Adriana Salgueiro reveló detalles desconocidos de su relación con Randolph McClain: “Se portó horrible conmigo”

Este miércoles, Adriana Salgueiro fue la invitada de Los Mammones (América) y, además de repasar su carrera, revivió su romance noventoso con Randolph McClain, el doble de Arnold Schwarzenegger.

“Estuviste de novia con el doble de Arnold Schwarzenegger. ¿Es cierto?”, preguntó Jey Mammon. “Yes, sir” (”sí, señor”). El que estaba en la película Extermineitors 2: la venganza del dragón, Randolph McClain”, contestó ella, generando la risa de los presentes en el piso. “¿Cuanto tiempo saliste con él?”, indagó el conductor. “Salí mientras estuvo acá en Buenos Aires, que no sé cuántos meses estuvo”, comentó Adriana.

Randolph McClain actuó junto a Guillermo Francella

“El creía que era Travolta, no lo conocía nadie”, lanzó Mammon. “Pero se la re creyó. ¡Olvidate! Me contaron, porque yo ya no salía con él, que cuando volvió para la segunda película, pidió su silla. ‘¿Donde está mi silla?’. La que tenía el nombre atrás. Pero andá, ¿qué te pasa?”, recordó la actriz y agregó: “Se portó horrible conmigo“.

Adriana Salgueiro sostuvo que Randolph McClain "se la re creyó" tras protagonizar la saga Extermineitors

“Vos fuiste de viaje adonde estaba su familia, ¿no? ¿Dónde vivía?”, preguntó con curiosidad Jey. “¡En Idaho! La loma del traste. Me tomé tres aviones y allí fui pensando que iba a tener mi vida en Hollywood. Fui para conocer a la familia de él, que me estaban esperando todos, me hicieron una fiesta de bienvenida”, narró Salgueiro y remató: “Pero él nunca me habló: ni en los 400 kilómetros del aeropuerto hasta la casa, ni en la semana que me quedé. Nunca me habló”.

“Cuando se fue de Buenos Aires, me dio una caja con fotos para sus admiradoras. Él estaba buenísimo, no abría la boca, pero estaba buenísimo. Yo repartí las fotos a todas sus admiradoras, y había una carta abierta y la leí. Juro por Dios que estaba abierta. Pero él se molestó porque dijo que yo había invadido su privacidad“, reveló la entrevistada. “¿Y no te habló en el viaje por eso?”, quiso saber el conductor. “¿Por qué no me dijo eso antes de salir de Buenos Aires?”, se preguntó ella y concluyó: “Sus padres pensaron que se iba a casar. Después me enteré de que ya se había casado. Tenía el anillo del casamiento en el dedo del pie”.

