US Open 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este martes continúa el último Grand Slam de la temporada con el inicio de los cuartos de final de los torneos masculino y femenino
- 3 minutos de lectura'
El US Open 2025, el cuarto y último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos, continúa este martes con los primeros partidos de cuartos de final de los torneos masculino y femenino. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3 y en la plataforma digital Disney+ Premium. El canal deportivo, además, se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.
En el campeonato de varones se enfrentan el checo Jiri Lehecka (20°) vs. el español Carlos Alcaraz (2°) desde no antes de las 14 en el estadio Arthur Ashe. En el mismo escenario, pero desde no antes de las 21.30, cierran la jornada el serbio Novak Djokovic (7°) vs. el estadounidense Taylor Fritz (4°).
Los encuentros de la parte alta del cuadro se desarrollarán el miércoles: el italiano Jannik Sinner (1°), N° 1 del mundo del ranking ATP y máximo favorito a repetir el título que obtuvo en 2024, vs. su compatriota Lorenzo Musetti (10°) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (25°) vs. el australiano Alex De Miñaur (8°).
Cuadro del torneo masculino del US Open 2025
En el certamen de mujeres se disputan los dos cruces de la parte alta del cuadro en el Arthur Ashe. La instancia la abren la estadounidense Jessica Pegula (4ª) vs. Barbora Krejcikova a las 12.30 mientras que desde las 20 chocan la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª) vs. Marketa Vondrousova.
Los otros dos partidos tendrán lugar el miércoles: Karolina Muchova (11ª) vs. la nipona Naomi Osaka (23ª) y Amanda Anisimova (8ª) vs. la polaca Iga Swiatek (2ª).
Cuadro del torneo femenino del US Open 2025
Tabla de campeones
Torneo masculino
- Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7
- Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5
- Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4
Torneo femenino
- Christ Evert (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) - 6
- Steffi Graf (Alemania) - 5
- Martina Navratilova (Checoslovaquia) - 4
- Billie Jean King (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) - 3
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de US Open
- 1
US Open: Karolina Muchova se quebró durante el partido por la presencia de su exnovio en la cancha
- 2
Naomi Osaka superó a Coco Gauff y alcanzó los cuartos de final en el US Open
- 3
Así quedó el cuadro de cuartos de final del US Open 2025
- 4
Djokovic, el lamento por perderse el cumpleaños de su hija y el sueño de ganar otro Grand Slam