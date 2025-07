A 20 años del estreno de El exorcismo de Emily Rose, qué fue de la vida de Jennifer Carpenter, su protagonista

Aunque El exorcismo de Emily Rose (2005) no suele figurar entre “las mejores películas de terror de todos los tiempos”, su impacto en el género es innegable y pocos la desconocen. No solo su escalofriante trama marcó un antes y después en los espectadores, sino también la actuación de Jennifer Carpenter, quien con solo 25 años se puso en la piel del personaje principal.

Jennifer Carpenter en El Exorcismo de Emily Rose

Ya pasaron dos décadas del estreno en los cines del filme dirigido por Scott Derrickson, el cual sigue la historia del sacerdote Richard Moore, quien es acusado de homicidio por negligencia debido a la muerte de la joven Emily Rose, una católica devota que empieza a tener visiones aterradoras tras asistir a la universidad y decide contactar con el cura, ya que se convence de que necesita un exorcismo. Por tal motivo, te contamos qué fue de la vida de la protagonista de la cinta que con un presupuesto de 19 millones de dólares, recaudó más de 145 millones de dólares a nivel mundial.

Jennifer Carpenter y Michael C. Hall en una escena de la serie Dexter: New Blood (Seacia Pavao/Showtime vía AP)

Antes de encabezar el proyecto por el que fue reconocida en los MTV por haber realizado la interpretación más “escalofriante” del año, Carpenter había hecho papeles secundarios. Sin embargo, un año después del éxito de El exorcismo de Emily Rose, le llegó la oportunidad de unirse a la exitosa serie Dexter, donde le dio vida durante un total de 96 episodios a la hermana adoptiva del protagonista.

Cabe destacar que después de tener un rol central en la ficción durante ocho temporadas -además de formar parte en 2021 de la precuela en la miniserie Dexter: New Blood- la actriz no solo no participó de Dexter: Original Sin, sino que tampoco lo hará en Dexter: Resurrection, un nuevo capítulo ambientado en la actualidad.

“Estoy bastante concentrada donde estoy y siento que completé esa casilla. Estoy orgullosa de ello”, dijo en diálogo con la revista People sobre su decisión y continuó: “Espero que lo estén pasando genial y estoy muy feliz de que los fans tengan más para digerir”.

Su protagónico en la reconocida producción del asesino en serie la llevó a interpretar distintos papeles tanto durante como después de aquellas ocho temporadas. El perro problema (2006); Battle in Seattle (2007); Cuarentena (2008), un remake de la española REC; Venganza Letal (2010); Fuera de la ley (2011); Sin límites (2015-2016); Brawl in Cell Block 99 (2017) y 1923 (2025).

Jennifer Carpenter protagonizó varios éxitos (Foto: Instagram/@thejennwithin)

Además de sus roles en pantalla, la actriz de 45 años también tuvo una notable carrera como actriz de voz en diversas producciones animadas, entre las que se encuentra: Batman: Gotham by Gaslight (2018) y las películas de Mortal Kombat Legends (2020, 2021).

En lo que respecta a su vida personal, estuvo casada con su coprotagonista en Dexter, Michael C. Hall, desde 2008 hasta su divorcio en 2011. En 2016, se casó con el músico Seth Avett y juntos tienen un hijo, nacido en mayo de 2015.

Jennifer Carpenter y su marido, Seth Avett (Foto: Shutterstock)

“Me sentí bastante preparada. Se trataba más de ignorar mi situación actual, de estar embarazada de ocho meses y medio mientras rodábamos el piloto, y de pedirles a todos que fingieran que no tenía panza”, contó en una entrevista para el mismo medio sobre su embarazo, el cual le tocó transitarlo mientras filmaba la serie Sin límites.

Y añadió: “Tenía ocho meses y medio de embarazo cuando lo rodamos. Recibí el guion y pensé: me apunto a la final, sabiendo que mis posibilidades de conseguirlo en mi estado eran prácticamente nulas. Lo envié con una disculpa, para ser sincera. Estábamos mi prometido y yo en la mesa de la cocina, pasándolo bien”.