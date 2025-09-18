Video: el momento en el que el entrenador de Francia interrumpe el festejo de los jugadores de vóleibol argentinos

El Mundial de Vóleibol de Filipinas fue escenario de un cruce inesperado luego de la victoria de Argentina sobre Francia. El entrenador francés, Andrea Giani, interrumpió la celebración del equipo argentino, generando un momento de tensión que quedó registrado en video.

Qué motivó el cruce entre el entrenador de Francia y los jugadores argentinos

Según declaraciones posteriores del armador argentino Luciano De Cecco a DSports, Giani pensó que los festejos eran una provocación contra Francia. De Cecco explicó que el equipo argentino siempre celebra de la misma manera y, tras la aclaración, la situación se calmó.

Andrea Giani confrontó a los jugadores argentinos tras la derrota de Francia

El partido, que culminó con la eliminación del bicampeón olímpico, estuvo cargado de emociones desde el inicio. En los dos primeros sets, ganados por Argentina, Luciano Vicentín gesticuló llevándose el dedo índice a la sien después de cada punto. Este gesto no fue bien recibido por el francés Earvin Ngapeth, quien lo imitó durante la remontada de su equipo en los sets siguientes.

En el cuarto set, el árbitro intervino y llamó a los capitanes de ambos equipos, Agustín Loser y Benjamin Toniutti, para intentar calmar los ánimos. De Cecco, referente del equipo argentino, se acercó al árbitro para pedirle que no prestara atención a las provocaciones y que continuara el juego.

El árbitro llamó a los capitanes para calmar las hostilidades en el cuarto set Aaron Favila� - AP�

Cómo vivió Luciano De Cecco el tenso partido contra Francia

De Cecco destacó la importancia de la victoria para Argentina. “El comienzo del torneo está lleno de energía y partidos duros. Los respetamos. Sabemos que Francia juega bárbaro. Y tiene un gran equipo. Pero nosotros jugamos muy bien. Tuvimos la energía y jugamos un gran encuentro en el comienzo”, declaró tras el partido.

El armador argentino resaltó el esfuerzo del equipo para ganar el partido. “Para la Argentina, este triunfo es enorme. Seguimos adelante. Jugamos haciendo un buen esfuerzo, punto por punto. Nos dijimos antes del partido que cada pelota cuenta, así que eso hicimos. Ganar el partido es increíble para nosotros”, agregó.

"Tuvimos la energía y jugamos un gran encuentro en el comienzo", dijo De Cecco FIVB

Sobre el tie-break, De Cecco comentó: “Estuvimos ahí, mantuvimos la cabeza y la energía. Estamos contentos de haberlo ganado. Sabíamos lo que era Francia, el último medallista de oro olímpico, pero pusimos la energía, la mentalidad y el esfuerzo en cómo ganar. Teníamos que hacerlo. Lo hicimos y es enorme”.

Qué dijo Luciano Vicentín sobre su desempeño y el partido

Luciano Vicentín, máximo goleador del equipo argentino, también compartió sus impresiones. “Venimos de muy lejos, era un partido importante para nosotros. Nos lo tomamos así y peleamos hasta el final. Estuvimos ganando y luego perdiendo, pero en definitiva seguimos haciendo lo nuestro. Al final nos quedamos con la victoria y estamos... ¡tan contentos por eso “, dijo Vicentín.

"Peleamos hasta el final", aseguró Luciano Vicentín FIVB

Vicentín reconoció la dificultad del torneo y la importancia de cada partido. “Tenemos muchos rivales difíciles con los que debemos luchar para continuar en el torneo. Sabemos que no tenemos tantos jugadores, además. Así que para nosotros estos partidos son importantes y así los tomamos”, explico.

Antes de pensar en lo que viene tenemos que disfrutar de esto que conseguimos. Volver al hotel, cenar y descansar. Y después, sí, pensar en el próximo partido. Esto es así: nos tomamos este partido como una final, pero es sólo un paso”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.