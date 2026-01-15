Llegaron a Cuba los restos de los 32 militares que murieron durante la captura de Maduro

LA HABANA. - Los restos de 32 militares que murieron durante la operación militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro arribaron este jueves a la isla, donde están previstas honras fúnebres que durarán dos días.

Las urnas de las cenizas de los militares fueron bajadas de una aeronave de Cubana de Aviación por soldados cubanos con guantes blancos y recibidas por el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, en un acto en el aeropuerto de La Habana.

Estaban presentes el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, de uniforme y en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el líder Raúl Castro.

Una caravana transporta las urnas con los restos mortales de los oficiales cubanos fallecidos en Venezuela, a través de La Habana, Cuba Ramon Espinosa� - AP�

La llegada de los restos de los militares marca un momento de creciente tensión entre la isla y Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump exigió al régimen comunista pactar con él antes de que sea “demasiado tarde”.

Aunque no hay detalles de la misión que desempeñaban los 32 militares y solo se dio a conocer en los días previos sus nombres, edades-entre 26 y 60 años- y rangos, todo apunta a que se trataba de un contingente cercano a la seguridad de Maduro, quien fue capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores.

Actos oficiales

Miles de cubanos se alinearon en una calle por la que pasaban a toda velocidad motocicletas y vehículos militares con los restos de los fallecidos.

“Me emociona. Es importante honrar a los combatientes... Es gente dispuesta a defender sus principios y valores y tenemos que rendirles tributo”, dijo Carmen Gómez, diseñadora industrial de 58 años. Señaló que estaba presenciando el paso de la comitiva, a pesar de las dificultades que sufren los ciudadanos en la isla, “por el sentido de patria que tiene el cubano y eso nos va a unir siempre”.

La gente se agolpa en las calles de La Habana para ver la caravana que transporta las urnas con los restos de los oficiales cubanos muertos en Venezuela Ramon Espinosa� - AP�

Los uniformados fallecidos pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, las dos dependencias de seguridad de la isla, y según la información oficial formaban parte de un convenio de seguridad bilateral.

Los restos serán instalados en el edificio del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias -colindante con la icónica Plaza de la Revolución- y serán homenajeados el jueves por la población, además del viernes, cuando se realizará un mitin de protesta que las autoridades esperan sea masivo en la Tribuna Antiimperialista, un foro al aire libre ubicado frente a la embajada de Estados Unidos.

Soldados cubanos esperan en la avenida Boyeros para despedir el cortejo fúnebre que traslada a los combatientes caídos ADALBERTO ROQUE� - AFP�

Medios de prensa locales mostraron ayer imágenes del presidente cubano Miguel Díaz-Canel mientras firmaba un libro de condolencias en la embajada de Venezuela en La Habana.

“Gran dolor e indignación provocó en el pueblo cubano el vil y criminal ataque a la hermana Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores”, escribió Díaz-Canel.

“Sentidas condolencias y el homenaje revolucionario a las mujeres y hombres de Venezuela y a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron sus vidas en defensa de Venezuela, en defensa de Cuba, en defensa de América Latina y el Caribe”, agregó el mandatario.

Un soldado cubano saluda a los ataúdes durante los honores fúnebres de los 32 soldados cubanos caídos, en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en La Habana, el 15 de enero de 2026 YAMIL LAGE� - AFP�

Anoche la televisión estatal mostró también las imágenes del arribo desde Venezuela de un grupo de combatientes heridos en Venezuela, acompañados por el canciller cubano Bruno Rodríguez.

No se especificó la cantidad, sus cargos ni misiones específicas en el vecino país. Las imágenes mostraron a más de una docena de ellos -algunos en sillas de ruedas- que fueron saludados por el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez, y el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera.

Se espera que homenajes como los de este jueves se realicen además en las provincias del país.

Tensión en Washington

El miércoles también llegó a la isla un cargamento enviado por Estados Unidos con ayuda humanitaria valorada en tres millones de dólares para los damnificados por el huracán Melissa. El envío llegó en dos vuelos chárter que volaron de Miami al este de la isla, que será entregada “a quienes más lo necesitan, evitando la interferencia del régimen y garantizando la transparencia y la rendición de cuentas”, según el anuncio del Departamento de Estado estadounidense.

Una anciana espera a los clientes en el lugar donde vende frijoles y aceite de cocina en La Habana, Cuba, el 12 de enero de 2026 Ramon Espinosa - AP

Cuba calificó como “manipulación política” el envío, en momentos de creciente tensión política entre ambas naciones. “El gobierno de Estados Unidos está aprovechando con fines oportunistas y de manipulación política lo que parecería un gesto humanitario”, declaró la cancillería de la isla en un comunicado difundido el miércoles a la noche.

La cancillería cubana informó de que “en ningún momento” Washington mantuvo comunicación oficial con el gobierno de La Habana para confirmar el envío, 77 días después del paso del huracán que afectó en noviembre a varias provincias del país.

“Cuba acepta esta donación sin condicionamientos y entendiendo que es un gesto del pueblo de Estados Unidos”, agregó la nota de la cancillería.

Durante la semana pasada, Trump incrementó sus amenazas a Cuba para que se avenga a pactar con Estados Unidos alegando que ahora no tendrá el apoyo de Venezuela, uno de sus aliados políticos y socios comerciales más cercanos.

Marco Rubio destacó que las medidas de Donald Trump buscan frenar el control militar sobre la economía y apoyar la causa democrática en Cuba (Carlos Barria/Pool vía AP)

Washington mantiene severas sanciones a la isla desde hace más de 60 años presionando por un cambio de modelo político. En el último lustro, esas medidas de asfixia contribuyeron a desencadenar una fuerte crisis económica.

Algunos expertos no están convencidos de que sea viable una operación militar estadounidense contra Cuba por las características de la isla, a pesar de que con las honras fúnebres y los mítines se pretenda proyectar una manifestación de fuerza.

Otros importantes funerales

Al menos otros tres funerales de primer nivel se realizaron en la isla en las últimas décadas. En octubre de 1976 el entonces presidente Fidel Castro encabezó una manifestación multitudinaria de despedida a 73 personas fallecidas -en su mayoría deportistas que regresaban tras realizar competencias- en un atentado a un vuelo civil de Cubana de Aviación financiado por líderes contrarios a la revolución residentes en Estados Unidos.

Una mujer posa frente a una casa en La Habana el 14 de enero de 2026, en la que se exhibe un cartel del difunto líder venezolano Hugo Chávez, el expresidente cubano Raúl Castro y el héroe revolucionario cubano Ernesto «Che» Guevara YAMIL LAGE� - AFP�

En diciembre de 1989 se realizó la “Operación Tributo” que despidió los restos de más de 2.000 combatientes cubanos muertos en Angola cuando Cuba participó de la guerra en la que se venció al ejército sudafricano y dio fin al sistema de apartheid. En octubre de 1997 se realizaron homenajes luctuosos tras la llegada de los restos del comandante guerrillero Ernesto “Che” Guevara y seis de sus combatientes, fallecidos en 1967.

