El mecánico cubano que diseñó un motor a carbón para enfrentar el aumento de la gasolina

Entre la incertidumbre y el cansancio que reinan en Cuba por la crisis energética, un mecánico encontró una manera de mitigar el impacto del aumento de la gasolina. Juan Carlos Pino, residente de Aguacate, modificó el motor de su Fiat Polski 1980 para que funcione a carbón. Con este truco, logra evadir los problemas de la escasez de combustible por el bloqueo estadounidense, mientras los apagones se hacen cada vez más frecuentes.

Crisis en Cuba: el motor a carbón ante el aumento de la gasolina

Frente a las acciones del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ejerce presión sobre la administración de Miguel Díaz-Canel con el bloqueo del suministro eléctrico, Pino vio una oportunidad para implementar un antiguo sistema.

En medio de la crisis, el mecánico cubano utilizó un viejo método de su tío para hacer funcionar su auto con carbón Captura de video Reuters

En una entrevista con Reuters, el mecánico cubano reveló cómo se le ocurrió modificar su automóvil para utilizar un combustible más barato y que se consigue fácilmente.

“Tenía conocimiento mediante mi tío, que fue mecánico y me enseñó los primeros pasos de esa técnica. Siempre me llamó la atención, y hasta ahora nunca lo implementé porque no hizo falta”, explicó en primer lugar.

En esa línea, agregó luego: “Ahora con la crisis de gasolina que hay, me di a la tarea porque es un combustible que existe y es fácil de conseguir, por lo menos en esta zona”.

Luego, en el video de la entrevista, Pino les mostró a algunos residentes reunidos alrededor del motor cómo funciona y qué es lo que hay que hacer para utilizarlo. Una persona apagó su motocicleta para obtener una mirada de cerca del invento, y sostuvo que lo dejó “sin palabras”.

La crisis energética de Cuba que llevó al mecánico a diseñar un motor a carbón

A partir de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, la isla caribeña se enfrentó a un panorama sombrío. El gobierno de Venezuela mantenía un acuerdo mediante el que le enviaba barriles de petróleo a cambio de servicios, como atención médica y guardias militares.

Con el arresto de Maduro, Venezuela interrumpió los envíos. Pese a que en primera instancia México se convirtió en el principal suministrador de barriles de petróleo a Cuba, las presiones arancelarias del gobierno de Trump llevaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a desistir. Sin proveedores, el cielo oscuro se hace presente cada atardecer.

A causa de la crisis energética, los apagones se hicieron frecuentes en Cuba y dejan a los ciudadanos sin luz por horas ADALBERTO ROQUE - AFP

Si bien la falta de luz se evidenció en los últimos años, los residentes ahora enfrentan apagones nacionales frecuentes, con millones de personas sin electricidad durante horas o días. La isla produce solo alrededor del 40% de la energía que necesita, debido a la escasez de combustible y fallas en plantas eléctricas, según informó Associated Press.

Además de afectar a los hogares particulares, la falta de suministro energético impacta en instalaciones cruciales como los hospitales. Asimismo, profundiza la crisis económica debido a que los apagones paralizan fábricas, transporte y comercios.

Las medidas del gobierno cubano para mitigar la crisis económica

En el inicio de la semana pasada, Díaz-Canel anunció una serie de medidas con las que apunta a atraer inversión extranjera e impulsar la economía:

Los cubanos en el exterior , incluso si no tienen la categoría de residentes, estarán autorizados a participar o poseer en su totalidad empresas privadas en Cuba.

, incluso si no tienen la categoría de residentes, estarán autorizados a participar o Los exiliados con empresas extranjeras podrán asociarse con compañías privadas en la isla para desarrollar actividades en sectores estratégicos.

en la isla para desarrollar actividades en sectores estratégicos. Los cubanos que sean autorizados por el Banco Central tendrán la posibilidad de participar en el sector financiero y fungir como proveedores de servicios de activos virtuales.

A pesar de que en reiteradas ocasiones Trump aseguró que iba a tomar medidas sobre Cuba, por el momento no anunció ninguna acción efectiva. Mientras avanza con la ofensiva bélica en Medio Oriente, indicó que no prevé invadir la isla.

El gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel advirtió que se prepara para una posible agresión militar de la administración Trump

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, advirtió el domingo que Cuba se prepara para una agresión militar.

“Nuestras Fuerzas Armadas están siempre preparadas y, de hecho, estos días se están preparando ante la posibilidad de una agresión militar”, declaró en una entrevista en el programa Meet the Press, de NBC News.

Sin embargo, luego reparó en que desea que “eso no pase”, y sostuvo que no hay motivos para una invasión. “No vemos por qué tendría que pasar, y no le encontramos ninguna justificación: ¿por qué iba el gobierno de Estados Unidos a obligar a su país a emprender una acción militar contra un país vecino como Cuba?“, inquirió para concluir sus comentarios.