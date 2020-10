El presidente habló ayer desde uno de los balcones de la Casa Blanca Fuente: Archivo

WASHINGTON.- Falta menos de un mes para las presidenciales en Estados Unidos y el republicanoDonald Trump no quiere perderse ni un evento. Sin importar su salud. Diagnosticado con coronavirus semanas atrás, internado en un hospital militar por cuatro días, el mandatario aseguró ayer sentirse "genial" y tras sus declaraciones fue su médico personal quien reforzó la idea. Sin embargo, no confirmó si el presidente se hizo un test y dio negativo al Covid-19.

Sean Conley emitió anoche en un comunicado que Trump se había sometido a una prueba el sábado que demostraba que ya no era "un riesgo de transmisión para otros" y que ya no había pruebas "de replicación activa del virus". Pero la Casa Blanca no hizo ningún comentario sobre si la declaración de Conley significaba que el presidente ya no estaba enfermo.

Conley, comandante de la Armada, afirmó que Trump cumplió los criterios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para poner fin a su aislamiento de manera segura y que según las "normas reconocidas actualmente" ya no puede considerársele un peligro de transmisión.

Ayer por la tarde Trump, superado por su contrincante demócrata Joe Biden en las encuestas, se dirigió a sus partidarios desde el balcón de la Casa Blanca e instó a cientos de partidarios a acudir a las urnas para ganar las elecciones. "Me siento genial", dijo a los asistentes.

Con voz firme y sin la aspereza que se había apreciado en las últimas entrevistas, el mandatario dio un discurso de campaña más corto de lo habitual y atacó a los demócratas por plantear una agenda "socialista" o incluso "comunista". Asimismo alabó su propio historial por la lucha contra la delincuencia y por el impulso de la economía, mientras sus partidarios, ondeando la bandera nacional, aplaudían y gritaban: "Te queremos".

Solo en el evento, no llevó tapabocas al hablar y repitió los llamamientos para que los estados reabran sus economías, a pesar de que los nuevos casos alcanzaron un máximo de dos meses el viernes. Entre el público, la mayoría llevaba máscaras pero no siguió las pautas de distanciamiento social.

Dudas

Algunos expertos habían expresado su escepticismo de que pudiera declararse a Trump libre del riesgo de transmitir el virus tan pronto. Según entienden, apenas 10 días después del diagnóstico inicial de la infección no hay manera de saber con certeza que una persona no pueda contagiar a otra.

El doctor Albert Ko, especialista en enfermedades infecciosas y presidente de departamento de la Escuela de Salud Pública de Yale, dijo anoche que la Casa Blanca al parecer seguía las directrices de los CDC en cuanto a la fecha apropiada para poner fin al confinamiento después de casos leves o moderados. Sin embargo, advirtió que quienes tuvieron casos severos deben aislarse durante 20 días y señaló que a Trump le dieron el esteroide dexametasona, que normalmente se receta a pacientes con Covid severo.

Ko agregó que la Casa Blanca había emitido declaraciones "enredadas" sobre la salud de Trump que dejaron muchas preguntas sin respuestas, entre ellas si el presidente tuvo neumonía. Por último destacó que gente que tuvo Covid-19 puede continuar dando positivo durante semanas o más tiempo aunque ya no puedan contagiar a nadie.

Agencias AP y Reuters

