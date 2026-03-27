La explosiva entrevista del WSJ a un Pedro Sánchez cada vez más disruptivo

MADRID.– El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, volvió a oponerse a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán en una entrevista publicada el jueves, en un gesto que consolida su imagen como el referente europeo de oposición al presidente norteamericano, Donald Trump.

“Los buenos aliados son como los buenos amigos. Nos decimos la verdad pase lo que pase”, dijo el mandatario a The Wall Street Journal (WSJ) en una entrevista en La Moncloa, sede del Gobierno español, en referencia al vínculo entre Madrid y Washington.

Sánchez sale a recibir al presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye antes de su reunión en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, el 26 de marzo de 2026 OSCAR DEL POZO - AFP

Desde que los aliados iniciaron su ofensiva en Medio Oriente, Sánchez se ha opuesto sin rodeos al conflicto recuperando el lema “no a la guerra” –que movilizó a España en 2003 contra la invasión de Irak–, y negó incluso la posibilidad al Ejército norteamericano de utilizar las bases aéreas de su país para la guerra, en confrontación directa con el mandatario norteamericano y en clara disonancia con sus aliados europeos.

La postura del presidente español le significó el enojo de Trump, quien criticó a su gobierno y amenazó con imponerle sanciones económicas, y lo volvió al mismo tiempo la cara visible de una parte de la población europea frustrada por el temor del continente a hacerle frente al presidente norteamericano.

“No a la guerra”

El miércoles, el líder socialista marcó la postura oficial de su gobierno respecto de la guerra con un discurso de extrema dureza ante el Congreso de los Diputados de España, dónde describió el escenario actual en Medio Oriente como algo “mucho peor” que la invasión norteamericana de Irak de 2003 y advirtió sobre un impacto global más amplio y profundo que el de aquel conflicto, que ya había provocado una crisis internacional de gran escala.

“Olvidar es el primer paso para cometer el mismo error”, advirtió Sánchez al insistir en que el escenario actual presenta riesgos aún mayores que la intervención norteamericana en Irak, a la que describió como “el mayor desastre geopolítico desde la guerra de Vietnam”, también causada por Washington.

Trump escucha durante un evento con agricultores en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el 27 de marzo de 2026, en Washington Julia Demaree Nikhinson - AP

En el tramo final de su intervención, Sánchez apeló al histórico lema de “no a la guerra” y sostuvo que no es justo que los ciudadanos europeos paguen el costo de un conflicto que ocurre fuera del marco internacional. Afirmó, además, que no es aceptable que unos pocos “enciendan el mundo” mientras otros se ven obligados a “tragar sus cenizas”.

“En mi opinión, esta guerra en Irán es un gran error para el mundo y, por lo tanto, para Estados Unidos”, dijo Sánchez al WSJ, reafirmando su postura.

Sánchez habla en el Congreso de los Diputados, en Madrid, España, el 25 de marzo de 2026 Cheng Min - XinHua

“En este mundo en el que las decisiones están cada vez más impulsadas por arrebatos, desde España ofrecemos lo contrario: ofrecemos previsibilidad”, agregó el mandatario español.

Según el medio norteamericano, el mandatario español ya había decidido rechazar la guerra norteamericana en diciembre del año pasado, cuando sus asesores le acercaron informes de inteligencia que preveían el movimiento de Washington y Tel Aviv.

Diferencias con los aliados de Europa

A diferencia de otros líderes europeos, Sánchez ha sido mucho más directo en su confrontación con el presidente norteamericano, no sólo en lo que respecta a las hostilidades con Irán.

A principios de mes, España se negó a prestar apoyo a la operación militar norteamericana, desmarcándose de la posición adoptada por Francia, Alemania y Gran Bretaña, que incluso se mostraron dispuestos a emprender “acciones ofensivas proporcionales” en respuesta a los ataques de Teherán contra países del Golfo y contra Chipre.

Trump se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en un aparte de la cumbre anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026 Evan Vucci - AP

La postura adoptada por el gobierno español tuvo consecuencias inmediatas sobre el despliegue norteamericano en su territorio. El Pentágono retiró una docena de aviones cisterna KC-135 estacionados en las bases conjuntas de Morón de la Frontera, en Sevilla, y en menor medida en Rota, en Cádiz, según confirmó la ministra de Defensa de España, Margarita Robles.

La respuesta de Trump tampoco se hizo esperar. El presidente norteamericano tildó a España de socio “terrible” y “poco cooperativo”. El magnate fue más allá y ordenó a su secretario del Tesoro que corte todo vínculo comercial con el país ibérico. Incluso amenazó con un embargo total, a pesar de que la Unión Europea (UE) advirtió que protegerá los intereses de sus miembros.

Presidente de España Markus Schreiber - AP

En un tono desafiante, el republicano afirmó que España no tiene nada que le interese a Estados Unidos, salvo su gente, y criticó con dureza el liderazgo de Sánchez.

La tensa relación entre los mandatarios, no obstante, no inició con el conflicto en Medio Oriente. El mandatario español fue el único representante de la OTAN que rechazó la exigencia de Trump de elevar el gasto en defensa al 5% del producto bruto interno a mediados del año pasado

En una cumbre de la Alianza Atlántica en junio, Sánchez mantuvo su postura de limitar el aporte al 2%, argumentando que el aumento implicaría recortar el estado de bienestar español.

Posan con los líderes de los países miembros de la OTAN para una foto familiar durante una cumbre en La Haya, el 25 de junio de 2025 NICOLAS TUCAT - AFP

“Es terrible lo que hizo España. Es el único país que no va a pagar todo”, respondió Trump en una conferencia de prensa tras el encuentro en La Haya. Unos meses más tarde, al repasar el entonces reciente compromiso de casi todos los miembros con el aumento del presupuesto, añadió: “No tienen excusa para no hacer esto. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente”.

Según el WSJ, en capitales como Berlín y París, funcionarios creían que el mandatario español ponía en riesgo los esfuerzos de Europa por evitar un confrontamiento directo con Trump que pudiera llevarlo a desatar una guerra comercial con el bloque, a dejar de apoyar militarmente a Ucrania o a desarmar la OTAN.

Imagen del 19 de marzo de 2026 del canciller alemán, Friedrich Merz, conversado con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez Peng Ziyang - XinHua

En la entrevista, el medio reveló que ciertos líderes europeos excluyeron a Sánchez de grupos de mensajería donde discutían cómo manejar al magnate durante una serie de turbulencias en las relaciones transatlánticas, desde Kiev hasta Groenlandia.

“Tenemos un desacuerdo temporal, pero creo que la relación entre Estados Unidos y España está más fuerte que nunca», dijo Sánchez al WSJ, bajando el tono de la confrontación con su par norteamericano. “A los estadounidenses les encanta España”, agregó el mandatario.

Agencias AFP y Reuters y diario El País