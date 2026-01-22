Francia intercepta un petrolero “procedente de Rusia” en el Mediterráneo

PARIS.– La Marina francesa interceptó el jueves en el mar Mediterráneo “un petrolero procedente de Rusia” y sospechoso de pertenecer a la “flota fantasma” que financia “la guerra de agresión contra Ucrania”, anunció el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El petrolero estaba “sujeto a sanciones internacionales” y era “sospechoso de enarbolar una bandera falsa”, explicó el mandatario en la red social X.

“No toleraremos ninguna violación”, escribió Macron en su mensaje en las redes. “La operación se llevó a cabo en alta mar en el Mediterráneo con el apoyo de varios de nuestros aliados (...) en estricto cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", agregó el mandatario.

We will not tolerate any violation.



This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.



The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026

Además, dijo que “se ha abierto una investigación judicial”, y que el buque fue “desviado”.

Las autoridades marítimas locales indicaron que la marina incautó el petrolero de nombre “Grinch, procedente de Múrmansk“, un puerto ártico del mar de Barents, al norte de Noruega y Rusia. El barco operaba bajo una bandera falsa de las islas Comoras, que se encuentran en el este de África, y su tripulación es india, señalaron los funcionarios.

Informaron además que la acción se desarrolló entre España y el norte de África, “en cooperación con nuestros aliados, entre ellos el Reino Unido”.

Tras la “flota fantasma”

“Tras el abordaje del navío, el examen de los documentos confirmó las dudas sobre la regularidad de la bandera“, informó la Prefectura Marítima del Mediterráneo.

El barco “se encuentra actualmente escoltado por la marina nacional hasta un punto de fondeo para nuevas verificaciones“, añadió la Prefectura en un comunicado.

#CommuniquéDePresse | Contrôle de pavillon sur un pétrolier en mer Méditerranée ⬇️ pic.twitter.com/rjUpi1svpx — Préfecture maritime de la Méditerranée (@Premarmed) January 22, 2026

El operativo francés se da en el marco de los esfuerzos por contrarrestar actividades marítimas presuntamente ilícitas vinculadas a la llamada flota fantasma rusa, una red de buques que utiliza banderas de conveniencia y estructuras opacas para evadir sanciones y transportar petróleo u otros bienes.

Estas embarcaciones, a menudo registradas en jurisdicciones con regulaciones laxas o fraudulentas, han sido identificados como medios para transportar crudo y productos energéticos desde Rusia hacia mercados internacionales mientras evaden las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros actores globales tras la invasión de Ucrania en 2022.

El dron Key4Sea durante una demostración en el centro de peritaje y ensayos DGA Techniques Navales, en Toulon, Francia, el 22 de enero de 2026 THIBAUD MORITZ� - AFP�

El petrolero figura en la lista de buques de la flota fantasma rusa sancionados por Reino Unido, pero aparece bajo el nombre de “Carl” en la lista elaborada por la UE y Estados Unidos, indicó la AFP.

Expertos navales y de seguridad marítima señalan que la flota fantasma rusa ha crecido significativamente en los últimos años, con cientos de embarcaciones implicadas en lo que se describe como prácticas de evasión de sanciones, uso de banderas falsas e incluso manipulación de sistemas de identificación automática.

La interceptación se produce en un contexto de mayores esfuerzos por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos para fiscalizar y cortar las rutas de evasión de sanciones que, según gobiernos occidentales, han contribuido a financiar indirectamente la guerra en Ucrania. Francia ha sido uno de los países que más se ha expresado en este frente, impulsando no solo medidas de control marítimo sino también sanciones adicionales para empresas navieras y agentes sospechosos de participar en estas redes.

Un dron submarino durante una demostración en el centro de peritaje y ensayos DGA Techniques Navales, en Toulon, Francia, el 22 de enero de 2026 THIBAUD MORITZ� - AFP�

En octubre de 2025, por ejemplo, la marina francesa abordó otro petrolero sospechoso de pertenecer a esta red en el Atlántico, conocido como Boracay —después renombrado varias veces— que había sido objeto de investigaciones por parte de las autoridades del país europeo por su rol opaco y potencial relación con actividades ilícitas vinculadas a la evasión de sanciones.

Organismos internacionales como la Organización Marítima Internacional y autoridades portuarias han advertido que las operaciones de la flota fantasma generan riesgos no solo legales, sino también ambientales y económicos, dado el volumen de crudo transportado y la falta de cumplimiento de normas internacionales de seguridad y seguro marítimo.

📍Méditerranée | Intervention en haute mer de la @MarineNationale pour un contrôle de pavillon sur un pétrolier.



⚓ Déroutement sous escorte de la Marine nationale, sur demande du procureur de la République, afin de poursuivre les vérifications.



🛡️ Opération menée en… https://t.co/HI60rjDd6i pic.twitter.com/pwTd4cSZjE — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) January 22, 2026

La intercepción del petrolero sigue el ejemplo de las realizadas por Washington desde el inicio de su bloqueo al régimen de Venezuela, cuando prometió interceptar cualquier buque sancionado que transporte crudo desde o hacia el país sudamericano.

Washington anunció el martes que que sus fuerzas militares capturaron el séptimo petrolero en el mar Caribe. El barco, identificado como “Motor Vessel Sagitta”, estaba “operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump a buques sancionados” y fue capturado “sin incidentes”, informó el Comando Sur del Ejército norteamericano en X.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

“El único petróleo que salga de Venezuela” será aquel que “esté coordinado de manera adecuada y legal”, agregó en el mensaje, publicado junto a un video que muestra un barco en el mar.

De los siete barcos capturados desde que Trump anunció el bloqueo en diciembre, sólo uno de los buques era ruso, aprehendido en el Ártico Norte a inicios del año después de que tropas estadounidenses lo persiguieran desde el mar frente a las costas de Caracas.

Agencias AFP y ANSA