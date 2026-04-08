Qué se sabe sobre el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y qué podría pasar en los próximos días

WASHINGTON.– Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán, que suspende una guerra de seis semanas que ha dejado miles de muertos, se ha extendido por Medio Oriente y ha provocado una disrupción sin precedentes en el suministro energético mundial.

Hubo alivio en muchas calles de la región y en los mercados financieros globales después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, anunciara el acuerdo el martes por la noche, dos horas antes del plazo que había fijado para que Irán reabriera el bloqueado estrecho de Ormuz o enfrentara la destrucción de “toda su civilización”. Ambas partes se declararon victoriosas.

Trump habla con periodistas en la Casa Blanca en Washington, el 6 de abril del 2026 Mark Schiefelbein - AP

Sin embargo, los términos del acuerdo siguen sin estar claros y las principales disputas continúan sin resolverse, con Washington y Teherán aferrados a demandas contrapuestas para un eventual acuerdo de paz que podría moldear la región durante generaciones.

A continuación, qué se sabe del acuerdo y qué se espera puede suceder a partir de ahora.

¿Qué dice el acuerdo?

Washington y Teherán acordaron detener los combates durante dos semanas. El gobierno de Trump quiere que el petróleo, el gas y otras mercancías vuelvan a circular por el estrecho, al menos de manera temporal.

El acuerdo no pone fin a la guerra, pero la expectativa es que gane tiempo para que ambas partes trabajen en un entendimiento de paz más duradero. Los inversores parecieron mostrarse optimistas: los precios del petróleo cayeron con fuerza tras la noticia, mientras que las bolsas asiáticas subieron el miércoles por la mañana.

Un hombre camina junto a un mural anti-estadounidense y anti-israelí en Teherán, el 8 de abril de 2026 ATTA KENARE - AFP

Sin embargo, horas después del anuncio todavía se registraban ataques cruzados en Irán, Israel y en países árabes del Golfo, incluidos Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. No estaba claro cuán rápido había llegado la noticia del acuerdo a los comandantes locales iraníes, quienes, dentro del sistema de mando descentralizado de Irán, tienen margen para decidir por su cuenta sobre ataques.

El alto el fuego suspendería la guerra lanzada el 28 de febrero por Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quienes habían anunciado que buscaban impedir que Irán proyectara su poder más allá de sus fronteras, poner fin a su programa nuclear y crear condiciones para que los iraníes derrocaran a sus gobernantes.

Hombres pasan junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí en Teherán, el 8 de abril de 2026 ATTA KENARE - AFP

Trump dijo a la agencia francesa AFP que el alto el fuego representaba una “victoria total y completa” y afirmó en Truth Social que Estados Unidos había alcanzado sus objetivos militares.

Pero, hasta ahora, Irán conserva tanto su reserva de uranio altamente enriquecido, cercano al grado armamentístico, como su capacidad para atacar a sus vecinos con misiles y drones. El liderazgo clerical, que hace meses enfrentó un levantamiento masivo, ha resistido la ofensiva de la superpotencia sin señales de oposición interna.

Al mismo tiempo, la capacidad demostrada por Teherán para cortar el suministro energético del golfo Pérsico mediante su control del estrecho, pese a la enorme presencia militar estadounidense desplegada en la región durante décadas, podría reconfigurar la dinámica de poder en la región durante años.

¿Cómo se logró la tregua?

Trump había ido escalando sus amenazas durante días. Reiteradamente afirmó que destruiría las centrales eléctricas y la infraestructura civil de Irán si no reabría el estrecho de Ormuz.

El martes llevó la retórica un paso más allá: “Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver a existir”, escribió en redes sociales. Múltiples expertos y funcionarios estatales advirtieron que atacar deliberadamente infraestructura civil para coaccionar a un gobierno constituye un crimen de guerra.

Iraníes sostienen banderas nacionales bajo una gran valla publicitaria que dice “El Estrecho de Ormuz permanece cerrado”, en Teherán, el 8 de abril de 2026 ATTA KENARE - AFP

Las amenazas han sido una parte central del enfoque diplomático de Trump. Sus comentarios del martes sugerían que estaría dispuesto a violar tanto la legislación estadounidense como el derecho internacional.

Las fuerzas de Estados Unidos e Israel también presionaron a Irán con ataques: los estadounidenses lanzaron más de 90 bombardeos sobre la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán, mientras que Israel bombardeó vías ferroviarias y puentes en todo el país.

Manifestantes progubernamentales corean eslóganes mientras ondean banderas iraníes en una concentración tras el anuncio de la, en Teherán, Irán, el 8 de abril de 2026 Vahid Salemi - AP

El anuncio del alto el fuego se produjo después de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, instara a Trump a extender su plazo por dos semanas para permitir que avanzara la diplomacia, al tiempo que pedía a Irán que reabriera el estrecho durante ese mismo período.

El mandatario norteamericano anunció el acuerdo en redes sociales poco más de una hora antes de que se venciera su ultimátum del martes a las 20.00 hora de Washington (21.00 de la Argentina).

