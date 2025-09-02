US Open 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro

El US Open 2025, el cuarto y último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos, continúa este martes con los primeros partidos de cuartos de final de los torneos masculino y femenino. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3 y en la plataforma digital Disney+ Premium. El canal deportivo, además, se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.

En el campeonato de varones se enfrentan el checo Jiri Lehecka (20°) vs. el español Carlos Alcaraz (2°) desde no antes de las 14 en el estadio Arthur Ashe. En el mismo escenario, pero desde no antes de las 21.30, cierran la jornada el serbio Novak Djokovic (7°) vs. el estadounidense Taylor Fritz (4°).

Los encuentros de la parte alta del cuadro se desarrollarán el miércoles: el italiano Jannik Sinner (1°), N° 1 del mundo del ranking ATP y máximo favorito a repetir el título que obtuvo en 2024, vs. su compatriota Lorenzo Musetti (10°) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (25°) vs. el australiano Alex De Miñaur (8°).

Cuadro del torneo masculino del US Open 2025

En el certamen de mujeres se disputan los dos cruces de la parte alta del cuadro en el Arthur Ashe. La instancia la abren la estadounidense Jessica Pegula (4ª) vs. Barbora Krejcikova a las 12.30 mientras que desde las 20 chocan la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª) vs. Marketa Vondrousova.

Los otros dos partidos tendrán lugar el miércoles: Karolina Muchova (11ª) vs. la nipona Naomi Osaka (23ª) y Amanda Anisimova (8ª) vs. la polaca Iga Swiatek (2ª).

Cuadro del torneo femenino del US Open 2025

