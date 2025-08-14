Así quedó el cuadro femenino de cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025

El Masters 1000 de Cincinnati para la rama femenina, que se desarrolla en Ohio, Estados Unidos; promedia los octavos de final y este jueves se definen las últimas cuatro tenistas clasificadas a cuartos, objetivo que ya consiguieron Aryna Sabalenka (1ª), Elena Rybakina (9ª), Iga Swiatek (3ª) y Anna Kalinskaya (28ª).

La bielorrusa, principal favorita al título, doblegó a la española Jessica Bouzas Maneiro por 6-1 y 7-5 y su próxima rival será la kazaja, verduga de la norteamericana Madison Keys (6ª) por 6-7 (3), 6-4 y 6-2. El otro choque de la parte alta del cuadro en la ronda de ocho jugadoras será entre la polaca Swiatek, ex-número 1 del mundo, y Kalinskaya quienes se impusieron a Sorana Cirstea por 6-4 y 6-3 y a Yekaterina Alexandrova (12ª) por 3-6, 7-6 (5) y 6-1, respectivamente.

Los octavos de final concluyen este jueves con cuatro duelos: Ella Seidel (Q) vs. Varvara Gracheva (Q); Veronika Kudermetova vs. Magda Linette (31ª); Jasmine Paolini (7ª) vs. Barbora Krejcikova; y Lucía Bronzetti vs. Coco Gauff (2ª).

Los encuentros del certamen se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y a través de la plataforma digital Disney+ Premium.

Cronograma y resultados de los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati femenino

*Todos los horarios corresponden a la argentina.

Aryna Sabalenka (1ª) a Jessica Bouzas Maneiro por 6-1 y 7-5.

a Jessica Bouzas Maneiro por 6-1 y 7-5. Elena Rybakina (9ª) a Madison Keys (6ª) por 6-7 (3), 6-4 y 6-2.

a Madison Keys (6ª) por 6-7 (3), 6-4 y 6-2. Iga Swiatek (3ª) a Sorana Cirstea por 6-4 y 6-3.

a Sorana Cirstea por 6-4 y 6-3. Anna Kalinskaya (28ª) a Yekaterina Alexandrova (12ª) por 3-6, 7-6 (5) y 6-1.

a Yekaterina Alexandrova (12ª) por 3-6, 7-6 (5) y 6-1. Ella Seidel (Q) vs. Varvara Gracheva (Q) - Jueves 14 de agosto desde no antes de las 16 en el Grandstand.

Veronika Kudermetova vs. Magda Linette (31ª) - Jueves 14 de agosto desde no antes de las 20 en el Court Central.

Jasmine Paolini (7ª) vs. Barbora Krejcikova - Jueves 14 de agosto desde no antes de las 14 en el Court Central.

Lucía Bronzetti vs. Coco Gauff (2ª) - Jueves 14 de agosto a las 12 en el Court Central.

El cuadro del torneo femenino del Masters 1000 de Cincinnati WTA

Cronograma de los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati femenino

*Todos los horarios corresponden a la argentina.

Aryna Sabalenka (1ª) vs. Elena Rybakina (9ª) - Viernes 15 de agosto.

Iga Swiatek (3ª) vs. Anna Kalinskaya (28ª) - Viernes 15 de agosto.

Ella Seidel (Q) o Varvara Gracheva (Q) vs. Veronika Kudermetova o Magda Linette (31ª).

Jasmine Paolini (7ª) o Barbora Krejcikova vs. Lucía Bronzetti vs. Coco Gauff (2ª).

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Cincinnati

*Se empezó a jugar en 2004 y tuvo 17 campeonas diferentes.