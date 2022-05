“¿Qué tiene que ver?”: Oscar Ruggeri cruzó a Kylian Mbappé por sus declaraciones sobre la selección argentina

El columnista de Equipo F (ESPN), Oscar Ruggeri, cruzó al futbolista francés, Kylian Mbappé, por sus dichos acerca de las diferencias que existen entre el fútbol en Sudamérica y en Europa. “La ventaja que tenemos en Europa por sobre Argentina y Brasil es que aquí siempre jugamos partidos de alto nivel. Ahora, comienza la Liga de las Naciones de la UEFA, por ejemplo, y, cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos a punto”, dijo el delantero del PSG en diálogo con TNT Sports.

En tanto, el joven atacante de 22 años agregó: “Argentina y Brasil en este aspecto no tienen eso. En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Por eso, cuando mirás las últimas Copas del Mundo, siempre son los europeos los que ganan”.

Desde Londres, donde se disputará la Finalissima entre Argentina e Italia, los periodistas debatían acerca de los dichos de “Kiki”, cuando el “Cabezón” les preguntó a sus colegas: “¿Ustedes realmente piensan que es importante eso? Lo importante es cómo están los pibes, cómo está el equipo. ¿Qué tiene que ver?”.

Luego, Ruggeri recordó que los futbolistas argentinos “juegan todos acá”. Además, el exjugador de Boca Juniors, River Plate y Real Madrid, entre otros clubes, cuestionó “qué roce puede tener” el equipo frente a combinados europeos “si no hay partidos de acá al Mundial”, a excepción del partido frente a la Azzurra.

Kylian Mbappé hizo ruido con sus declaraciones Michel Spingler - AP

En las últimas horas, jugadores de “La Scaloneta” también aludieron a las palabras de Mbappé. Sin ir más lejos, el capitán de la Selección, Lionel Messi, habló al respecto en una entrevista con Gastón Recondo, y evitó la confrontación con su compañero en el PSG: “No vi cómo lo dijo, ni qué dijo. Pero muchas veces lo hablábamos con los chicos de España, cuando volvíamos de una Eliminatoria y les decíamos: ‘Sabés lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá: Colombia, la altura, el calor, Venezuela... Todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte que son grandes selecciones, con grandes jugadores”.

Un poco más punzante, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez recurrió a la chicana para cruzar al delantero. “Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar. Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica”, dijo Martínez en diálogo con TyC Sports.

Después, el portero del Aston Villa remarcó la dificultad que implica el traslado para los jugadores europeos. “Cada vez que viajás para jugar con la Selección son dos días de ida y vuelta. Estás agotado y no podés entrenar mucho. Cuando un inglés va a entrenar a Inglaterra en media hora está en el predio. Que vaya a Bolivia, Colombia o Ecuador a ver qué tan fácil es”, indicó.

El volante brasileño del Liverpool, Fabinho, fue quien primero recogió el guante. “Es diferente, no es fácil. Tenemos que viajar 11 o 12 horas para jugar en Sudamérica. Tenemos que jugar en sitios como Bolivia, no sé si Francia ha jugado ahí alguna vez. Jugar en sitios como Uruguay o Chile, lugares que uno no está acostumbrado, siempre es difícil”.

“A lo mejor, la calidad de los equipos de Sudamérica ahora, no sea tan grande como aquí en Europa, pero eso no hace que sea tan fácil jugar allí porque los equipos siempre pelean hasta el final. Es muy duro jugar ahí. Brasil y Argentina si jugaran en Europa, se clasificarían como primeros de grupo en Europa”, concluyó el finalista de la Champions League.