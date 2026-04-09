El ministro de Trabajo de Neuquén advirtió que “no sobra empleo” ante la llegada de “migrantes internos” a la provincia

El ministro de Trabajo de Neuquén, Lucas Castelli, dejó una fuerte advertencia a aquellos que migran desde otras provincias en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, principalmente en Vaca Muerta. “No sobran puestos de trabajo en Neuquén”, expresó en un video publicado en sus redes sociales. Además, comentó que, si surgen nuevos puestos, estos serán ocupados primero por los neuquinos.

Castelli contó que recibe cientos de mensajes de parte de argentinos a lo largo del país que buscan asentarse en la provincia. La expectativa surge principalmente porque Neuquén lidera el ranking de empleo registrado en la Argentina hace más de dos años y muchos migran hacia el distrito con el sueño de trabajar en la industria hidrocarburífera, debido a la fuerte presencia de Vaca Muerta en su territorio.

Lucas Castelli, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén Marcelo Aguilar Lopez

Vaca Muerta es una de las formaciones de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo y, con el crecimiento de la producción y la puesta en marcha de nuevas infraestructuras, se generó una demanda constante de trabajadores calificados en el sector energético. Sin embargo, el gran flujo de migrantes laborales saturó a la provincia y muchos terminaron en situación de calle, alojándose en refugios creados por el gobierno provincial.

“Me escriben desde distintos puntos del país diciéndome ‘estoy yendo para allá, ¿dónde dejo mi CV?’“, comenzó su video, y aclaró: ”En Neuquén no sobran puestos de trabajo. Nos enorgullece liderar el ranking de empleo registrado en todo el país hace ya más de dos años, y eso habla de que el modelo neuquino realmente funciona. Es algo que nos realmente pone orgullosos".

Lucas Castelli, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, conversa con algunas de las personas en situación de calle que esperan para ingresar al lugar donde pasarán la noche Marcelo Aguilar Lopez

Castelli explicó que diseñaron “políticas públicas para darle prioridad a los neuquinos que esperan oportunidades en distintas fuentes laborales”, como la industria hidrocarburífera, el comercio, el turismo y otras patas de la matriz productiva provincial. Más tarde, a través de la red social X, el ministro aseguró que con el programa Emplea Neuquén bajaron la desocupación casi un 60% en el distrito.

Aunque sí admitió que parte del crecimiento de la provincia se debe a la migración interna, aclaró que primero deben proveer laburo a los trabajadores locales.

El ministro de Trabajo de Neuquén advirtió que “no sobra empleo” ante la llegada de “migrantes internos” a la provincia

“Somos conscientes de que Neuquén crece por las migraciones internas del país. Ya lo vimos en los ’80, los ’90... Mis padres vinieron en los ’80 a echar raíces a esta hermosa provincia pujante, a desarrollarse profesionalmente y a tener familia. Eso queremos hacerlo, pero tenemos que ser ordenados. Por sobre todas las cosas, garantizándole una oportunidad a los neuquinos que hace tiempo la están esperando. Tanto en la industria hidrocarburífera como en otras patas”, concluyó el video.

Luego, brindó un ejemplo para reforzar la idea a través de X: “Es como una fila en un cajero o en un teatro: el que llega último va atrás, no pasa adelante de una, ¿no? Bueno, con el trabajo es igual. Primero los neuquinos".