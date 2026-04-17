Intimissimi llega a la Argentina: la marca de lencería abrirá su primer local en Alto Palermo

Intimissimi desembarca en la Argentina. La marca italiana de ropa interior y pijamas se suma a la nómina de marcas internacionales que comienzan a operar en la plaza local y abre la guerra en el segmento de la lencería.

La etiqueta cortará las cintas de su primera tienda en el centro comercial Alto Palermo en junio. Se trata de un espacio de unos 85 metros cuadrados, ubicado a metros de la tienda insignia -también denominada “flagship store”- de Victoria´s Secret.

La marca estadounidense de lencería y de artículos de belleza abrió su primer local en la Argentina en enero 2025, de la mano de Grupo David y después de diferentes traspiés. Ubicada en el shopping Unicenter, la tienda complementaba la oferta de la plataforma de e-commerce y se posicionó solo como el pimer paso de un plan de expansión.

Fundada en1996, Intimissimi está presente en 54 países con alrededor de 1700 stores. La etiqueta forma parte del grupo Oniverse, activo con diferentes marcas en más de 57 plazas, con más de 5700 tiendas propias y franquicias.

El local estará ubicado a metros de la tienda insignia de Victoria´s Secret

La operación local de Intimissimi está a cargo de Leuru Group , una firma con más de cinco décadas de experiencia en la región. Con operaciones en la Argentina, Uruguay y Paraguay, representa marcas de moda, como Levis, Lacoste, y Bimba y Lola -y comercializa también su marca propia: Furzai.

Desde Levi’s hasta Sandro

La llegada de la marca italiana responde a una estrategia creciente de diversificación de Leuru Group. La empresa inauguró su primera tienda Levi’s Original en Montevideo en 1974, y desde entonces, avanzó en un proceso de expansión.

En ese marco, a fines del año pasado, Leuru Group asumió la representación de Sandro y abrió su primera tienda en la Argentina: ubicada en Alcorta Shopping, se posicionó como la primera boutique de la marca de lujo francesa en Sudamérica. Fundada en 1984 en París por Évelyne Chetrite, Sandro se posiciona como un referente del estilo parisino contemporáneo.

Y en línea también con esa estrategia, el grupo se puso detrás del desembarco de Maje en el país. La firma, fundada en París en 1998 y reconocida por su estética femenina y urbana, proyectó la apertura de su primera boutique, también en Alcorta Shopping, para este mes.

Mapa del sector

Con este movimiento, Intimissimi se suma a la lista de marcas extranjeras que vuelven a mirar a la Argentina como un mercado atractivo, impulsadas por la apertura comercial, aún incluso en un contexto económico desafiante para el retail.

Días atrás, el grupo danés Bestseller anunció su desembarco en la Argentina con un plan para abrir 40 tiendas y una inversión de US$50 millones en cinco años, en alianza con Grupo One -la misma firma que trajo Decathlon y prepara la llegada de Kiabi-. Según precisaron, la operación comenzará este año con tres de las principales marcas del grupo: Jack & Jones, Only y Balmohk.

Bestseller inicia su operación en la Argentina de la mano de Grupo One

En paralelo, la etiqueta española de moda Mango anticipó su regreso a la Argentina tras más de 20 años fuera del mercado mediante un acuerdo de franquicia con el grupo argentino Grimoldi. La firma prevé la apertura de cinco locales en los próximos cinco años-la primera está prevista para septiembre en el shopping Alto Palermo-, junto con el lanzamiento de un canal de e-commerce.

Por su parte, la marca británica Superdry eligió a la Argentina como base para su reconversión global. Tras un proceso de reestructuración, la empresa confirmó una inversión estimada entre US$40 y US$50 millones durante los primeros cuatro años, en alianza con la argentina Tango Fabric. La apuesta incluye un flagship store en Buenos Aires en agosto, que funcionará como sede regional y como centro de decisiones para toda Sudamérica.

También la cadena de fast fashion H&M se acerca al mercado argentino. La firma sueca está en negociaciones para instalar su primera tienda en el país en el Alto Palermo.

A su vez, a fines del año pasado, la marca brasileña Farm Rio desembarcó en la Argentina con su primer local en Buenos Aires. La compañía, conocida por sus estampados vibrantes y enfoque en moda sostenible, llegó de la mano del Grupo Markova -liderado por Mariano Lobera- quien asumió también como director regional de la marca. El plan prevé la apertura de entre ocho y diez tiendas adicionales en la Argentina y Uruguay.