Abel Pintos habló sobre las críticas a Milei en el Cosquín: “No me parece que esté mal”

La música y la política se mezclaron una vez más en Argentina y la polémica volvió a instalarse en la opinión pública. Esta vez, en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín un orador criticó al presidente Javier Milei en su discurso y encendió el debate. Sin embargo, Abel Pintos, se refirió al tema y le restó importancia a la controversia. “No me parece que esté mal, vivimos en democracia”, sostuvo.

Todo comenzó en la segunda velada del popular festival cuando instantes antes del clásico “Aquí Cosquín”, un orador pidió la palabra y dio un mensaje breve, pero con una fuerte carga política, que rápidamente despertó lecturas entre líneas de los presentes. Sin aludir a personas, el hombre leyó un poema y una expresión sobresalió en su alocución: “El político que se cree león, pero es apenas una rata gritando desaforado”.

La crítica a Milei en el festival de Cosquín

Al instante, la frase despertó el aplauso y los silbidos de los miles de asistentes al festival y volvió a poner en el centro de la escena el debate sobre el cruce entre música y política. Quedó en evidencia que el público interpretó el mensaje como una referencia directa al presidente Javier Milei y el marco en el que se dio no fue casual.

La intervención se dio en uno de los pasajes más emblemáticos del festival, justo antes de la proclamación identitaria que cada noche ratifica a Cosquín como capital cultural del folclore argentino. Esa elección del momento amplificó el efecto del discurso y volvió a abrir la discusión sobre el proceso político que atraviesa el país.

Abel sostuvo que siempre hubo discursos políticos en el festival (Foto: @aquicosquinok)

A partir de esta polémica, los medios abordaron a Abel Pintos tras su presentación para que brinde su opinión. “¿Qué opinas de la expresión política desde un escenario?“, le preguntó un cronista al cantante bahiense, que no titubeó al responder: ”Siempre presente estuvo a lo largo de los años. Muchos grandes ídolos de la música popular han utilizado su canto justamente para expresar sus ideas. Me parece que no es una cosa nueva".

“Pero hacerlo desde el canto, no desde el discurso”, le repreguntó el comunicador y Abel destacó que se trató de un acto de libertad de expresión. “No, no me parece que esté mal. Vivimos en democracia, gracias a Dios”, aseguró el músico y no dejó dudas sobre su posición con respecto a esta controversia.

Abel Pintos es una de las grandes figuras convocadas del festival (Foto: @aquicosquinok)

El festival comenzó el sábado con el desfile de 4000 jinetes y 180 delegaciones culturales. Como todos los años, cuenta con artistas destacados de la cultura argentina en su programación: en esta edición Soledad Pastorutti, Cazzu, Milo J, Teresa Parodi, Luciano Pereyra, Abel Pintos, Mariana Carrizo, Orellana Lucca y Juan Iñaki son algunos de los nombres rutilantes.

Miles de personas asisten cada verano a la ciudad cordobesa para ver a sus artistas preferidos, y para los que no puedan vivir el festival desde la Plaza o las calles de Cosquín tienen la posibilidad de las transmisiones de streaming en el canal oficial de YouTube, o a través de Aquí Cosquín Radio, el Canal 10 de Córdoba y La TV Pública.