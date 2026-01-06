Colombia presenta una queja formal a EE.UU. por las amenazas de Trump

QUITO.– Colombia presentará una queja formal ante el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Bogotá por las recientes “amenazas” lanzadas por Washington a su país y a su jefe de Estado, dijo el martes la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio.

Además, el presidente Gustavo Petro convocó para el miércoles a una movilización en defensa de la soberanía nacional, en momentos de tensión con Washington tras el ataque a Venezuela que derivó en la captura y traslado de Nicolás Maduro y su mujer a Nueva York.

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país”, afirmó el mandatario, en un par de mensajes en su cuenta de X.

La soberanía se defiende con el pueblo en las calles. pic.twitter.com/UXerMdcLXz — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2026

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que no descartaba un ataque contra Colombia y describió a Petro como un “hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”.

La amenaza de Trump incluyó a Cuba y Groenlandia. Dijo que Cuba no merecía una invasión “porque ya está a punto de caer”, reiteró que Groenlandia debía pasar a control estadounidense por motivos de seguridad nacional, y amenazó con una acción militar en Colombia.

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, en su diálogo con la prensa LUIS ACOSTA� - AFP�

La canciller Villavicencio señaló en una conferencia de prensa que le presentará la queja al encargado de negocios John McNamara en un encuentro del que no dio más detalles.

“La reunión que tendremos hoy con el representante de Estados Unidos es justamente para presentar nuestra nota verbal de rechazo a estas injurias, a estas amenazas, que no lo son, como lo hemos dicho, solamente para el presidente, Gustavo Petro, sino que queremos que entiendan y que la sociedad entienda que es nuestro presidente elegido democráticamente”.

“Una ofensa al presidente es una ofensa al país”, señaló Villavicencio. Colombia rechaza todas las amenazas que se hacen contra cualquier país y “rechazamos las administraciones de tipo colonialista”, agregó la funcionaria.

Acotó que, sin embargo, espera fortalecer las relaciones con Estados Unidos y mejorar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, haciéndose eco de los comentarios realizados el lunes por varios miembros del gabinete colombiano.

Hace poco, el presidente estadounidense puso bajo la mira a Colombia, fronteriza con Venezuela, y cuando fue consultado por periodistas si podría ordenar una operación contra ese país sudamericano respondió: “Me suena bien”.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, y el estadounidense, Donald Trump FEDERICO PARRA - AFP

Petro reaccionó afirmando que si Estados Unidos lo apresa, tal como hizo con el líder venezolano Nicolás Maduro, “desatarán al jaguar popular” y que si ataca territorio colombiano “por la Patria tomaré de nuevo las armas, algo que no quiero”. En su juventud el presidente colombiano fue miembro de un grupo guerrillero de izquierda.

Petro negó también las acusaciones de Estados Unidos de que no hace lo suficiente para combatir a los narcotraficantes y argumentó que su gobierno logró un número récord de incautaciones de cocaína y que también realizó acciones para combatir al narcotráfico y sus jefes.

La administración de Trump sancionó en octubre a Petro, su familia y a un miembro de su gobierno bajo acusaciones de haber participado en el comercio global de drogas. Colombia es considerada el epicentro de la producción y comercio mundial de cocaína.

ARCHIVO- Agricultores recolectan hojas de coca en una ladera del Cañon de Micay en el suroeste de Colombia. Fernando Vergara - AP

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó que en 2024 hasta 261.000 hectáreas en Colombia fueron sembradas con coca (materia prima con la que se elabora cocaína), casi el doble de lo que se plantó en 2016.

Trump emprendió el año pasado acciones militares contra embarcaciones en el Caribe argumentando que realizaba operaciones antidrogas para evitar que los narcóticos llegaran a su país. Luego esas acciones se extendieron al océano Pacífico para neutralizar a embarcaciones sospechosas que procedían de Colombia.

En septiembre, Estados Unidos agregó a Colombia, el principal receptor de asistencia estadounidense en la región, a una lista de naciones que no cooperan en la guerra contra las drogas por primera vez en casi 30 años. La designación redujo la asistencia estadounidense al país sudamericano.

Agencias AP y ANSA