y deslumbró jugando de 10. Los encargados de realizar las pruebas notaron que demostraba una elegancia atípica para un niño de su edad. Un valor difícil de encontrar y que nada tiene que ver con la edad o la experiencia.

Pelota al piso y cabeza levantada: Máximo Perrone en sus primeros años con la camiseta de Vélez Sarsfield Gentileza Valentina Perrone

Maxi tuvo que esperar a que se cree su categoría para comenzar a vestir la V azulada de manera oficial. Mientras tanto, se limitaba a entrenar y a disputar amistosos informales al mismo tiempo que seguía demostrando todas sus condiciones en el baby del club Villarreal de Capital Federal, con el que participaba de los históricos torneos FAFI por los que también pasaron reconocidos jugadores de la talla de Sergio Agüero, Marcelo Gallardo, Carlos Tevez, Javier Saviola, Diego ‘Cholo’ Simeone, Andrés D’Alessandro y Nicolás Otamendi, entre muchos otros.

Una vez oficializada la apertura del plantel 2003, la Villa Olímpica que el club posee en Ituzaingó pasó a ser su segunda casa. Su madre lo llevaba desde Devoto a Liniers, donde se subía a un micro del club con destino a Ituzaingó. Así todos los días. Durante años. Hizo todo el camino de inferiores en el Fortín, primero como enganche, aunque también fue delantero, extremo y hasta lateral izquierdo. Pero era suplente. Ahí fue cuando, con la personalidad que lo caracteriza, habló con Cristian Gómez, su DT en pre-novena, para preguntarle en qué posición creía que podía sumar minutos, a lo que Gómez le respondió: “En el medio”. Y ‘Perro’, como siempre lo apodaron sus compañeros del club, no lo dudó. Aceptó cambiar de puesto, mejoró notablemente su desempeño y comenzó a ser titular, lo que le permitió destacarse entre los futbolistas de la categoría. Siempre con bajo perfil, pero con carácter e inteligencia para, en algún momento, alcanzar la élite.

Máximo Perrone, con la inocencia de un niño que solo quiere divertirse, cuida su objeto más preciado: la pelota Gentileza Valentina Perrone

Perrone se destaca por jugar a dos o tres toques. Esa es su mayor virtud, porque lo más complicado del fútbol es, sin lugar a dudas, hacerlo sencillo. Incluso, aunque a veces se crea lo contrario, la simpleza es fundamental para el equilibrio de un equipo competitivo. Por este motivo, la gran mayoría de los entrenadores buscan contar con jugadores de este calibre y, si encima aparece alguien que cumple con todas esas características y además, es joven y tiene proyección, suele tratarse de un diamante en bruto al que todos quieren explotar.

En su paso por inferiores, el hoy jugador de Manchester City compartió equipo con Matías Soulé, quien ahora se desempeña en Juventus de Italia y con quien también compartirá plantel en la Copa del Mundo Sub 20. Fue campeón en novena y octava aunque, según sus propias palabras, ‘desde lo grupal les fue bien todos los años’. Puertas adentro de ‘La Fábrica’, seudónimo con el que se conoce popularmente a la inagotable cantera de Liniers, muchos de los que lo observaron desde chico se animaron a compararlo con Fernando Redondo. Incluso así también se lo describió Javier Mascherano, DT de la selección argentina en este proceso juvenil, a Pep Guardiola, cuando el español necesitaba de una última opinión antes de cerrar la llegada de Perrone al equipo Ciudadano. Y como si todo estuviese perfectamente guionado, ahora comparte equipo y pelea el puesto con Federico, uno de los tres hijos de Fernando.

Perrone conduce la pelota en uno de los entrenamientos de la Sub 20; se perfila para ser titular en el debut mundialista ante Uzbekistán Prensa AFA - AFA

Estaba escrito. Sus condiciones y su mentalidad auguraban un futuro esperanzador. Quienes formaron parte de su formación afirman que, desde el día uno, se dilucidaba que tanto su técnica como su visión de juego lo hacían diferente al resto. Incluso, en 2020, Gabriel Heinze, quien en ese entonces era el DT de la Primera División del Fortín, lo llenó de elogios cuando todavía se encontraba en séptima división: “Hay un chico en séptima, un interno, que es un espectáculo. No lo quise subir porque todavía es muy chico, pero me costó mucho decidir porque me encanta trabajar con esos jugadores”, comentó el ‘Gringo’ en alusión al nivel del futbolista que en ese momento tenía solo 17 años.

