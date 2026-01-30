Consumo: la carne de cerdo y los chacinados dieron una sorpresa y tuvieron más ventas

CÓRDOBA.- El consumo de carne fresca de cerdo y de chacinados cerró en alza el año pasado: hubo un crecimiento interanual de 2,4%. Diciembre jugó un rol clave, ya que registró un alza de 29,1% (43,7% carne y 16,6% chacinados), asociada a factores estacionales y a la dinamización de las ventas de fin de año. En los meses previos el comportamiento fue irregular. “El sector enfrenta una demanda frágil, muy sensible al poder adquisitivo y a los precios relativos”, dice un reporte del Centro de Economía Regional y Experimental (Cerx) para la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Carne de Cerdo (Caicha).

En línea con esa afirmación, el informe señala que en diciembre el cerdo sustituyó en muchos hogares a la carne vacuna, que tuvo fuertes aumentos de precios durante todo el año. En el caso del cerdo, los precios se incrementaron 2%, por debajo de la de vaca (6,5%) y de la de pollo (3,6%). A diciembre pasado, el consumo per cápita de carne de cerdo, fue de 18,9 kilos, 8,8% más que igual mes del 2024.

“El desempeño de 2025 muestra que la carne de cerdo y los chacinados lograron sostener el consumo y ganar competitividad frente a otras carnes, aun en un contexto económico complejo para el consumo. El sector hizo un esfuerzo permanente por equilibrar precios y absorber costos sin perder mercado. Hacia adelante, la evolución del consumo estará muy vinculada a la recuperación del poder adquisitivo y a la estabilidad de los precios relativos, factores clave para consolidar este crecimiento”, señala Gustavo Lazzari, presidente de Caicha.

El alza de precios en porcinos estuvo también por debajo del IPC de alimentos de Indec que fue del 3,1%. La variación mensual, en promedio a lo largo del año fue del 2,2%. En el acumulado anual la suba fue de 29,4%, por debajo del 56,8% de la carne vacuna y por encima del 19,2% de la de pollo.

En el balance anual, subproductos y menudencias son las categorías con más subas. La hamburguesa fue la de mayor incremento (41%); los chacinados frescos le siguen con 33,1% y la carne fresca cierra con 21,9% (en ese grupo lideró la paleta las alzas con 43,2%, seguida de la bondiola curada con 37%. Entre los cortes que menos subieron están el carré sin hueso y el churrasquito con 15,2% y 16%, respectivamente).

Comercio exterior

Las importaciones de cortes frescos mostraron un salto de 147% en 2025 respecto al 2024, mientras que las exportaciones cayeron 29%. Las primeras operaciones sumaron 50.618 por US$145 millones, con Brasil y Dinamarca como los principales orígenes. También los ingresos de productos terminados aumentaron fuerte, 164% (72.542 kilos por US$7,7 millones).

Las exportaciones totalizaron 11.696,1 toneladas (US$11 millones), dominadas por los cortes de menor valor, menudencias y subproductos. Los principales destinos fueron China, Costa de Marfil, Hong Kong, Ghana, Filipinas y Singapur. Las ventas afuera de productos elaborados se redujeron 37% interanual (225.838 kilos por US$ 1,2 millones).

Lazzari analiza que la suba de importaciones “no es aún motivo de alarma” ya que está dentro de los promedios históricos. Grafica con que se importaron 50.000 toneladas de carne cuando la producción rondó las 800.000. “No es tampoco un tema exclusivo del eslabón primario, porque cada año que pasa vemos una mayor integración vertical en la cadena, tanto desde la granja hacia el frigorífico como a la inversa. No podemos vivir cerrados a la competencia, pero también es cierto que necesitamos equilibrar la cancha”, añade.

En ese contexto, apunta que las reformas laboral y tributaria son “absolutamente necesarias. Sin ellas y sin acceso a un mercado de crédito razonable, nos va a ser muy difícil competir a nivel local y en el exterior”.

Sobre las exportaciones, plantea que se requiere abrir mercados, que están sanitariamente cerrados. Indica que la apertura de China a las menudencias como también la de México para todo el universo de productos, “son muy relevantes”.