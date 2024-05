Escuchar

Frecuentemente, el conductor de Gran Hermano (Telefe), Santiago del Moro, responde a comentarios del público sobre el reality. Pero, esta vez, lo que llamó la atención fue una serie de preguntas y respuestas más relacionadas con su persona que tuvo lugar en sus historias de Instagram.

A Santiago del Moro le hicieron una propuesta indiscreta y sorprendió con su respuesta: “Estoy comprometido”

Entre algunas curiosidades sobre el programa, los fanáticos fueron preguntándole al conductor cuestiones relacionadas con el ingreso de nuevos participantes, como los familiares de los hermanitos, la conclusión de la edición y más. Pero un curioso mensaje enviado directamente para el famoso sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

Se trata de una propuesta un tanto indecente a la que el conductor no pudo responder de manera positiva por la situación que lo atraviesa. “Quiero una noche de sexo con vos”, decía el mensaje enviado, a través de una caja de preguntas, publicado desde la cuenta de Del Moro.

A esto, el famoso respondió de manera divertida y lo tomó con humor: “Estoy casado y comprometido”, escribió con firmeza para luego, bromear y agradecer el mensaje que le había dejado su seguidor: “Pero se agradece el cumplido”.

Santiago del Moro respondió las preguntas de sus seguidores y sorprendió a todos con la respuesta

Es habitual que Santiago del Moro reciba cumplidos y halagos, no solo por su belleza física, sino por la labor que encarna y cómo se enfrenta al programa más mediático de la televisión en este momento, a pesar de los altibajos y conflictos que se presenten.

Desde los descaros de Juliana y su posterior pelea con Mauro, el conductor se vio envuelto en una polémica propia por responderle de mala manera a dicho jugador. Luego de quedar eliminado de la prueba por el auto 0 km, el hermanito quiso buscar contención en el conductor, el cual no respondió nada bien y generó polémica en todo el país.

Santiago del Moro explotó contra un jugador de Gran Hermano: “Estoy hinchado las pelotas”

En ese momento, además, Mauro volvió a remarcar que no había tenido la posibilidad de hablar frente a Fruia. “No es lo mismo hablarle a la cámara 13 de la pileta que en el prime time de Telefe el domingo a las diez de la noche”, aseguró. “Pero, ¿qué querés hablar? Pará una cosa, porque yo estoy un poco hinchado las pelotas con todo”, lo frenó el conductor, enojado.

En medio de la polémica que gira en torno a Gran Hermano, Santiago del Moro rompió el silencio

En los últimos días, Santiago del Moro estuvo en el ojo de la tormenta por distintos motivos que no pasaron desapercibidos en Gran Hermano (Telefe). Luego de que el conductor fuera acusado por el público y varios medios de favorecer a ciertos participantes, también cuestionaron su postura sobre los maltratos que habría sufrido el perro Arturo en la casa.

Durante este jueves, el presentador fue abordado por Alejandro Castelo, uno de los noteros de LAM (América TV), para que brindara información sobre las polémicas que giran en torno al ciclo que conduce. Sin embargo, prefirió evitar las preguntas.

“Paro para saludar, pero no quiero más quilombos. El perro está bárbaro, está divino, es lo más y aparte está con su dueño, no tengo nada más para decir. Me siento feliz haciendo un programa que amo, con laburo y muy cansado”, comentó. Y lanzó: “No quiero lío, estoy haciendo mi trabajo, hago un programa que a mucha gente le gusta y a otra no tanto por lo visto”.

LA NACION