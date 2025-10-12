LA NACION

Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 13 al 17 de octubre

El organismo previsional entrega esta semana las jubilaciones mínimas, la AUH, y la AUE, entre otras prestaciones

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Las prestaciones que abona la Anses en la semana del 13 al 17 de octubre
Las prestaciones que abona la Anses en la semana del 13 al 17 de octubre

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) continúa esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a octubre 2025, según está establecido en el calendario de pagos.

Los pagos que realiza Anses en la tercera semana del mes
Los pagos que realiza Anses en la tercera semana del mes[e]MARTIN ZABALA - XinHua

En la tercera semana del mes se abonan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), y la Asignación por Prenatal y Maternidad, entre otras. Como ocurre habitualmente, la distribución de estas asignaciones se realiza según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En el décimo mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,88%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario de la Anses en la semana del 13 al 17 de octubre

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 1: 13 de octubre
  • DNI terminados en 2: 14 de octubre
  • DNI terminados en 3: 15 de octubre
  • DNI terminados en 4: 16 de octubre
  • DNI terminados en 5: 17 de octubre
Las fechas de pago de la AUE
Las fechas de pago de la AUEarchivo - Archivo

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página de la Anses
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
  • Hacer clic en el botón “Consulta”
  • Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
LA NACION
Más leídas de Economía
  1. Una diseñadora de modas organiza un evento donde se elegirá a la Embajadora Rural
    1

    “No buscamos una reina”: una diseñadora de modas organiza un evento donde se elegirá a la Embajadora Rural

  2. OpenAI y Sur Energy construirán un megacentro de datos en la Patagonia
    2

    OpenAI y Sur Energy construirán un megacentro de datos en la Patagonia

  3. Las apuestas de un inversor cercano a Trump en el país quedaron en la mira tras el rescate de EE.UU.
    3

    El lado B del acuerdo: las apuestas en la Argentina de un inversor cercano a Trump quedaron en la mira

  4. El conmovedor mensaje del contratista que rescató del agua a su cosechadora de US$220.000
    4

    “Agradecemos enormemente”: el conmovedor mensaje del contratista que rescató del agua a su cosechadora de US$220.000

Cargando banners ...