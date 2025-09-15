Qué dice The Wall Street Journal sobre Karina Milei

El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó este domingo un extenso análisis sobre la actualidad argentina y el rol de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El artículo examina la influencia de la hermana del mandatario en la gestión y los riesgos que su figura representa para el oficialismo, en un contexto marcado por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y la proximidad de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

La sombra que amenaza los planes de la Casa Rosada

El análisis del medio norteamericano define a la secretaria general de la Presidencia como una figura que compromete el futuro del proyecto libertario. El artículo, firmado por los periodistas Ryan Dubé y Silvina Frydlewsky, se titula: “El presidente argentino llama a su hermana ‘El Jefe’. Ahora es una carga”.

Según la publicación, el nombramiento de su hermana en un rol clave “pone en peligro el futuro de sus planes de reestructurar la economía argentina”.

The Wall Street Journal la definió como un "problema" o "carga" para la gestión de su hermano Ricardo Pristupluk

The Wall Street Journal sostiene que Karina Milei está “envuelta en su propio escándalo de corrupción”. El texto se centra en las acusaciones de sobornos de empresas farmacéuticas que buscan contratos públicos. El periódico afirma que, si bien el Gobierno niega las acusaciones, el episodio “dañó la reputación de Milei como un político externo que buscaba limpiar el gobierno”.

El medio también le atribuye parte de la responsabilidad por “el pobre desempeño de su partido en las elecciones provinciales de Buenos Aires”. Esta derrota, indica el artículo, “inquietó a los mercados y generó preocupación entre los inversores extranjeros” sobre un posible mal resultado en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El analista político argentino de la Universidad de Lisboa, Andrés Malamud, es contundente en su definición para el diario: “Ella es una carga” (She’s a liability).

Según el análisis, la figura de la secretaria general "dañó la reputación" del Presidente con el escándalo en la Andis

De “vendedora de tortas” a figura central del poder

Para construir su perfil, The Wall Street Journal repasa los orígenes de Karina Milei. El artículo la describe como una “pequeña vendedora de tortas en Instagram” antes de convertirse en la “socia más importante” de su hermano en el Gobierno.

El analista Andrés Malamud la calificó como “a liability” para el medio norteamericano The Wall Street Journal

El poder de “El Jefe” y su rol de “copresidenta”

El artículo describe el poder que concentraría la hermana del Presidente. La publicación la define como una “copresidenta”, con más autoridad que cualquier ministro. Detalla que tiene las riendas para manejar el gabinete, decidir las candidaturas del partido, determinar expulsiones y dirigir las campañas electorales.

El periódico cita nuevamente a Malamud para explicar la dinámica de poder. “Ella es la que manda, la que decide quién se acerca a Milei, la autoridad final en todas las decisiones”, afirma el analista. “La política aburre a Milei. A él le interesa la economía, por lo que le deja la política a ella”.

Antes de asumir su cargo, era una "pequeña vendedora de tortas en Instagram", sostiene el WSJ Gustavo Garello - AP

El propio Presidente, según recuerda el texto, no oculta la importancia de su hermana, a quien apoda “El Jefe”. El medio recupera una declaración pública del mandatario de 2023, donde la compara con una figura bíblica. “Ustedes saben que Moisés fue un gran líder, pero no era bueno comunicando. Entonces Dios envió a Aarón para comunicar. Bueno, Kari es Moisés y yo soy el que comunica”, dijo Milei.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.