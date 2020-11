Desde España trascendió la imagen de una jugadora que se negó a respetar el minuto de silencio dedicado a Diego Maradona Crédito: Twitter

La muerte de Diego Maradona conmocionó al país y al mundo, y desde ese momento, comenzó a recibir homenajes de todo tipo en diferentes en cada rincón del planeta. Sin embargo, desde España trascendió la imagen de una jugadora que se negó a respetar el minuto de silencio dedicado al Diez.

Paula Dapena, jugadora del club Viajes Interrías FF de la tercera división del fútbol femenino español, se negó a homenajear a Maradona en un amistoso que su equipo jugó contra Deportivo La Coruña. El gesto de la futbolista, de 24 años, provocó una gran polémica en las redes sociales y más tarde se hizo viral debido al irónico resultado del partido: su equipo perdió 10-0.

La jugadora manifestó que no hubo un homenaje similar por el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres Crédito: Twitter

En la imagen se puede ver a Dapena sentada y de espaladas hacia las cámaras. Con esta postura distinta a la de sus compañeras, la jugadora mostró su disconformidad mientras sus colegas se mantuvieron en línea, de pie, para guardar un minuto de silencio en honor al astro argentino que murió a los 60 años.

Dapena manifestó que no hubo un gesto similar por el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. "Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga lo mismo por las víctimas", explicó la futbolista al periódico Pontevedra Viva de Galicia.

Paula Dapena, jugadora del club Viajes Interrías FF de la tercera división femenina española, se negó a homenajear a Maradona en un amistoso que su equipo jugó contra Deportivo La Coruña Crédito: Instagram

La jugadora ya había anunciado que iba a realizar una protesta para plasmar su desacuerdo tras conocer que iba a celebrarse el minuto de silencio en honor a Maradona.

Y aunque Dapena apuntó contra Maradona por su trato hacia las mujeres, reconoció las "cualidades y habilidades futbolísticas espectaculares" del astro argentino, pero afirmó que "no se le puede perdonar todas las barbaridades que cometió" fuera de las canchas de fútbol. "Para ser jugador, hay que ser primero persona y tener unos valores más allá de las habilidades", indicó en sus declaraciones al medio español.

La foto de Dapena, sentada junto a todos sus compañeras de pie, y el resultado del partido, se hicieron virales de forma rápida. Así, el apellido de la jugadora se convirtió en tendencia en las redes sociales al igual que el 10-0 que sufrió su equipo. Los fanáticos de Maradona no le perdonaron que no respetara el luto hacia el campeón del Mundial de México 1986 y criticaron su actitud con varios comentarios negativos. Sin embargo, la futbolista española también recibió mensajes de apoyo que la felicitaron por visibilizar la lucha contra la violencia de género.