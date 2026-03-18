Gran Hermano: quién ganó la prueba de líder este martes 17 de marzo

Los participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivieron su tercera prueba de liderazgo e inmunidad, algo que generó mucha tensión dentro de la casa. En esta ocasión, fue un hombre quien consiguió hacerse con los beneficios, los cuales cambiarán de forma notoria la próxima nominación.

Tras la eliminación de Nicolás “Nick” Sícaro de Generación Dorada, Telefe decidió que los hermanitos se enfrenten en una nueva placa positiva; el primero que consiguió salvarse fue Manuel “Manu” Ibero. En un juego que no fue mostrado en vivo por el canal, una decisión que llamó mucho la atención, el ex de Zoe Bogach consiguió imponerse a Brian Sarmiento, Eduardo Carrera, Kennys Palacios y Martín Rodríguez, que estaban en la final, y se quedó con el liderazgo.

Manu es el nuevo líder de la semana ADRIAN DIAZ BERNINI

En esta ocasión, el líder ganó la posibilidad de fulminar a un participante inmediatamente y de elegir a 11 compañeros -que se sumarán a él- para que nominen en vivo durante este miércoles, por lo que los 12 restantes no podrán votar. Además, tal y como fue mencionado, la placa vuelve a ser positiva y nuevamente se irá del reality el menos querido por la audiencia.

Minutos después de hacerse con los beneficios, Manu decidió fulminar a Cinzia Francischiello y se justificó de la siguiente manera: “No puedo descifrarla, es buena jugadora y la veo como competencia”. Tras esto, del Moro agregó que la venezolana tampoco podrá nominar y ahí fue cuando le comunicó al líder que iba a tener que elegir a otros participantes para que no puedan votar.

Manu le quitó la posibilidad de votar a once compañeros

Así, el flamante líder eligió a: Emanuel Di Gioia, Solange “Sol” Abraham, Eduardo Carrera, Danelik Galazan, Jennifer “Pincoya” Torres, Juani “Juanicar” Caruso, Yisela “Yipio” Pintos, Luana Fernández, Daniela de Lucía y Catalina “Titi” Tcherkaski. Vale recordar que Jessica “La Maciel” Maciel, la última incorporación a la casa, tampoco puede votar, por lo que integra esta extensa lista.

Para pasar en limpio, los 12 que sí podrán nominar esta semana son Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Franco Poggio, Franco Zunino, Jenny Mavinga, Kennys Palacios, Lola Tomaszeusky, Lola “Lolo” Poggio, Manuel “Manu” Ibero, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Yanina Zilli.

Además, Santiago del Moro le preguntó al último eliminado de la casa, Nick, a quién quería darle el beneficio del voto extra (3, 2 y 1) y eligió a Nazareno. Por otro lado, vale recordar que Tomás “Tomy” Riguera, quien fue eliminado hace dos semanas, le había dado los suyos a Lolo, beneficio que todavía no había sido usado porque esta será la primera nominación tras su partida.