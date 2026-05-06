¿Existen los los delfines kamikazes? La supuesta arma de EE.UU. en Medio Oriente que ya fue usada en otros conflictos

WASHINGTON.– En medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, tuvo que responder una pregunta algo extraña: si Teherán podría utilizar “delfines kamikaze” para atacar buques norteamericanos.

“No puedo confirmar ni negar si nosotros tenemos algunos. Pero puedo confirmar que Irán no tiene”, respondió Hegseth entre sonrisas durante una conferencia de prensa en el Pentágono.

Pete Hegseth ALEX WROBLEWSKI - AFP

La frase, que rápidamente se viralizó en redes y programas de televisión estadounidenses, surgió después de que The Wall Street Journal publicara que funcionarios iraníes analizaban la posibilidad de utilizar delfines cargados con minas para hostigar a barcos de guerra estadounidenses en el Golfo Pérsico.

Aunque la idea parezca salida de una película de ciencia ficción, el episodio abrió nuevamente el debate sobre un aspecto poco conocido de la guerra moderna: el uso de mamíferos marinos y otros animales en operaciones militares.

La discusión apareció en un momento extremadamente delicado. Desde comienzos de abril, Washington acusa a Irán de ataques contra embarcaciones y de amenazas constantes sobre el tránsito marítimo en Ormuz, uno de los corredores energéticos más sensibles del planeta.

Pese a esos incidentes, el presidente Donald Trump insiste en que la tregua informal con Teherán “se mantiene”. Durante una actividad en la Casa Blanca, minimizó los ataques iraníes y los describió como simples “escaramuzas”.

Sin embargo, detrás de ese discurso de calma relativa, el Pentágono admite que la situación permanece bajo extrema vigilancia. Hegseth afirmó que las fuerzas estadounidenses están “cargadas” y preparadas para actuar si Irán supera el “umbral” que Washington considera aceptable.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos ANNABELLE GORDON - AFP

Ese límite todavía permanece deliberadamente ambiguo. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, sostuvo que los ataques registrados hasta ahora no justifican una reanudación de operaciones militares a gran escala como las de Epic Fury, la campaña lanzada por Estados Unidos e Israel al inicio de la guerra.

En paralelo, funcionarios del Pentágono revelaron a CBS que los destructores USS Truxtun y USS Mason debieron esquivar recientemente un ataque iraní compuesto por drones, misiles y pequeñas embarcaciones armadas en el estrecho.

En ese contexto de tensión permanente, el tema de los delfines volvió inesperadamente al centro de la escena.

Un carguero se ve fondeado en el estrecho de Ormuz cerca de Bandar Abbas, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026 Amirhosein Khorgooi - ISNA

Una fuente cercana a las operaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz declaró a CNN que el ejército estadounidense no utiliza delfines en sus operaciones en la zona. Pero la Armada estadounidense sí cuenta con un programa, que lleva décadas en funcionamiento, para entrenar delfines en la detección de minas.

Desde 1959, el Programa de Mamíferos Marinos de la Armada trabaja con delfines nariz de botella y leones marinos de California para detectar minas, localizar objetos sumergidos y vigilar puertos militares.

Según el Centro de Guerra de Información Naval del Pacífico, los delfines poseen uno de los sistemas de sonar natural más sofisticados conocidos por la ciencia.

Mapa del control del estrecho de Ormuz que publicó la Guardia Revolucionaria de Irán. X

Su capacidad de ecolocalización les permite detectar objetos submarinos con una precisión que, en ciertos escenarios, supera a algunos sistemas electrónicos.

Scott Savitz, ingeniero de la RAND Corporation y especialista en guerra de minas, explicó que estos animales participaron en operaciones reales en distintos conflictos. Durante la guerra de Vietnam ayudaron a detectar intrusos submarinos en instalaciones militares, mientras que en Irak colaboraron en la búsqueda de minas navales en 2003.

Pero Savitz descartó la idea de operaciones ofensivas suicidas. “No es ‘The Day of the Dolphin’”, afirmó en diálogo con CNN, en referencia a la película de ciencia ficción de 1973.

Buques de carga cerca del Estrecho de Ormuz Fatima Shbair - AP

Los animales trabajan junto a pequeños equipos de operadores y marcan posibles amenazas mediante boyas especiales que luego revisan los buzos militares. Según expertos estadounidenses, estos programas tienen un objetivo defensivo y de detección, no de ataque directo.

Eso no significa que otros países no hayan explorado usos más agresivos.

La Marina soviética desarrolló durante la Guerra Fría uno de los programas de mamíferos marinos más ambiciosos del mundo. Tras la caída de la URSS, parte de esos animales quedó bajo control ucraniano, hasta que Rusia retomó instalaciones en Crimea después de la anexión de 2014.

Un militar ruso entrena a un delfín para el combate

En 2022, imágenes satelitales detectaron corrales de delfines en la base naval rusa de Sebastopol, en el mar Negro. Según una investigación previa publicada por La Nación, algunos entrenadores rusos afirmaron que estos animales podían detectar submarinos, localizar minas e incluso portar explosivos en operaciones especiales.

La misma nota también describió otros usos militares de animales en conflictos contemporáneos: perros entrenados para rescate y detección de explosivos, caballos utilizados para transportar suministros en zonas de difícil acceso y águilas preparadas para interceptar drones.

Agencia ANSA