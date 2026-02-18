La empresa Fate comunicó este miércoles el cese definitivo de su actividad en territorio bonaerense. El directorio de la firma confirmó la interrupción de las tareas de manufactura de neumáticos radiales y la desvinculación de 920 trabajadores. Esta determinación ocurre en una jornada de protesta de la Confederación General del Trabajo (CGT) ante el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso nacional.

Dónde queda la fábrica de Fate

La planta industrial de la compañía se localiza en la ciudad de Virreyes, partido de San Fernando, en la zona norte del Gran Buenos Aires. El establecimiento de Fate operó en este predio desde 1960. La dirección de la organización difundió un documento donde precisó que: “cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”.

La historia de la sede principal registra sus inicios en una superficie de 1000 metros cuadrados en el barrio porteño de Saavedra. En aquel espacio original la sociedad fabricó telas impermeables y cámaras para vehículos. La expansión hacia San Fernando permitió un salto en la escala de trabajo.

En 1969 la firma produjo el primer neumático radial para automóviles en el país. El nivel de fabricación alcanzó las 852.000 unidades durante aquel periodo. En 2003 la empresa inauguró una línea para el transporte de carga con el apoyo técnico de Continental AG.

Por qué cerró la fábrica de Fate en San Fernando

La administración de la compañía vinculó la decisión a la apertura comercial y al ingreso de mercadería de origen chino. El texto oficial de la firma mencionó que: “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”. La dirección aseguró el cumplimiento de las obligaciones económicas frente a la red de proveedores y el pago de las indemnizaciones.

El reclamo de los trabajadores de Fate en el techo de la fábrica

Otros actores del rubro como Pirelli y Bridgestone atraviesan panoramas similares. La primera firma realizó ajustes mediante retiros voluntarios. La segunda marca tramitó un procedimiento preventivo de crisis durante 2024. La crisis del neumático puso en alerta a los representantes gremiales de toda la rama industrial.

Conflicto sindical y postura del Gobierno

La noticia del cierre generó acciones inmediatas de los operarios en las inmediaciones del edificio de Virreyes. Un grupo de empleados dañó el cerco perimetral para ingresar a la propiedad este miércoles por la mañana. Los manifestantes sostuvieron que recibieron la notificación de los despidos a través de un cartel en el acceso principal.

Algunos trabajadores subieron al techo de la fábrica para visibilizar su reclamo. Los huelguistas declararon: “llamamos a todos los trabajadores de Fate para defender nuestros puestos de trabajo”. La Secretaría de Trabajo citó a las autoridades de la firma y a los representantes gremiales a una audiencia virtual para las 12.30.

La planta industrial de Fate en el partido de San Fernando inició sus operaciones en el año 1960

Desde la Casa Rosada indicaron que la situación terminal de la planta deriva de la alta conflictividad sindical. Un funcionario nacional explicó: “no es nueva la crisis de Fate”. La fuente oficial agregó que: “durante muchos años afrontaron conflictividad gremial con leyes laborales arcaicas”. El Gobierno responsabilizó al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino por el desenlace de la empresa. El titular de Sutna, Alejandro Crespo, enfrentó una detención temporal durante los incidentes en el ingreso a la planta.

