Cuándo se cobra la jubilación de octubre
La Anses difundió el cronograma completo de pagos para el décimo mes del año, cuál es la fecha exacta de cobro para jubilados y pensionados
Los titulares del sistema previsional argentino, que cobran jubilaciones o pensiones a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) pueden consultar la fecha precisa de cobro, ya que el organismo dio a conocer el calendario de pagos de octubre.
En el décimo mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,87%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Cuándo cobro la jubilación en octubre 2025
Las prestaciones sociales de la Anses se distribuyen cada mes según la terminación del DNI de cada beneficiario. A continuación, el calendario completo de las jubilaciones y pensiones de octubre 2025:
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre
Cuánto cobran los jubilados en octubre de 2025
Los montos actualizados para este mes son los siguientes:
- Jubilación mínima: $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36
- Jubilación máxima: $2.195.463,70
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.013,09 + bono de $70.000 = $331.013,09
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $228.386,45 + bono de $70.000 = $298.386,45
Cómo se reparte el bono previsional en octubre de 2025
El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM. Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $396.266,36.
Como ocurre mensualmente, las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo de septiembre.
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
