A qué hora empieza Gran Hermano 2026 hoy, lunes 2 de marzo
Telefe modifica su grilla nocturna para emitir la primera gala de eliminación; la audiencia también espera ver cómo se adaptó la nueva “hermanita”
Telefe dispuso una organización especial para la primera salida de la casa de Gran Hermano 2026 tras los cambios en la programación del domingo. El conductor Santiago del Moro encabeza, este lunes 2 de marzo, la gala destinada a decidir la continuidad de los concursantes en placa. La producción busca consolidar el liderazgo de audiencia en este bloque clave.
A qué hora empieza Gran Hermano 2026 hoy
La transmisión del programa comienza a las 22:15 por la pantalla de Telefe. El inicio del ciclo sucede al término de MasterChef Celebrity. Será el regreso a su horario habitual, ya que el cronograma sufrió una modificación este domingo 1° de marzo debido al discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.
La producción del canal decidió el traslado de los sucesos principales a la jornada de este lunes. Este programa presenta la primera eliminación de la temporada.
Cómo ver la gala en vivo por televisión y plataformas digitales
La señal de la emisora cambia según el proveedor de cable. Los clientes de DirecTV sintonizan el programa en el canal 123 o en el 1123 para la opción en alta definición. Los usuarios de Cablevisión y Telecentro encuentran el contenido en el canal 12. La plataforma Flow asigna el canal diez para este envío. El servicio Telecentro-Play ofrece la sintonía en los canales 12 y 1001.
La aplicación DGO brinda una transmisión de 24 horas sin costo adicional para observar la convivencia. El servicio Prime Video también emite los programas en simultáneo. Esta plataforma almacena los episodios para su visualización posterior en cualquier dispositivo con conexión a internet.
La estrategia digital incluye el uso de Streams Telefe. El canal oficial de YouTube y la cuenta de Twitch presentan reacciones en vivo con la conducción de La Tora y Fefe Bongiorno.
Quiénes son los nominados para la primera eliminación
Cinco participantes enfrentan la posibilidad de abandonar la casa este lunes 2 de marzo. La placa definitiva incluye a Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia, Gabriel Lucero, Yanina Zilli y Solange Abraham. El público define el resultado mediante votos negativos.
Las mediciones en redes sociales muestran una tendencia definida sobre el resultado. El periodista especializado Fefe Bongiorno publicó en su cuenta de X: “Gabriel Lucero lidera ampliamente la intención de voto para abandonar la casa”. El sondeo registró que este participante supera el 50% de las menciones negativas.
El panelista del programa Gastón Trezeguet obtuvo resultados similares en su perfil digital, donde Lucero alcanzó más del 60% de los votos en esa medición particular.
