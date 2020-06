Camiones militares transportan ataúdes de los fallecidos en Bérgamo, durante el pico de la pandemia en el norte de Italia Fuente: Archivo - Crédito: AP Photo/Luca Bruno

Elisabetta Piqué 9 de junio de 2020

ROMA.- Bérgamo, la localidad italiana más azotada por el coronavirus y por eso bautizada la "ciudad- mártir", busca renacer. Al menos ese es el objetivo de su alcalde, Giorgio Gori. En una entrevista vía Facebook con los socios de la Asociación de la Prensa Extranjera -en la que admitió que hubo errores al principio de la emergencia, porque nadie, ni siquiera los expertos, se dio cuenta de la dimensión de la hecatombe -, dijo que espera aprovechar la visibilidad que tuvo su ciudad para convertirse en un "símbolo de la recuperación".

"Esta fue la ciudad símbolo de la epidemia, la más golpeada, la bautizaron como la 'ciudad mártir'. Y nosotros queremos superar esa fase y convertirnos en una ciudad símbolo de la recuperación", dijo Gori, que fue reelecto el año pasado para un segundo mandato que nunca imaginó que quedaría marcado a fuego por una pandemia que en Italia se cobró hasta ahora 34.043 muertos . "Me quedan cuatro años de mandato al frente de la ciudad y espero estar a la altura de la gestión de esta fase de reconstrucción. En los últimos tres meses me volví un experto en tests diagnósticos y virus, perdí a muchos amigos, fue una situación muy dura para todos", reconoció el alcalde, de 60 años.

Más allá de esas imágenes que dieron la vuelta al mundo de camiones llevándose féretros a otras ciudades porque el horno crematorio de Bérgamo no daba abasto, para entender la dimensión de la tragedia que vivió sólo hay que ver los números. Aunque hay diferencias entre las cifras de la Protección Civil y la región -que contabilizan los fallecidos que tuvieron un test que confirmó la infección-, para Gori los datos de los registros civiles de su provincia y ciudad, que registraron un aumento de muertes del más del 500%, son los que fotografían fielmente el drama .

El alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori

En Bérgamo, ciudad de 120.000 habitantes de Lombardía, murieron al menos 670 personas por coronavirus y en su provincia, que incluye 243 pequeñas comunas, más de 6000. "En proporción al número de habitantes, estas cifras serían equivalentes a 45.000 muertos en Nueva York o 65.000 en Wuhan. Aunque no conozco bien los datos de Brasil, Bérgamo hasta ahora ha sido sin dudas la ciudad más golpeada del mundo por el coronavirus ", aseguró.

Lejos de temer que Bérgamo quede estigmatizada como "la Wuhan de Italia", Gori -del Partido Democrático, de centroizquierda-, apuesta a que eso sirva como una oportunidad de relanzamiento. "La historia es esa: Bérgamo quedará pegada a 2020, al coronavirus, a una página dolorosa, porque algo así no se borra. Pero la verdad es que Bérgamo tiene ahora una fama internacional que nunca tuvo", dijo.

"Antes, en seminarios o congresos, tenía que explicar dónde quedaba mi ciudad. Ahora la gente sabe donde está Bérgamo y la empatía que surgió puede convertise en una clave positiva. Bérgamo se puede convertir en un ejemplo de cómo es posible sacar positividad de una condición desafortunada y de cómo la empatía relacionada con el trauma puede convertirse en una simpatía que permita volver a renacer" , agregó.

Con este objetivo, su comuna creó un fondo de ayuda millonario con tres metas: potenciar las políticas sociales y ayudar a las familias en dificultad; ayudar al sistema cultural "porque pensamos que la cultura es una medicina para nosotros mismos y un instrumento para volver a hacer atractiva nuestra ciudad, donde en los últimos años el turismo internacional creció en un 60%"; y sostener a pymes y micro-empresas.

Por oto lado, Gori admite que debe trabajar para que su gente recupere sobre todo confianza, porque el impacto psicológico de la tragedia ha sido demoledor. "Hay que elaborar el luto: durante los meses de la crisis estaban prohibidos los funerales, todos esos muertos que contamos se fueron sin una despedida, sin un saludo y es un dolor inmenso y un pasaje necesario" , dijo. Por eso, preparó para el 28 de junio próximo una jornada de conmemoración de las víctimas de Bérgamo a la que asistirá el presidente de Italia, Giorgio Mattarella.

"Frente al cementerio de la ciudad, sobre la escalinata, la orquesta de la ciudad hará la misa de Requiem de Gaetano Donizetti (célebre compositor nacido en Bérgamo). Los 243 alcaldes de la provincia representarán a la gente y el presidente Mattarella, el abrazo de Italia a una comunidad especialmente herida. Esto permitirá realizar ese pasaje de una dimensión personal, familiar, solitaria, a una dimensión colectiva de elaboración del luto, para poder mirar adelante con más confianza", detalló.

Un médico atiende a un anciano internado de coronavirus en un hospital de Bérgamo Fuente: AFP

Gori admitió errores de manejo de la epidemia y sobre todo de percepción de la misma. Reconoció, en efecto, que solo ahora se sabe que ya circulaban en enero pulmonías "anómalas" que nadie relacionó con el coronavirus por directrices confusas de parte de la OMS , que indicó en un momento que sólo había que señalar casos relacionados con China. "Esto limitó la observación e impidió ver que la epidemia ya estaba", dijo, al reconocer asimismo falta de preparación y sobre todo la no creación de una "zona roja" en el área de Alzano-Nembro, entre otras carencias.

Para que no se repita la pesadilla, Bérgamo se prepara para un posible segunda oleada. "Más allá de la tranquilidad que reina ahora porque se redujeron los casos y se vaciaron las terapias intensivas, el virus no desapareció para nada. Es posible que haya un componente de estacionalidad y es justo que estemos preparados para cuando volverá el frío para una posible segunda oleada , que esperamos que no se de. Pero tenemos que estar listos", dijo.

"Los habitantes de Bérgamo han aprendido a defenderse del virus utilizando distancia, barbijos, guantes, lavándose las manos -destacó-. Y nosotros aprendimos que es fundamental tener una extensa red capilar sanitaria territorial que pueda interceptar el mínimo señal de brote, para ponerlo bajo la lupa, hacer tests y aislar de inmediato a los infectados. Es la clave para enfrentar más eficazmente el virus y para no hacer de nuevo el error de combatir al virus en el hospital, cuando deberíamos haberlo combatido en las casas".