Su debut en Primera llegó más tarde de lo esperado, quizá porque prefirieron ‘llevarlo de a poco’, como habitualmente se tiende a hacer con los grandes proyectos. “En cuanto a condiciones futbolísticas, técnicas, tácticas y estratégicas, siempre fue de otro nivel”, asegura un entrenador que lo siguió muy de cerca. Hizo su presentación en Vélez el 5 de febrero de 2022, en un amistoso ante River en un Monumental repleto. En aquella oportunidad fue titular bajo las órdenes de Mauricio Pellegrino. Y no defraudó. “Me puse nervioso hasta el momento que arrancó. Después fue un partido más. En el juego te olvidás de la gente que hay”, afirmó meses después en diálogo con ESPN. Ya de manera oficial, disputó su primer partido ante Estudiantes de La Plata el 6 de marzo. Desde entonces, nunca más salió del equipo.

Explotó en Libertadores, con un rendimiento superlativo en una edición en la que Vélez se metió entre los cuatro mejores. Anotó su primer gol el 18 de mayo frente a Nacional de Uruguay, el mismo día que lució la cinta de capitán por primera vez con 19 años y apenas un puñado de partidos en Primera. Y otra vez, como en su primera exposición con el plantel profesional, también la rompió contra River en el marco de los cuartos de final. Luego fue diagnosticado con neumotórax por un golpe en el pecho y no pudo disputar las semifinales ante Flamengo.

Regresó a las canchas, recuperó la titularidad de inmediato y se sumó al plantel Sub 20 para disputar el Sudamericano a principios de este 2023. Ahí se conoció el interés de quien él mismo, en diálogo con Vélez 670 cuando aún no se había asentado siquiera en Reserva, reconoció como el mejor DT del mundo: Pep Guardiola. Y tras varios contactos con personas del equipo de trabajo del español, Máximo aceptó cambiar su destino: la Premier League aguardaba por su llegada.

A pesar de la negativa de Sergio Rapisarda, presidente de Vélez, por desprenderse de él, nada pudo evitar que uno de los mayores proyectos futbolísticos del Fortín en los últimos años se mude a Inglaterra para vestir la camiseta de uno de los equipos más poderosos del planeta. “Llegó por recomendación de Joan Patsy, nuestro consultor en Sudamérica. Él ya nos había sugerido la contratación de Gabriel Jesús y Julián Álvarez. Sinceramente, no lo conocía y sus nuevos compañeros tampoco. Lo vi en los primeros dos o tres entrenamientos y dije ‘wow, qué bien se mueve’. Su calidad individual está ahí”, comentó Pep luego del debut del argentino ante Bournemouth el 25 de febrero. Ahora, sin muchos minutos en cancha, su próximo objetivo es asentarse.

Máximo Perrone, la nueva joya argentina, en su debut con la camiseta de Manchester City @maxiperrone16 - @maxiperrone16

De Liniers a Manchester, con una escala en Colombia para afrontar el Sudamericano Sub 20 en el que la albiceleste no se pudo clasificar al Mundial por méritos deportivos. Así fueron los últimos meses de Máximo Perrone. Pero el destino le dio una nueva oportunidad. La Argentina será anfitriona del certamen ecuménico en reemplazo de Indonesia, por lo que se clasificó como tal. Y el elegante mediocampista será uno de los jugadores más importantes del plantel dirigido por Javier Mascherano. Como todos, deberá demostrar, aunque estará rodeado de grandes futbolistas. Con la templanza e inteligencia que lo caracterizan, buscará guiar al equipo hacia un nuevo título, el séptimo en la historia de la categoría. Un reto más en la carrera de Máximo. Al fin y al cabo, como cuando aprendió a patear en el patio de su casa, jugar al fútbol ‘le sale solo’.