¿Qué puede pasar ahora?

El primer ministro de Pakistán dijo que había invitado a delegaciones de Irán y de Estados Unidos a reunirse el viernes en Islamabad, la capital pakistaní, para lo que serían las primeras conversaciones oficiales de paz desde que empezó la guerra, y que el presidente iraní había confirmado que asistiría.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, considerado como el posible jefe de la delegación estadounidense, dijo que Trump había indicado a los negociadores que intentaran alcanzar un acuerdo, pero Vance evitó confirmar conversaciones en un momento o lugar específicos.

Una vista general muestra edificios estatales en la zona de la Zona Roja de Islamabad, el 8 de abril de 2026 AAMIR QURESHI - AFP

Por otra parte, está previsto que Trump se reúna el miércoles en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Se espera que el incipiente alto el fuego y el plan para reabrir el estrecho estén en el centro de las conversaciones.

Si las conversaciones de paz se abren el viernes en Islamabad, como fue anunciado, empezarán con las principales demandas de las partes en conflicto aún sin resolverse. Washington ha presentado sus exigencias en un plan de 15 puntos, mientras que Irán ha respondido con un plan propio de 10 puntos.

Trump y Vance escuchan la pregunta de un periodista en el Salón Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 16 de marzo de 2026 ANNABELLE GORDON - AFP

En una publicación durante la noche, Trump reconoció haber recibido el plan iraní y lo calificó como “una base viable para negociar”, lo que el consejo de seguridad iraní interpretó como una aceptación en principio de sus términos. Entre ellos figuran el levantamiento de todas las sanciones, compensaciones a Irán por los daños y dejarlo en control del estrecho.

Un funcionario israelí dijo que altos funcionarios del gobierno de Trump habían asegurado a Israel que insistirían en las condiciones previas, como la eliminación del material nuclear iraní, el cese del enriquecimiento y la eliminación de los misiles balísticos.

¿Se reabre el estrecho de Ormuz?

Trump dijo que Irán había aceptado reabrir el estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

Un funcionario iraní involucrado en las conversaciones dijo a Reuters que Teherán podría reabrir el estrecho de Ormuz el jueves o el viernes, antes de las conversaciones de paz previstas en Pakistán, si se acuerda un marco para el alto el fuego.

Una mujer camina junto a un mural anti-estadounidense y anti-israelí en Teherán, el 8 de abril de 2026 ATTA KENARE - AFP

No obstante, dejó en claro que esto seguía estando condicionado a cerrar un acuerdo marco para el alto el fuego. El funcionario indicó que la reapertura inicial sería “limitada” y que los barcos aún necesitarían permiso iraní para pasar.

Sin embargo, sigue sin estar claro si las compañías navieras consideran que la vía marítima es segura para la navegación.

La naviera Maersk señaló el miércoles que estaba evaluando el acuerdo. “El alto el fuego puede generar oportunidades de tránsito, pero todavía no ofrece plena certeza marítima y necesitamos comprender todas las posibles condiciones asociadas”, indicó en un comunicado.

Una foto aérea tomada el 7 de abril de 2026 muestra una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), en la provincia oriental china de Shandong - - CN-STR

El plan de alto el fuego por dos semanas incluye permitir que tanto Irán como Omán cobren tasas a los barcos que transiten por el estrecho, aclaró además un funcionario regional. Este señaló que Irán utilizaría el dinero recaudado para la reconstrucción. No estaba claro de inmediato para qué utilizaría Omán esos fondos.

El estrecho se encuentra en aguas territoriales tanto de Omán como de Irán. El mundo consideraba ese paso como una vía marítima internacional y nunca antes se habían pagado peajes.

¿El acuerdo incluye al Líbano?

En el Líbano hubo confusión sobre si el país formaba parte del acuerdo.

Pakistán dijo que sí. Pero Israel sostuvo que el alto el fuego no se aplicaba a su vecino del norte, donde fuerzas terrestres israelíes han estado combatiendo a Hezbollah, el grupo terrorista respaldado por Irán.

El miércoles, Israel emitió una orden de evacuación para los residentes de la ciudad libanesa de Tiro, en el sur. El Ejército libanés advirtió a los desplazados del sur, cerca de la frontera con Israel, que todavía no regresaran a sus hogares.

Equipos de emergencia trabajan en el lugar donde un ataque aéreo israelí impactó un edificio de departamentos en Beirut, el Líbano, el 8 de abril de 2026 Bilal Hussein - AP

Explosiones sacudieron Beirut y enormes columnas de humo se elevaron hacia el cielo. Residentes en Beirut y en el sur del país denunciaron que los ataques se produjeron sin las advertencias habituales para evacuar los edificios señalados como objetivos.

Israel también enfrentó ataques, con sirenas de emergencia que alertaban sobre la llegada de misiles iraníes el miércoles.

Agencias AP y Reuters y diario The New York Times