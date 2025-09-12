Un jugador fue vinculado con la viuda de Diogo Jota y explotó de furia: “Me advirtieron”

Durante la madrugada del jueves 3 de julio ocurrió un trágico hecho que impactó de lleno en el mundo del fútbol. El futbolista portugués Diogo Jota falleció a los 28 años en un brutal accidente de tránsito en el que también perdió la vida su hermano menor, el también futbolista André Teixeira Da Silva, más conocido como André Silva. El auto en el que se movilizaban se despistó, se salió de la ruta y se prendió fuego. Tan solo once días antes, Jota se había casado con Rute Cardoso, su novia de toda la vida y madre de sus tres hijos. En los últimos días, se desató una polémica, puesto que a ella se la vinculó con Ruben Neves, jugador del seleccionado de Portugal y mejor amigo del fallecido deportista. Esta información lo molestó profundamente, por lo que decidió hacer un fuerte descargo en las redes sociales a modo de respuesta,

El descargo sin filtro de Neves

Esta semana, la revista TV Guía sacó en su tapa una foto de Neves y Cardoso con la leyenda: “Unidos después de la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo”. Esto disgustó al futbolista del Al-Hilal de Arabia Saudita. Para responder, dejó un extenso comentario en la publicación de Instagram que hizo el medio. “Buenas tardes. Siempre creí en la bondad de las personas. Me advirtieron contra ello, me equivoqué y nunca le deseo mal a nadie. La persona que puso esta foto en la portada de la revista no merece ser feliz, al igual que su elección no fue feliz”, escribió.

Ruben Neves y Diogo Joto eran mejores amigos (Foto: Instagram @rubendsneves)

En esta misma línea, el deportista agregó: “Mi esposa Débora Lourenço y yo llevamos más de 11 años juntos, felices, con una familia que me enorgullece. En 11 años, nunca nos vimos envueltos en ninguna controversia. Hicimos todo lo posible por ayudar a Rute y a su familia. La elección de esta foto es tan infeliz como la persona que la eligió y la que la publicó“.

El descargo de Ruben Neves tras la comprometedora tapa de una revista (Foto: Instagram)

“Respeto que cada uno tenga su propio trabajo, respeto que cada uno quiera dar lo mejor de sí mismo y no respeto a quienes no respetan a los demás. Una vez más, estoy orgulloso de la mujer que tengo, de la familia que tengo. Estamos orgullosos de Rute por la fuerza que tuvo. Estamos aquí para lo que sea necesario, ella lo sabe. Gracias”, sentenció.

Diogo Jota y Rute Cardoso se casaron el 22 de junio; empezaron a salir durante su adolescencia y tuvieron tres hijos (Foto: Instagram)

A principios de septiembre, Neves encabezó un emotivo homenaje que realizó la selección de Portugal en honor a Jota. “Más que una amistad, somos familia. Y eso no va a cambiar solo porque ahora decidiste firmar un contrato un poquito más lejos de nosotros. Cuando vayas a la selección, vas a continuar a nuestro lado, en la mesa, en el avión. Vas a estar siempre con nosotros, como siempre estuviste”, manifestó en su nombre y en el de todo el plantel en un video que compartieron en las redes sociales.

El tatuaje de Ruben Neves en homenaje a Diogo Jota

“Vamos a continuar riendo, haciendo planes, compartiendo la vida, como siempre hicimos. Vamos a asegurarnos de que estés siempre presente y garantizar que nunca le falte nada a los tuyos mientras estés lejos, sino que piensen en nosotros, a nuestra espera. La vida nos juntó y ahora nada nos puede separar”, expresó. Además, en el video se pudo ver el tatuaje que se hizo Neves en la pantorrilla. Se trató de un diseño de él abrazado a Jota, que emocionó profundamente a todos los aficionados.

El jugador del Liverpool murió durante la madrugada del 3 de julio, cuando, durante una maniobra de adelantamiento, el Lamborghini alquilado en el que se trasladaba junto a su hermano - y que según la investigación conducía - se despistó en el kilómetro 65 de la autopista A-52, en el límite del municipio de Cernadilla, de la provincia de Zamora, España, y se prendió fuego.

Jota y su hermano fueron despedidos en una emotiva ceremonia en Gondomar

Fuentes de la investigación confirmaron que, según las marcas dejadas por el vehículo, la causa del siniestro habría sido el exceso de velocidad. Según trascendió se dirigían a la ciudad de Santander para tomar un ferri con destino a Inglaterra. Los médicos le recomendaron a Jota viajar por tierra y no por aire debido a una reciente operación de pulmón a la que se había sometido. El sábado 5 de julio, familiares, amigos y compañeros se despidieron de los hermanos en una emotiva ceremonia en Gondomar, Portugal.