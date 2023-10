escuchar

En el marco del Día del Cáncer de Mama, Victoria Braier, mejor conocida como Juariu, publicó en su perfil de Instagram un sentido mensaje a todas las mujeres que padecen de esta enfermedad y relató su proceso, el cual inició hace cinco años y terminó con la cura definitiva. “No tengas miedo”, enfatizó e insistió en que a diario brinda apoyo emocional.

Junto a una foto de ella en la playa, la streamer recordó aquella vez cuando le detectaron cáncer en 2017, que recién en 2021 lo dio a conocer en los medios, a medida que su fama se hacía más presente. “Tuve cáncer de mama. Lo detecté a tiempo casi por casualidad. Porque a mis 29 años nunca me habían pedido una ecografía mamaria”, inició.

El emotivo posteo de Juariu a cinco años de superar el cáncer de mama (Fuente: Instagram/@juariu)

Quien fuera panelista de Beto Casella en Bendita (Canal 9), prosiguió: “¿Antecedentes? No. No tengo. Pero tuve cáncer de mama a mis 29 años. Me toqué un bultito y fui lo más rápido que pude al médico. Haber ido rápido a hacerme los chequeos, es lo que me salvó la vida. ¿Sabías que el 90% de las mujeres que lo detectan a tiempo se curan?”.

Antes de concluir con su mensaje, remarcó: “Así que sí, es muy importante que te hagas los controles. No tengas miedo. Hablo todo el tiempo con chicas que pasaron lo mismo que yo. Que lo están atravesando también”, y cerró: “En este día de concientización mucha fuerza a todas las que la luchan, la lucharon o las tengan que luchar. Se puede vencer al cáncer de mama. Las quiero”.

El conmovedor aliento de Juariu a sus más de 700 mil seguidores generó una alta repercusión que rápidamente se viralizó en las redes, por lo que recibió centenares de comentarios de parte de famosos y no famosos, sobre la enfermedad y la importancia de la detección temprana.

Cada conmemoración sobre el Día del Cáncer de Mama, desde sus redes, Juariu realiza un llamado a la comunidad, en especial a sus seguidoras jóvenes sobre el control temprano Viacomcbs

Mientras que Sol Pérez y Belén Ludueña plasmaron emojis de corazones, por su parte, otras usuarias dejaron sus experiencias como ejemplo positivo hacia otras mujeres. “Hola, me detectaron el cáncer de mama a los 47 años, en diciembre de 2022, gracias a los avances en la medicación, hoy estoy libre de cáncer. Qué importante es un chequeo y conocer tu cuerpo”; “Me pasó exactamente lo mismo a los 32 años. Vamos que se puede” y “Pasé por una situación similar y le gané al cáncer de mama! ¡Siempre recomiendo realizarse los controles para prevenir! ¡No se dejen estar!”, fueron algunas reacciones.

En abril de este año, en diálogo con Ludueña en República Z, Juariu mencionó: “Nunca en mi cabeza se cruzó la idea de que podía ser algo malo. En mi familia no tengo antecedentes, nada”. “Encontramos un médico que me dijo: ‘Te operás, si es bueno ya lo tenés afuera y si es malo vemos qué hacemos’. Todos sabían que era algo malo pero no me lo decían, me dejé llevar por la corriente. Me operaron y ya había un panorama bueno, me sacaron nódulos de la axila para ver si se había expandido, pero no. Había que esperar para ver si era malo o bueno. Yo estaba con cara de pánico y el médico me dijo: ‘no pensés, confía’”, señaló, a la vez que caracterizó aquel hecho como una experiencia “traumática” de la que superó de manera favorable.