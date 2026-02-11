Ayuda financiera, departamentos de lujo e información clasificada: las sospechas de corrupción detrás del caso Epstein en Europa

COPENHAGUE.– La sombra de Jeffrey Epstein se extiende sobre las instituciones más prestigiosas de Europa tras la publicación de nuevos documentos judiciales. Este escándalo, que implica a figuras de la política, la diplomacia y la realeza, genera una crisis de confianza sin precedentes en el continente.

Documentos revelados por el Departamento de Justicia estadounidense Jon Elswick� - AP�

La información revelada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos expone una red de favores, filtración de secretos de Estado y presunta corrupción que sacude los cimientos del poder en Londres, París y Oslo.

En Gran Bretaña, la situación de Andrés Mountbatten-Windsor se sigue complicando con nuevas revelaciones. El expríncipe enfrenta el escrutinio de la policía y la fiscalía por el presunto envío de documentos confidenciales a Epstein.

Durante su etapa como enviado comercial británico, Andrés remitió informes sobre oportunidades de inversión en oro y uranio en la provincia de Helmand, Afganistán, reveló este miércoles la cadena BBC.

El ex príncipe británico Andrés enfrenta una intensa presión para explicar sus estrechos vínculos con el fallecido financista estadounidense Jeffrey Epstein ISABEL INFANTES� - AFP�

Estos documentos, que el propio Andrés calificó de confidenciales en sus correos, contenían evaluaciones detalladas sobre depósitos minerales de alto valor y potencial de extracción de bajo costo.

Además de estos datos estratégicos, los archivos sugieren que compartió reportes oficiales de sus giras por China, Singapur y Vietnam. Sir Vince Cable, ministro de negocios en aquel entonces, calificó estas acciones como un “comportamiento espantoso”.

A este panorama se añaden las graves acusaciones de agresión sexual que persisten contra él y la aparición de nuevas fotografías comprometedoras en los expedientes judiciales.

Por su parte, el rey Carlos III manifestó que corresponde a su hermano responder ante tales señalamientos. El caso británico también alcanza a Peter Mandelson, exembajador en Washington, bajo investigación por el intercambio de información sensible y transacciones financieras con el magnate.

La foto de Mandelson en ropa interior junto a una mujer en el departamento de París de Epstein Departamento de Justicia de EE.UU.

Nuevo implicado en Francia

Francia atraviesa un terremoto similar en su servicio exterior. El Ministerio de Asuntos Exteriores alertó a los fiscales sobre la conducta de Fabrice Aidan, un diplomático de rango medio con vínculos estrechos con Epstein.

La sospecha principal recae en la transferencia de documentos de las Naciones Unidas, que incluyen minutas del Consejo de Seguridad y transcripciones de llamadas entre altos mandatarios.

El nombre de Aidan aparece en más de 200 documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluidos correos electrónicos que envió a Epstein entre 2010 y 2016, tanto desde su cuenta personal como desde la ONU.

El canciller Jean-Noël Barrot describió estos actos como extremadamente serios e inició procesos disciplinarios internos. Los correos revelan que Aidan incluso solicitó los códigos de acceso al departamento de lujo que el financiero poseía en París, algo a lo que el financista accedió.

La fiscalía en la capital francesa decidirá si abre una investigación penal.

“Estos correos electrónicos, incluida la transferencia de documentos de la ONU, son impactantes”, declaró Barrot a la radio RTL. Añadió que se enteró de las acciones de Aidan el martes a través de un informe publicado por el sitio web de investigación francés Mediapart.

Por otro lado, Gerard Araud, exembajador de Francia en Estados Unidos, dijo en X que en su momento decidió enviar a Aidan de vuelta a Francia. Aunque no explicó el motivo en detalle, se refirió a la existencia de un expediente del FBI sobre el diplomático.

La conmoción llegó hasta el Elíseo, donde el presidente Emmanuel Macron se declaró “consternado” por los hallazgos. La portavoz del gobierno, Maud Bregeon, declaró: “Los órganos judiciales deben asumir este caso si así lo desean. Es necesario esclarecer este asunto atroz y de gran envergadura”.

En un hecho paralelo, Jack Lang dimitió de su cargo en el Instituto del Mundo Árabe tras la aparición recurrente de su nombre en los archivos de la investigación.

El príncipe Andrés fue fotografiado junto a Jeffrey Epstein en el Central Park, en diciembre de 2010 (Sky News)

En Noruega

El Consejo de Europa, el principal organismo de control de los derechos humanos del continente, retiró la inmunidad diplomática a su exsecretario general, el noruego Thorbjorn Jagland, para facilitar una investigación por corrupción agravada.

Los registros muestran que Jagland y los asistentes de Epstein coordinaron en 2014 una visita de la familia del diplomático a la isla privada del delincuente sexual. Aunque Jagland niega la visita, los correos evidencian que solicitó ayuda financiera a Epstein para la compra de un departamento en Oslo.

La policía noruega analiza si el ex primer ministro recibió regalos, préstamos o viajes en virtud de su cargo. Asimismo, los archivos exponen que el diplomático se comprometió a gestionar contactos entre Epstein y el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

El abogado de Jagland, Anders Brosveet, afirmó que la decisión de levantar su inmunidad era la esperada y que el diplomático cooperaría con la investigación para aclarar todos los asuntos. “Se toma este asunto muy en serio, pero desea enfatizar que cree que no existen circunstancias que constituyan responsabilidad penal”, señaló el letrado en un comunicado.

Jagland no ha sido acusado de ningún delito, pero la investigación buscará determinar si recibió regalos, viajes y préstamos en relación con su cargo, según la policía.

“Jagland, como secretario general electo del Consejo de Europa, habría violado la confianza especial que le corresponde en su cargo si hubiera recibido sobornos”, declaró la policía noruega en una carta del 8 de febrero solicitando al consejo que levantara la inmunidad.

Los últimos archivos de Epstein muestran, entre otras cosas, que Jagland y los asistentes de Epstein hicieron planes en 2014 para que el funcionario, su esposa, sus dos hijos y la novia de su hijo visitaran a Epstein en Palm Beach y en la isla caribeña de su propiedad.

Jagland, entonces secretario general del organismo de control de derechos humanos del Consejo de Europa, negó haber visitado la isla privada de Epstein.

En un correo electrónico de 2014, solicitó la ayuda de Epstein para financiar un apartamento en Oslo.

La crisis en Noruega tiene un alcance mayor, con dos diplomáticos adicionales bajo sospecha y la princesa heredera en la necesidad de ofrecer disculpas públicas por su antigua amistad con el financiero.

Imagen tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, que muestra a Marius Borg Høiby sentado junto a su madre, la princesa heredera de Noruega Mette-Marit LISE ASERUD - NTB

La magnitud de estas revelaciones obliga a los gobiernos europeos a tomar medidas drásticas. Mientras tanto, las investigaciones avanzan.

La cooperación entre las autoridades policiales de diversos países y el análisis de miles de correos electrónicos prometen nuevas revelaciones que mantendrán a la élite europea bajo una presión constante.

Agencias Reuters y AFP