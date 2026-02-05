El hijo de la princesa de Noruega negó haber drogado a una presunta víctima de violación

OSLO.- El hijo de la princesa heredera de Noruega negó este hyeves ante un tribunal haber drogado a la presunta víctima de una de las violaciones de las que se le acusa, en su segundo día de testimonio en un juicio que ha conmocionado a Noruega.

Marius Borg Hoiby, de 29 años, que se unió a la familia real cuando su madre, Mette-Marit, se casó con el príncipe heredero, Haakon Magnus, en 2001, está acusado de 38 cargos. Se enfrenta en total a una pena de 16 años de cárcel, si es declarado culpable.

Marius Borg Hoiby junto s su madres, Mette-Marit, la princesa Noruega Cordon Press

El martes se declaró inocente de cuatro cargos de violación y uno de violencia doméstica. Se declaró culpable de conducta sexual ofensiva y de conducir a exceso de velocidad y sin carnet válido.

Hoiby también se declaró parcialmente culpable (una declaración permitida por la legislación noruega) de agresión agravada y conducta imprudente.

El miércoles negó que los vídeos de su teléfono mostraran actos de violación y se derrumbó al recordar una infancia pública.

En esta foto de 2016 en Trondheim, Noruega, el joven Marius Borg Hoiby, camina junto a su madre, la princesa Mette-Marit LISE ASERUD� - NTB�

El juicio ocurre en un momento en que su madre es objeto de escrutinio por las nuevas revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense fallecido Jeffrey Epstein, lo que ha dañado la popularidad de la familia real, aunque la mayoría de los noruegos siguen queriendo la monarquía.

Historial de búsqueda

El jueves, Hoiby respondió a preguntas sobre el historial de búsqueda de su teléfono, incluyendo palabras como “violación”.

“¿Es esto algo que le interesa?”, preguntó el fiscal Sturla Henriksboe.

“He visto muchas cosas raras”, respondió Hoiby, vestido con jeans y un suéter azul marino sobre una camiseta blanca.

El fiscal estatal Sturla Henriksboe y el fiscal policial Andreas Kruszewski, en el Tribunal de Distrito de Oslo el 3 de febrero de 2026 OLE BERG-RUSTEN� - NTB�

El miércoles, el juicio se centró en el cargo de violación que supuestamente tuvo lugar en 2018 en el sótano de la residencia de la familia del príncipe heredero, a las afueras de Oslo. La presunta víctima afirmó creer que la habían drogado antes de que Hoiby la violara durante una fiesta en el domicilio de los príncipes.

“Sospecho que ingerí algo sin saberlo. Es lo que creo, al 100%”, respondió durante su primera comparecencia ante el tribunal de Oslo, al ser preguntada sobre si pensaba que la habían drogado.

“¿La drogó?“, preguntó Henriksboe al acusado.

“Nunca drogué a nadie, al menos que yo sepa”, respondió Hoiby, mientras jugueteaba con una especie de rosario y masticaba chicle.

El hijo de la princesa de Noruega, acusado de 38 cargos delictivos podría enfrentar 16 años de cárcel

El fiscal preguntó entonces a Hoiby si conocía drogas “que colocaran”, como la ketamina, y si podía tener acceso a ellas. Hoiby dijo que conocía esas drogas y que probablemente podría tener acceso a ellas.

Una vida llena de excesos

La víspera, el hijo de la princesa reconoció haber llevado una vida llena de excesos. “A mí me conocen sobre todo como el hijo de mi madre, no por otra cosa. He tenido una necesidad de reconocimiento extremadamente elevada. Toda mi vida. Y eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol”, declaró.

El príncipe Haakon y la princesa Mette-Marit junto a sus pequeños hijos y a Marius Borg Hoiby en su residencia en Skaugum, en el Día Nacional de Noruega, el 17 de mayo de 2015 Julian Parker - UK Press

Los hechos habrían sucedido la noche del 19 al 20 de diciembre de 2018 en la casa de la que dispone Hoiby en la finca de Skaugum, donde reside la pareja principesca, a las afueras de Oslo. Según el acusado, sus padres estaban en casa.

La presunta víctima no descubrió los hechos hasta años después, cuando la policía la convocó a declarar y le mostró fotos y videos incriminatorios incautados al acusado, en los que ella aparece inconsciente, según los investigadores.

El príncipe de Noruega Haakon y Marius Borg Hoiby en el Desfile de Niños de Skaugum el 17 de mayo de 2014 en Oslo Mark Cuthbert - UK Press

John Christian Elder, el abogado que representa a la presunta víctima, preguntó a Hoiby qué opinaba sobre el hecho de que se le acusara de varios delitos de violación cometidos mientras las presuntas víctimas dormían o estaban inconscientes.

“No recuerdo ese episodio, así que no sé si hubo consentimiento o no”, dijo Hoiby, refiriéndose a la presunta violación de 2018.

Las cuatro presuntas violaciones - una de ellas habría sido cometida cuando Hoiby estaba de vacaciones con el príncipe Haakon en las islas Lofoten en 2023 - habrían ocurrido todas después de relaciones consentidas, a menudo tras fiestas con consumo de alcohol, cuando las víctimas no estaban en condiciones de defenderse, según la acusación.

Ellen Holager Andenaes, la abogada defensora de Marius Borg Hoiby, en la Corte de Distrito de Oslo, el 5 de febrero de 2026 OLE BERG-RUSTEN� - NTB�

La defensa sostiene que en todos los casos se trató de “relaciones sexuales normales y consentidas”.

El fiscal principal afirmó que el acusado no sería tratado “ni con más indulgencia ni con mayor severidad” debido a sus vínculos con la familia real.

Agencias AFP y Reuters