Video: así fue el insólito saque de una jugadora de tenis que despertó risas en un torneo profesional

La primera ronda del torneo W35 de Nairobi, en Kenia, ofreció una escena desconcertante para el deporte de alto rendimiento tras la presentación de una tenista sin la destreza mínima requerida para la competencia. La egipcia Hajar Abdelkader integró el cuadro principal del certamen oficial y protagonizó una actuación viralizada por la precariedad de sus movimientos técnicos en la cancha que terminó con una derrota contundente ante la alemana Lorena Schaedel.

El insólito rendimiento de Hajar Abdelkader

El encuentro se resolvió con una velocidad atípica para el circuito profesional. El cronómetro marcó apenas 37 minutos de juego, donde Schaedel cerró el marcador con un doble 6-0 a su favor. La estadística oficial expuso la desigualdad absoluta entre las rivales, ya que Abdelkader ganó solo tres puntos en todo el compromiso frente a los 48 puntos acumulados por la tenista germana. La planilla registró además veinte dobles faltas por parte de la jugadora africana.

El insólito rendimiento de Hajar Abdelkader

El foco de la atención recayó sobre la ejecución técnica de Abdelkader. Las imágenes difundidas mostraron errores básicos en la motricidad específica del tenis. La deportista evidenció problemas para picar la pelota y lanzó la bola de manera descoordinada al iniciar el servicio. Sus impactos carecieron de la mecánica habitual de una profesional y generaron una impresión tragicómica. La jugadora empuñaba la raqueta con la inexperiencia de una principiante absoluta.

La reacción de las figuras internacionales

El material audiovisual llegó rápidamente a los ojos de referentes del circuito. Brad Gilbert observó la secuencia de los saques en la red social X. El exentrenador de Andre Agassi y actual comentarista analizó el nivel exhibido en el court. Gilbert escribió una frase breve y directa para describir su sensación: “Vaya, eso es impactante”.

El marcador final decretó un doble 6-0 a favor de Lorena Schaedel

El asombro del norteamericano reflejó el sentir general ante la presencia de una jugadora con nivel amateur en un torneo que otorga puntos para el ranking mundial. La situación trascendió la anécdota deportiva y expuso las falencias en el control de calidad de los participantes en los torneos de menor envergadura, conocidos como la tercera división del profesionalismo.

Las sospechas sobre las invitaciones especiales

El ingreso de Abdelkader al cuadro principal se concretó mediante una wild card. La tenista de 21 años carecía de antecedentes en partidos profesionales previos a este debut. Esta situación reavivó las dudas sobre la transparencia en la asignación de cupos en torneos de regiones con menor atención mediática como África o Asia. La venta de invitaciones representa un “secreto a voces” en el ambiente del tenis.

Los antecedentes recientes confirman la existencia de irregularidades. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) sancionó en noviembre del año pasado al español David Marrero y al tunecino Malek Jaziri, ambos tenistas admitieron el pago por invitaciones para ingresar a competencias. Marrero ocupó el quinto puesto del mundo en dobles en 2013 y Jaziri llegó al lugar 42 en singles en 2019. La presencia de maniobras ilícitas en niveles altos sugiere escenarios peores en los torneos Futures o W35.

El afiche promocional del torneo W35 de Nairobi, el certamen del ITF World Tennis Tour que se disputa en el Parklands Sports Club (Instagram: @parklandssportsclubnairobi)

El silencio de las autoridades del torneo

El certamen de la polémica tiene lugar en el Parklands Sports Club, un predio que figura entre los más antiguos de África Oriental y Central. Martha Tirop ejerce como directora del evento y la búlgara Isabella Shinikova, ex 133 del mundo, partió como máxima favorita.

La Federación Internacional de Tenis evitó emitir comunicados sobre el episodio o la idoneidad de la jugadora invitada. Lorena Schaedel tampoco realizó declaraciones públicas ni publicaciones tras su victoria en el debut.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.