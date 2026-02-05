Video: así es el impactante entrenamiento de la reina Máxima como reservista del Ejército Real de los Países Bajos

La reina Máxima de los Países Bajos se incorporó esta semana a las fuerzas armadas en calidad de reservista. La monarca inició su formación oficial en la base de Soesterberg. Esta decisión institucional responde a la necesidad de fortalecer la defensa nacional frente a las tensiones geopolíticas en el continente europeo.

Video: así es el impactante entrenamiento de Máxima

El entrenamiento militar de la reina Máxima contempla pruebas físicas de alta exigencia y una preparación técnica rigurosa. Según el material audiovisual difundido por la Casa Real, la monarca practica tiro con armas de fuego y realiza ejercicios de supervivencia en el agua dentro de una pileta con el uniforme reglamentario.

Máxima durante el entrenamiento de "Habilidades Mentales" en la Royal Military Academy, parte del Entrenamiento General Militar

La instrucción incluye también la trepada de cuerdas y desplazamientos en formación junto a otros soldados. Máxima recibió el rango de soldado raso el pasado 1° de febrero. Durante el resto del año, la soberana completará el programa de formación que abarca desde clases de orientación hasta jornadas de habilidades mentales en la Royal Military Academy. Tras finalizar este proceso, la reina recibirá el grado de teniente coronel.

El rol de reservista implica estar disponible para reforzar a los militares profesionales en situaciones de crisis o catástrofes naturales, como inundaciones. La monarca de origen argentino decidió su ingreso a las filas debido a la proximidad del límite de edad permitido para los reservistas.

Máxima cuenta con 54 años y la normativa vigente establece los 55 años como la edad máxima para el alistamiento. “La reina Máxima decidió solicitar su ingreso ahora porque nuestra seguridad ya no puede darse por sentada, y ella, como muchos otros, desea contribuir”, informó el comunicado oficial de la monarquía neerlandesa sobre esta decisión.

La monarca recibirá el grado de teniente coronel una vez finalizado el programa de formación militar Phil Nijhuis

Por qué los Países Bajos refuerzan sus filas

La incorporación de la monarquía a las tareas de defensa ocurre en un escenario de creciente tensión entre Europa y Estados Unidos. La situación con la Casa Blanca bajo la gestión de Donald Trump impulsa a los países europeos a buscar una mayor autonomía militar.

Los Países Bajos trabajan en un plan para ampliar sus tropas de 80.000 efectivos actuales a por lo menos 122.000 soldados. El acuerdo de la coalición de centroderecha que lidera el gobierno neerlandés establece: “No aceptamos seguir dependiendo de otros para nuestra protección”.

La instrucción contempla pruebas de tiro con armas de fuego y ejercicios de supervivencia en el agua Casa Real

El país proyecta un incremento significativo en el gasto militar. El objetivo oficial apunta a destinar el 3,5 % del producto bruto interno (PBI) para el año 2035, una cifra superior al 1,9 % registrado en 2024. Este refuerzo busca contrarrestar la percepción de una amenaza externa y garantizar la seguridad nacional.

La decisión de la reina sigue los pasos de su hija mayor. La princesa Amalia fue la primera mujer de la familia real en realizar el servicio militar y el mes pasado recibió el ascenso a cabo tras finalizar su etapa en el Defensity College.

Los medios locales denominan este fenómeno como el efecto Amalia, ya que el número de solicitudes de ingreso a las fuerzas armadas se duplicó luego de su incorporación. La corona neerlandesa mantiene un vínculo histórico con el ejército: el rey Guillermo Alejandro sirvió en la Armada Real, el Ejército y la Fuerza Aérea.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.