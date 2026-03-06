Trump reconoció la posibilidad de atentados en Estados Unidos como represalia por la guerra en Irán

WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, reconoció la posibilidad de ataques terroristas en Estados Unidos como represalia por la guerra desencadenada contra Irán junto a Israel, a medida que el conflicto toma nuevas dimensiones y se expande a todo Medio Oriente.

En una entrevista con la revista Time publicada el jueves, al ser consultado sobre si los norteamericanos deberían estar preocupados por la posibilidad de atentados, el republicano dijo: “Supongo”.

Trump habla sobre la guerra con Irán durante un evento para homenajear a los campeones de la Major League Soccer 2025, el 5 de marzo de 2026, en Washington Alex Brandon� - AP�

“Pero creo que la gente se preocupa por eso todo el tiempo. Nosotros lo pensamos todo el tiempo. Nos preparamos para eso. Pero sí, esperamos que ocurran algunas cosas. Como dije, algunas personas morirán”, agregó el magnate.

Aumenta la intensidad de la guerra

“Hay ocasiones en las que no tienes otra opción. Esta fue una de esas ocasiones”, dijo Trump en la entrevista para explicar las razones de la ofensiva contra Irán, al que describió cómo una estrategia preventiva para evitar ataques de la República Islámica.

“America First [Estados Unidos Primero] consiste realmente en mantener a Estados Unidos sano y seguro, y en no permitir que otros países, ya saben, nos ataquen”, dijo el mandatario.

Sus declaraciones se dan en un momento de creciente tensión internacional tras la expansión del conflicto en Medio Oriente.

Funcionarios aliados han señalado que la guerra entró en una “nueva fase”, caracterizada por un incremento significativo de la presión militar y ataques dirigidos contra la infraestructura estratégica del régimen de los ayatollahs.

Washington acusa a Teherán de financiar y coordinar redes armadas en toda la región, tales como los grupos terroristas Hamas –en Palestina– y Hezbollah –en el Líbano–, así como de avanzar en programas de misiles y actividades nucleares consideradas una amenaza para la seguridad internacional.

Trump después de hablar sobre la guerra con Irán durante un evento para homenajear a los campeones de la Major League Soccer 2025, el 5 de marzo de 2026, en Washington ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

Desde el inicio de las hostilidades estadounidenses–israelíes contra el régimen islámico, Teherán ha lanzado bombardeos de misiles y drones contra bases estadounidenses y territorios aliados, apuntando principalmente a instalaciones militares de Washington en todo el golfo Pérsico, incluida la base aérea de Al–Udeid en Qatar, y el centro de mando de Estados Unidos en Kuwait, en el que un dron iraní mató a seis militares norteamericanos.

“Rendición incondicional”

Al mismo tiempo, la Casa Blanca muestra cada vez más una retórica más dura frente a Irán. En las últimas horas Trump insistió en que cualquier eventual negociación deberá partir de la capitulación total del régimen islámico.

“No habrá acuerdo con Irán, excepto con rendición incondicional”, escribió en un mensaje publicado en su red social Truth Social.

En la misma publicación, el mandatario sostuvo que, tras una eventual capitulación de Teherán y la designación de un “líder grande y aceptable”, Washington y sus aliados occidentales trabajarán para reconstruir el país.

Captura de pantalla de la publicación de Trump. Fuente: Truth Social

“Después de la rendición incondicional y la elección de un líder grande y aceptable, nosotros y muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados trabajaremos incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción y convertirlo en un país económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”, escribió Trump.

El republicano hizo estas declaraciones pocas horas después de que su par iraní, Masoud Pezeshkian, anunciara que algunos países no especificados habían iniciado esfuerzos de mediación, en lo que supone una de las primeras señales de una iniciativa diplomática para poner fin al conflicto.

Some countries have begun mediation efforts. Let's be clear: we are committed to lasting peace in the region yet we have no hesitation in defending our nation's dignity & sovereignty. Mediation should address those who underestimated the Iranian people and ignited this conflict https://t.co/MxWCuNYOYR — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 6, 2026

En su entrevista con Time, Trump reiteró que sus objetivos son eliminar la amenaza nuclear de Irán, desmantelar su programa de misiles balísticos e instalar un gobierno favorable a Occidente.

“Tenemos que poder tratar con personas cuerdas y racionales”, dijo.

