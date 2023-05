Gran Premio 25 de Mayo: Miriñaque, el tordillo que tiene la fórmula del éxito y su jockey lo considera “un hijo”, arriesga su corona en San Isidro

escuchar

Hace cuatro años, Miriñaque estaba dando sus primeros pasos en los hipódromos en carreras de recta pura, un trazado en el que no logró ganar en sus dos primeros intentos. Lo que vino después superó todo lo imaginado con el tordillo que es hoy el caballo más cautivante en las pistas argentinas y defenderá la corona de los fondistas este jueves en el Gran Premio 25 de Mayo (G1), en los 2400 metros de césped de San Isidro. La prueba tiene 10 millones de pesos de recompensa al vencedor, y a la derecha estarán en las gateras sus ocho rivales.

Hijo de una yegua, Langostura, que no venció en ninguna de sus cinco salidas hace una década, y con un físico que fue ganando levemente tamaño con el paso del tiempo de la misma manera que su pelaje fue blanqueándose ostensiblemente, Miriñaque ostenta once victorias en su campaña, y siete de ellas consiguió en el último año. En su producción hay varias particularidades, como que sus siete éxitos en grandes premios se dieron en clásicos diferentes y que se impuso las últimas siete veces que lo montó el brasileño Francisco Gonçalves, una serie interrumpida solamente cuando quedó octavo con Eduardo Ortega Pavón en sus riendas en el Carlos Pellegrini, frente a The Punisher, en su tercer intento en la principal carrera sudamericana.

El tordillo Miriñaque ganó siete de sus últimas ocho carreras, compitiendo en Palermo, San Isidro y La Plata. Hapsa

Hasta entonces, ganar en San Isidro estaba en el debe. Saldó la deuda en la siguiente, en el inicio de la temporada actual, con una entrega a puro coraje en el Martínez de Hoz (2000m), que dominó por el pescuezo, y prolongó su cosecha al regresar a Palermo, donde es entrenado por María Cristina Muñoz y cruzó adelante en nueve ocasiones, incluidos los recientes grandes premios De Honor y República Argentina, también en dos kilómetros pero sobre arena. En ambos casos lo suyo pareció un desfile, como minimizando el valor de sus adversarios. El público se dedicó a aplaudirlo en los tramos finales y su jinete terminó palmeándolo como premio a su entrega.

Muñoz no es sólo su preparadora y la que lo mantiene camino a los 7 años como cuando era potrillo y obtuvo el título de Caballo del Año por sus conquistas en la Polla y el Nacional. Antes, la primera cuidadora en lograr un triunfo en una carrera de la Triple Corona lo vio nacer y crecer, luego de que la caballeriza Parque Patricios comprara a Langostura preñada por Catcher in the Rye y le diera servicio con Hurricane Cat, la unión de la que nació Miriñaque. Lo que generó el caballo llevó a sus dueños a soñar más allá de las fronteras, pero esas patriadas depararon más desilusiones que alegrías. Sumó millas en las pistas de Estados Unidos, Arabia Saudita, Dubái y Uruguay. Lo mejor fue un segundo puesto en Keeneland, en una competencia de Grupo 2 en una de las jornadas de la Breeders’ Cup 2020.

El triunfo de Miriñaque en el GP República Argentina

Esta cita patria también aparece entre las cuentas pendientes de Miriñaque. Será la segunda vez que la protagonizará, a dos años de ser escolta desde medio pescuezo de Village King, otro titán que trascendió los hipódromos locales pero que sí llegó a vencer en suelo norteamericano, y que se despidió ganando un Pellegrini, el de 2021, cuando ambos estaban de regreso en el país. El tordillo quedó como el heredero del trono tras el retiro de ese caballo y una lesión de Durazzo, que en 2022 fue casi imbatible. Ahora, el que debe defender el reinado es el tordo, que acumula ganancias por 76 millones de pesos en el país y algo más de 60.000 dólares en el exterior.

“Cada día corre más, está hecho un potrillo. No puedo pedirle nada más. Es un caballo al que voy a recordar toda mi vida. Es como un hijo, lo siento parte de mi familia. Es un chiquito de un corazón gigante al que hay que disfrutar mientras compita”, lo describe el jockey Gonçalves.

Jazz Seiver derrotó a Menino do Rio y ambos vuelven a coincidir en San Isidro, esta vez como rivales de Miriñaque. HSI

La vigencia de Miriñaque puede medirse en sus triunfos y en el tiempo que pasó desde sus primeros grandes éxitos. Jazz Seiver, que ganó cuatro de sus siete carreras, incluidas las dos en que corrió este año, no había nacido cuando aquél ya había vencido en la Polla de Potrillos. Tiene en su favor la juventud (3 años), la evolución y haberse mostrado como un especialista en las competencias de pasto y de largo aliento. Es la carta que juega para darle pelea en un cotejo que el equipo de Las Monjitas ya se llevó dos veces, con Don Inc (2016) y Glorious Moment (2019), cuando fue descalificado Pure Nelson, de... Parque Patricios.

El Gran Premio 25 de Mayo convocó, además, al puntero Menino do Río, al tordillo Special Dubai, el alazán Soviet Again, los experimentados Mr Globalizado y Pepe Joy, el ascendente Maret y el más inexperto del lote, El Camino Real, que viene de salir de perdedor. El compromiso está programado para las 18.35.

El éxito de Jazz Seiver en el Clásico Porteño

La jornada del jueves incluirá otros dos grandes premios, con potrancas y potrillos, y un clásico para fondistas que se clasificaron gracias a sus resultados oficiales en ocho hipódromos del interior en el último año. Esa competencia tiene 16 anotados.

Por su parte, el Gran Premio De Potrancas (G1, 1600m) tiene dos invictas, De Marina y la brasileña No Fear, entrenadas por Alfredo Gaitán Dassie. Y el Gran Criterium (G1-1600m), tres potros que no conocen la derrota: El Epecuén, Único Happy y Arashi. Además correrá Príncipe Yon, que es entrenado en Mar del Plata, ganó en La Plata y Palermo y viaja por primera vez a San Isidro.

