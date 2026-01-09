Precios de pasajes: cuánto sale viajar a Mar del Plata este verano 2026

Mar del Plata es uno de los destinos más convocantes de la Costa Atlántica por sus playas, además de su oferta gastronómica y cultural. Es así que miles de personas van allí para pasar sus vacaciones. En ese sentido, muchos se preguntan cuánto sale viajar a “La Feliz” en la temporada de verano 2026 y cuáles son los precios de los pasajes.

Se puede viajar en tren de larga distancia desde la ciudad de Buenos Aires hasta Mar del Plata Trenes Argentinos

Es posible llegar hasta a la ciudad balnearia en micro, avión o tren. Por lo tanto, conviene comprar los valores de los pasajes para determinar qué conviene. A partir de los sitios que comparan precios de diferentes empresas de viaje, es posible tener una referencia aproximada del costo de traslado desde, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires hacia Mar del Plata. En tanto, algunas compañías ofrecen un tipo de financiación o promociones específicas, según las tarjetas de las entidades bancarias que se usen para la compra.

Cabe recordar que los precios de los pasajes pueden variar de acuerdo a la fecha escogida, el medio de transporte elegido para viajar, la empresa de transporte y los servicios que ofrezca.

Cuánto sale viajar en avión a Mar del Plata este verano 2026

Para volar desde Buenos Aires hacia el Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla de Mar del Plata, en enero se pueden encontrar pasajes desde $430.000 aproximadamente para un viaje de quince días, ida y vuelta. Pueden llegar a aumentar hasta superar el millón de pesos. En tanto, para febrero el pasaje más barato disponible es de unos $370.000. Se trata de un viaje de una hora de vuelo.

Los valores de los pasajes a Mar del Plata en avión Mauro V. Rizzi

Es importante tener en cuenta que estos precios pueden no incluir el equipaje, ya sea carry on o para despachar. Esto puede representar un gasto más que puede aumentar el precio final. Se recomienda verificar en el sitio en que se compra el boleto qué incluye y cuáles son los recargos que se le hace.

Cuánto sale viajar en micro a Mar del Plata este verano 2026

El valor de los pasajes de micro para un viaje de dos semanas a La Feliz que sale de Retiro no presentan muchas diferencias entre enero y febrero. A continuación, estos son los precios que se pueden encontrar, según la categoría:

Semicama : el tramo sale aproximadamente desde $43.800, así que el total del viaje puede costar menos de $90.000.

: el tramo sale aproximadamente desde $43.800, así que el total del viaje puede costar menos de $90.000. Común : los tramos rondan entre $48.000 y $64.000, así que se puede viajar con esta categoría por menos de $100.000.

: los tramos rondan entre $48.000 y $64.000, así que se puede viajar con esta categoría por menos de $100.000. Cama ejecutivo: el viaje puede promediar en $110.000, aunque se pueden encontrar algunos pasajes entre casi $50.000 y $80.000 el tramo.

Cuánto sale viajar en tren a Mar del Plata este verano 2026

Cómo registrarse en la web para comprar pasajes de tren de larga distancia

Otra opción de viaje es con el tren de larga distancia que sale desde Constitución hasta Mar del Plata, cuyos pasajes se pueden conseguir en la boletería de la estación o por su sitio web, medio por el cual se puede conseguir un 10% de descuento. Sin embargo, sus cupos son mucho más limitados. Por ejemplo, ya no hay lugares disponibles para enero, mientras que se pueden encontrar algunas opciones para febrero. Salen trenes todos los días y el viaje dura unas 6 horas

Estos son los valores de los boletos del tramo del tren a Mar del Plata, según la categoría:

Pullman : $45.000.

: $45.000. Primera: $38.000.

Vale aclarar que los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje, mientras que los menores de 3 años que no ocupan comodidades no abonan pasaje. Por su parte, los jubilados o pensionados que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios de larga distancia.

Los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita. Para ello, deben presentar el DNI y Certificado de Discapacidad vigente, ambos en original. Además, tienen el derecho un acompañante en caso de que el certificado así lo indique.