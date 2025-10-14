La nueva faceta de Yassine Cheuko, el guardaespaldas de Lionel Messi: su golazo al ángulo y un festejo particular

Yassine Cheuko, reconocido por su labor como guardaespaldas de Lionel Messi en el Inter Miami, sorprendió con sus habilidades futbolísticas. En un video que publicó el influencer Jeremy Lynch, el preparador físico puso a prueba su técnica a la hora de patear una pelota y convirtió un golazo de volea que sorprendió a los seguidores de las redes sociales.

El gol de volea de Yassine Cheuko que recorrió las redes sociales

Tras una asistencia de Lynch, Cheuko acomodó su cuerpo, elevó su pierna y sacó un potente remate que se colgó del ángulo. El video, que se filmó en la cancha del Inter Miami, se convirtió en viral en las últimas horas y volvió a poner en escena la curiosa historia de vida del guardaespaldas.

Quién es Yassine Cheuko

En julio de 2023, Yassine Cheuko sumó un ítem más a su curiosa historia de vida. La llegada de Lionel Messi al Inter Miami llevó a David Beckham, uno de los accionistas del equipo, a tomar medidas de precaución ante el asedio que podía recibir el astro argentino en cada uno de los partidos.

Fue en ese preciso instante cuando Cheuko tomó un protagonismo estelar al ser contratado para ser guardaespaldas de La Pulga y su familia en su estadía por los Estados Unidos.

Yassine Cheuko cuenta con un pasado en el ejército de los Estados Unidos Instagram

De profesión militar, Yassine combatió a principios de la década del 90′ con la milicia estadounidense en Irak y Afganistán, lo que moldeó su personalidad. Su pasado en la Marina de su país, más su disciplina para entrenar artes marciales, formaron un combo ideal para que Cheuko pudiera custodiar la espalda de uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol.

Este hito no solo le hizo crecer su popularidad exponencialmente, sino que lo obligó a redoblar su preparación física y mental para estar a la altura de las circunstancias.

La publicación de Yassine Cheuko con Lionel Messi Instagram (@yasstcheuko)

Por intermedio de sus redes sociales, Cheuko mostró varios videos de su intenso entrenamiento, que no solo se basa en distintos ejercicios para fortalecer su musculatura: también incluye actividades como disparar en un polígono de tiro.

Así entrena Yassine Cheuko, el custodio de Messi en los Estados Unidos.- Fuente: ig yasstcheuko

Atento no solo a los movimientos del ‘10’ adentro del terreno de juego, Cheuko desarrolló una vista periférica para captar cualquier tipo de peligro como el ingreso de un hincha a la cancha o separar al final del partido en caso de que el argentino se encuentre en una gresca y su integridad física se encuentre en peligro.

Uno de los detalles que más llamó la atención en este tiempo es cómo el guardaespaldas tomó como propias algunas costumbres argentinas. La primera que se dio a conocer fue cuando probó el mate, una de las bebidas típicas del país. Luego, en otra postal que se viralizó en las redes, se puso al frente de una parrilla ubicada en el predio del Inter Miami, donde se animó a cocinar algunos cortes de carne, verduras y demás para conectarse de lleno con las raíces de Argentina.

El guiño de Yassine Cheuko a los argentinos

De esta forma, Cheuko contribuye activamente para que el delantero de 38 años se encuentre liberado de cualquier tipo de peligro y centre su cabeza en convertir goles para el Inter Miami.