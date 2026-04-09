“She-Hulk”: la historia detrás de la fisicoculturista más musculosa del mundo

La historia de Nataliya Kuznetsova se convirtió en uno de los casos más llamativos dentro del culturismo femenino, al desafiar los límites del alto rendimiento y los estándares tradicionales del deporte. Nacida en Chitá en 1991, la atleta rusa alcanzó reconocimiento internacional por una transformación física impactante, sus récords y una postura poco habitual: hablar con total franqueza sobre el uso de esteroides. Conocida como “Amazonka” o “She-Hulk”, logró destacarse en la disciplina y construir una fuerte presencia en redes sociales. Ahora, salieron a la luz algunos de los hábitos y claves detrás de su impactante estado físico.

Considerada por muchos como la mujer más musculosa del mundo, Nataliya se consolidó como una figura destacada del culturismo femenino a nivel internacional. Su recorrido resulta tan impactante como inspirador: pasó de ser una adolescente introvertida a liderar competencias de alto nivel y alcanzar marcas sorprendentes en torneos de fuerza.

Infancia y primeros pasos

Entrena entre cuatro y seis veces por semana con rutinas de alta exigencia (Foto: Instagram @nataliya.amazonka)

Nataliya Kuznetsova creció en Siberia dentro de una familia vinculada al ámbito de la salud, lejos del deporte profesional. Ella misma se definía como una “ratita tímida”, con baja autoestima y un físico muy delgado. Todo cambió a los 14 años, cuando su padre la incentivó a empezar en el gimnasio y su entrenador detectó rápidamente un talento poco común. Antes de los 15 ya había ganado su primer torneo regional, un logro que marcó un giro total en su vida.

Con el tiempo, se mudó a Moscú, donde comenzó a formarse en la Academia Estatal de Cultura Física y a profundizar en el estudio del cuerpo y el entrenamiento, sentando las bases de su evolución en el culturismo.

Transformación y crecimiento en el deporte

Logró levantar más de 200 kilos en competencias de fuerza (Foto: Instagram @nataliya.amazonka)

Durante su adolescencia, no solo entrenaba intensamente, sino que también investigaba cómo llevar su cuerpo al máximo rendimiento. Combinó rutinas exigentes, una alimentación estricta y el uso de potenciadores, lo que derivó en un cambio físico notable.

En esa etapa empezó a competir a nivel nacional e internacional, consolidando una transformación que la posicionó como una figura distinta dentro del culturismo femenino.

Récords y logros destacados

Su transformación física la llevó a romper récords internacionales (Foto: Instagram @nataliya.amazonka)

Su carrera está marcada por títulos mundiales en disciplinas como powerlifting y arm wrestling. En 2014 se consagró campeona y logró récords levantando cifras impactantes, como 170 kilos en press de banca y 240 en peso muerto. En 2019 debutó como profesional en el Romania Muscle Fest Pro, donde obtuvo el segundo puesto. Aunque actualmente no compite de forma oficial, su nombre sigue siendo influyente en el ambiente fitness.

Kuznetsova mide 1,73 metros y su peso varía entre 90 y 110 kilos, con un porcentaje de grasa muy bajo durante competencia. En más de una oportunidad, habló abiertamente de los cambios físicos que experimentó, como una voz más grave, reflejando las particularidades de un cuerpo llevado al extremo.

Alimentación para alto rendimiento

Su dieta diaria puede alcanzar hasta las 6000 calorías (Foto: Instagram @nataliya.amazonka)

Su dieta es clave en su rutina: consume entre 4.500 y 6.000 calorías diarias repartidas en varias comidas. Incluye grandes cantidades de proteína, junto con carbohidratos complejos y grasas saludables para sostener la energía y la recuperación.

De todas formas, si bien mantiene una disciplina estricta la mayor parte del tiempo, reconoce que en ocasiones recurre a opciones rápidas, aunque sin perder el foco en su objetivo.

Rutina de entrenamiento

La atleta se convirtió en una de las figuras más impactantes del culturismo femenino

Su rutina combina levantamientos pesados con técnicas como superseries y entrenamientos multiarticulares. Suele entrenar entre cuatro y seis veces por semana, con especial fortaleza en piernas, donde alcanza marcas como sentadillas de hasta 280 kilos. Además, incorpora movilidad y descanso para evitar lesiones, lo que le permitió sostener una carrera sin daños físicos graves.

Su postura sobre los esteroides y su presencia en redes sociales

Uno de los aspectos más debatidos de su carrera es su sinceridad respecto al uso de esteroides. Kuznetsova nunca lo ocultó y sostiene que su nivel muscular no sería posible sin ese apoyo. Sin lugar a dudas, esta postura la diferencia dentro del ambiente, aunque también abre el debate sobre los riesgos para la salud asociados a estas prácticas.

Se posicionó como referente global del fitness en redes sociales (Foto: Instagram @nataliya.amazonka)

Con una fuerte presencia en redes sociales, teniendo más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, Kuznetsova se convirtió en una referente del fitness, donde comparte su día a día, entrenamientos y reflexiones.

Cabe destacar que su figura no solo impacta por lo físico, sino también por haber cambiado la percepción del culturismo femenino, dejando una huella que sigue generando conversación.