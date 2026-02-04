Copa Davis: con qué se va a encontrar el equipo argentino en la serie ante Corea del Sur en Busan

En esta etapa del año, las temperaturas son muy bajas en la ciudad portuaria de Busan, la segunda más grande de Corea del Sur, con más de 3 millones y medio de habitantes. Sin embargo, los registros bajo cero están lejos de ser un obstáculo para el equipo argentino de Copa Davis que hace un puñado de días se instaló en esa porción asiática. El desafío por la primera ronda de los Qualifiers, frente a Corea del Sur, desde el viernes por la noche en nuestro país (a las 23; TyC Sports y DSports), será en el Gijang Gymnasium, un escenario bajo techo y calefaccionado, con capacidad para unos 3700 espectadores.

Thiago Tirante, el singlista 1 del equipo argentino, pero debutante en la competencia, escuchando las indicaciones del capitán Javier Frana, en Corea del Sur Prensa AAT

La Korea Tennis Association estima que el estadio estará muy poblado, en un 90%. Entre el efervescente pero respetuoso público presente, además, habrá un pequeño grupo de argentinos, que fueron invitados por la embajada en Corea del Sur. La serie tiene mucho valor (deportivo y económico, por los premios que recibiría la Asociación Argentina de Tenis en instancias superiores): una victoria le permitirá al equipo capitaneado por Javier Frana avanzar a la segunda ronda de los Qualifiers, en septiembre, la etapa previa al exclusivo Final 8. Sin embargo, una derrota, lo hará jugar luego del US Open (ante Países Bajos o India) por no descender a la zona americana.

Soonwoo Kwon, el tenista mejor rankeado de Corea del Sur, rival de Argentina en la serie de Copa Davis en Busan instagram.com/soonwookwon

El desafío en Busan se presenta espinoso, sobre todo por el mal de ausencias que padecieron Frana y el subcapitán, Eduardo Schwank, al momento de tratar de convencer y designar a los jugadores: los siete singlistas nacionales que terminaron 2025 en el top 100 se bajaron (consideraron que el viaje a Asia los afectaría para la preparación del ATP de Buenos Aires, cuyo main draw comenzará el lunes próximo) y, por distintos motivos, también se ausentaron los doblistas “titulares”, Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

Los cinco jugadores argentinos que competirán en Busan no tienen antecedentes en la Copa Davis. Marco Trungelliti, 134° y de 36 años, sólo ostenta la experiencia de haber sido sparring durante las semifinales y la final de la campaña 2016, la del título anhelado. El santiagueño, como también Thiago Tirante (95°), Federico Gómez (197°), Juan Pablo Ficovich (172°) y el doblista Guido Andreozzi (32°) debutarán ante Corea del Sur.

Marco Trungelliti entrenándose en Busan, ante la mirada del subcapitán de la Copa Davis, Eduardo Schwank Prensa AAT

Un rival con la confianza en alta

¿Con qué rival se encontrará la Argentina? Por lo pronto, con un equipo que llega anímicamente potenciado tras superar en septiembre pasado a Kazajistán (con Alexander Bublik), de local en Chuncheon. Un grupo que cuenta con dos singlistas que trascendieron en el top 60 y que hoy, por lesiones u otras circunstancias, perdieron terreno en el ATP Tour, como Hyeon Chung (29 años, actual 392° y 19° en 2018) y Soonwoo Kwon (28, hoy 343°, pero 52° en 2021).

Chung tuvo una aparición de alto impacto en el circuito: tuvo un Australian Open 2018 consagratorio, derrotando a Alexander Zverev (era 4°) en la tercera ronda, a Novak Djokovic (entonces, 14°) en los 8vos de final y cayendo con Roger Federer (2°) en las semifinales. Pero tuvo dificultades físicas que obstaculizaron su crecimiento. Kwon, asimismo, el mes pasado ganó el Challenger de Phan Thiet 1 (superficie dura); el año pasado tuvo que alejarse del circuito para alistarse obligatoriamente en el servicio militar de su país.

Busan, el escenario de la serie de Copa Davis

El estadio de Corea del Sur donde jugará Argentina. Crédito: Prensa AAT

Sanhui Shin, de 28 años y 35° (su mejor posición), es el tercer singlista; tiene cuatro títulos Futures en superficie dura. Los doblistas son Ji Sung Nam (164° de la especialidad) y Uisung Park (224°), que llegan a Busan de ganar juntos el Challenger de Phan Thiet 2 (Vietnam), sobre superficie dura.

La serie es al mejor de cinco puntos, con cuatro singles y un dobles. Todo indica que, en la primera jornada, Tirante y Trungelliti serán los singlistas, ante Chung y Kwon, respectivamente. El segundo día (la acción comenzará a la una de la madrugada argentina del domingo), Andreozzi y Gómez serán los doblistas. Los otros partidos individuales dependerán del resultado y el rendimiento.

El Gijang Gymnasium, el estadio donde jugarán Argentina y Corea del Sur, por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis Prensa AAT

Corea del Sur, actual 22° en el ranking de la Federación Internacional de Tenis (Argentina es 10°), muestra optimismo y sonrisas, con jugadores (participaron de una sesión simpática de juegos con los fanáticos), que suelen competir en superficie dura más que los argentinos. En Busan se utilizará una cancha de carpeta de madera del sello DecoTurf, de velocidad 4 ITF, es decir “media-rápida”, de acuerdo a los parámetros oficiales. El equipo argentino la calificó como una cancha “no tan veloz”, aunque de “pique muy bajo” de las pelotas.

“Es una superficie como las que se juega en los torneos de fin de año: es carpeta, es como madera. Entonces la pelota pica bastante bajo, no pica para nada alto, aunque la superficie no es tan rápida como pensamos que podría ser. La pelota es bastante pesada. Entonces, estamos buscando muchas sensaciones, ritmo, moverse de la mejor manera posible. En estos días estamos yendo todos de menos a más, creo, para llegar de la mejor manera al fin de semana”, dijo el platense Tirante.

El tenista Sanhui Shin, de Corea del Sur, rival de la Argentina en la Copa Davis, entrenándose en Busan Prensa AAT

“Hace tiempo que decidí empujar al máximo todo lo que dé mi cuerpo, todo lo que dé mi cerebro, todo lo que puedan dar mis caderas y la espalda, y que se estire lo más que se pueda siempre y cuando esté en unas condiciones correctas, que pueda seguir compitiendo, que al final es lo más importante”, contó Trungelliti. “Corea del Sur era un país al que yo no había venido nunca, que más de una vez miré en el calendario, porque en noviembre hay torneos por Japón y Corea, que son en cancha rápida afuera, y para mí es un calendario que siempre me tienta. Al final, por una cosa u otra, nunca terminé de venir y, finalmente, por la Copa Davis, totalmente inesperada, acá estamos”, añadió el santiagueño, el más experimentado de un equipo que buscará potenciarse en la dificultad.